«Ливерпуль» не оставил выбора своей звезде. Оставили Слота, Салах нашёл команду

1777618524

вчера, 09:55

Нет шансов на примирение.

Нет взаимопонимания с главным тренером

Ещё в декабре стало ясно, что о взаимопонимании между главным тренером и лидером команды не может идти и речи – Слот оставил Салаха в запасе на матчи с «Вест Хэмом» и «Лидсом». Мо так и не вышел, что его разочаровало. И ведь дальше лучше не стало.

С конца января вингер регулярно выходил в стартовом составе, часто проводил на поле все 90 минут. Было ясно, что отношения между Мо и Арне испортились – споры утихли лишь до ещё одного инцидента. Он произошёл в четвертьфинале Лиги чемпионов с ПСЖ . Этому предшествовал четвертьфинал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» «отлетел» от «Ман Сити» – 0:4. Тогда Слот отметил, что команда создавала Мохамеду и другим игрокам атаки хорошие моменты, но как в тот вечер, так и весь сезон реализация страдает.

На игру в Париже Слот вышел выживать – это он отмечал и сам. Впервые в сезоне «красные» вышли в схеме с тремя центральными защитниками – и места для Салаха в ней не нашлось. Лидер команды провёл на скамейке всю игру. Тогда же голландский менеджер отметил:

У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной.

Наверняка всё это не соответствует принципам египтянина. У него менталитет чемпиона – железная дисциплина, стремление выкладываться в каждом матче, ему не знакомо такое явление, как «сохранить энергию» для следующих матчей – тем более, когда ради этим жертвуют матчем четвертьфинала ЛЧ . Так к тому же и в ответной игре на «Энфилде» с первых минут вышел не он, а Экитике. После такого любые слова излишни.

Клуб выбрал Слота

Углы ещё можно было сгладить. «Ливерпуль» проводит скомканный сезон – по ходу чемпионата падал аж на 12-е место, лишь недавно закрепился в зоне ЛЧ , провалил четвертьфинал с ПСЖ . Была немалая вероятность, что летом Слоту укажут на выход. Приведут Хаби Алонсо – и вингер сможет вздохнуть спокойно. Новому тренеру Салах бы очень пригодился – вингер сохраняет феноменальную работоспособность, несёт в себе память о победах в АПЛ и ЛЧ , будет ориентиром для новичков команды и подрастающего поколения. Алонсо с таким игроком было бы легче. И вылет от ПСЖ , казалось, приблизил этот сценарий.

В руководстве тоже, наверняка, обратили внимание на наэлектризованность между Слотом и лидером команды. В такой ситуации перед боссами встал завуалированный ультиматум: довериться Слоту – потерять Салаха, отправить его в отставку – сохранить египтянина. Несмотря на скверные результаты, выбрали первое. Отмечается, что важную роль сыграло попадание «Ливерпуля» в зону ЛЧ . «Челси» сдуло из гонки, а «Брайтон» и «Борнмут» – не из тех, кто может отыграть восемь очков за четыре тура. У специалиста будет доверие руководства и усиление в межсезонье. Де-факто, прощание с Салахом случилось уже в этот момент.

Уже прощался с болельщиками

Каждый последующий матч был связан с ощущением, что для Салаха он один из последних в футболке «Ливерпуля». Мо сделал красиво – с «Фулхэмом» и «Эвертоном» вышел на все 90 минут, забил два мяча. С «Кристал Пэлас» тоже появился в стартовом составе – но в этот раз на 58-й минуте ушёл на замену и в этот момент аплодировал болельщикам – по сути, прощался с «Энфилдом». Меняли футболиста из-за травмы. Видно, что египтянин осознаёт всю важность момента – и пользуется им, чтобы отдать дань уважения фанатам.

Изначально прогнозировали восстановление в срок от двух до шести недель. В итоге повреждение оказалось незначительным – и вингер успеет восстановиться до окончания сезона. Мерсисайдцам ещё предстоят игры с МЮ , «Челси», «Астон Виллой» и «Брентфордом» – с «пчёлами» завершат сезон, так ещё и на «Энфилде». При таком сценарии Мо ещё появится на домашнем поле.

Есть конкретика по продолжению карьеры – «Ливерпуль» тоже ищет преемника

Девять сезонов в составе команды – целая эпоха. Салах застал времена, когда «Ливерпуль» ещё не мог и думать о борьбе за титул, задачей-максимум было место в ЛЧ , а финал главного еврокубка – сказкой. Вингер был свидетелем и активным участником эволюции проекта до главного конкурента «Сити» в АПЛ и фаворита Лиги чемпионов. Брал с клубом оба трофея, переживал разочарование от несостоявшегося требла в сезоне-21/22 и помогал перезапустить проект, прощался с Клоппом, приветствовал Слота и был поддержкой тренеру на поле.

Любая эпоха заканчивается – теперь и египтянин ищет варианты продолжения карьеры. Уже есть конкретика. На вингера вышел «Фенербахче». Представители турецкого клуба организовали с футболистом уже две встречи, 33-летний вингер запросил зарплату в 20 миллионов евро за сезон.