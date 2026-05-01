Трио «Баварии» вошло в историю футбола. Обогнали Роналду, Бэйла и Бензема

вчера, 15:00

Пробили отметку в 100 голов за сезон.

В сезоне 2025/26 трио мюнхенской «Баварии» Харри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе достигло отметки в 100 голов. Это очень мощный показатель, но кто же был круче в XXI веке? Предлагаем посмотреть на рейтинг футбольных трио, забивших наибольшее количество голов за один сезон за последние 25 лет (исходя исключительно из их суммарного индивидуального количества голов, независимо от того, находились ли они все на поле одновременно). В случае ничьей, тройка игроков, забивших одинаковое количество голов при наименьшем общем количестве матчей, занимает более высокое место в рейтинге.

10. Месси + Вилья + Педро (98 голов, сезон 2010/11)

Сезон 2010/11 стал первым, в котором Месси преодолел отметку в 50 голов, забив 53 мяча в 55 играх, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов. Главными помощниками Лео, благодаря которым он второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром команды, были Давид Вилья с 23 голами в 52 матчах и Педро с 22 голами в 53 играх.

9. Роналду + Бэйл + Бензема (98 голов, сезон 2015/16)

Когда вы думаете о Роналду в атакующем трио, скорее всего, вы представляете себе состав «BBC», в котором он был центральной фигурой в «Реале» вместе с Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема. В сезоне 2015/16, когда они начали свою серию из трех подряд побед в Лиге чемпионов, тройка нападающих мадридского «Реала» забила в общей сложности 98 голов – 51 у Роналду, 28 у Бензема и 19 у Бэйла – всего за 115 матчей.

8. Роналду + Бензема + Бэйл (100, сезон 2014/15)

Лучший результат в истории «BBC» был показан в сезоне 2014/15, когда они забили сто голов на троих в 146 матчах. Это был самый результативный сезон в карьере Роналду: на его счету 61 из 100 голов, и он в четвертый раз завоевал «Золотую бутсу». Бензема забил 22 гола, а Бэйл — 17 (кстати, то же самое сделал и Хамес Родригес, но он все же атакующим полузащитником). Однако «Реалу» не удалось выиграть Ла Лигу, Кубок Испании или Лигу чемпионов, поэтому Карло Анчелотти был уволен.

7. Кейн + Олисе + Диас (100 голов на данный момент, сезон 2025/26)

Учитывая, что сезон в Бундеслиге короче, чем в Ла Лиге, то для атакующей тройки «Баварии» в этом сезоне конкурировать с девятью испанскими трио — это настоящее достижение. Это лучший результативный сезон в карьере Кейна, гол с пенальти в матче против ПСЖ принес ему 54-й гол в кампании. Диас и Олисе также забили, оформив свои 26-й и 20-й голы в сезоне соответственно. В целом, «Бавария» проводит один из самых результативных сезонов в истории европейского футбола.

6. Месси + Это'О + Анри (100 голов, сезон 2008/09)

Первым атакующим трио, достигшим трехзначного числа голов на двоих в XXI веке в пяти ведущих европейских лигах, стали Месси, Самуэль Это'О и Тьерри Анри в «Барселоне» в сезоне 2008/09. В первом сезоне Пепа Гвардиолы на посту главного тренера Месси забил рекордные для своей карьеры на тот момент 38 голов, Это'О – 36 (также лучший результат в его карьере на тот момент), а Анри – 26.

5. Месси + Фабрегас + Санчес (103 голов, сезон 2011/12)

Да, Сеск Фабрегас не был нападающим, но тактика «Барселоны» в сезоне 2011/12 была очень гибкой, Гвардиола начал покорять мировой футбол. Таким образом, Фабрегас сравнялся с Алексисом Санчесом по количеству забитых мячей, став вторым лучшим бомбардиром «Барселоны» в том сезоне с 15 голами. Но Месси значительно опередил всех, забив поистине феноменальные 73 гола. В их числе 50 голов в Ла Лиге, за которые он получил приз Пичичи, но даже при этом чемпионство тогда взял мадридский «Реал».

4. Месси + Суарес + Неймар (110 голов, сезон 2016/17)

Наибольшую популярность у поклонников Месси завоевало атакующее трио, в состав которого, конечно же, входят Луис Суарес и Неймар. Они провели вместе три сезона в «Барселоне», и все эти сезоны занимают четыре верхние строчки в оставшемся списке. В последнем сезоне, перед уходом Неймара в ПСЖ , они забили в общей сложности 110 голов. Месси – 54, Суарес – 37, а Неймар – 20, но «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге и дошла только до четвертьфинала Лиги чемпионов.

3. Роналду + Бензема + Игуаин (118 голов, сезон 2011/12)

Ранее Роналду был частью еще более результативной атаки, чем «BBC», когда он и Бензема играли в связке с Гонсало Игуаином. Наиболее эффективно они проявили себя в сезоне 2011/12, в котором «Реал» установил рекорд по количеству набранных очков за сезон в Ла Лиге. Во всех турнирах тогда Роналду забил 59 голов, а нападающие Бензема и Игуаин — 31 и 26 соответственно.

2. Месси + Суарес + Неймар (122 голов, сезон 2014/15)

Трио «MSN» наколотило 122 гола в сезоне 2014/15, выиграв требл. Месси стал лучшим бомбардиром с 58 голами, Неймар установил личный рекорд в своей карьере в «Барселоне», забив 39 мячей, а Суарес – 25 настрелял в своем дебютном сезоне в клубе. Как ни странно, в Ла Лиге они уступили «Реалу» по количеству забитых голов тогда.

1. Месси + Суарес + Неймар (131 гол, сезон 2015/16)

Пик эры «MSN» пришелся на сезон 2015/16, когда они превзошли результат предыдущей кампании, забив в общей сложности 131 гол, что стало беспрецедентным достижением. На этот раз Суарес стал лучшим бомбардиром с 59 голами, Месси добавил 41, а Неймар — 31, благодаря чему «Барселона» сохранила за собой трофеи Ла Лиги и Кубка Испании. Результат мог бы быть и лучше, поскольку защита титула в Лиге чемпионов завершилась на стадии четвертьфинала, лишив их атакующую тройку еще двух или трех игр, которые позволили бы им еще увеличить данный рекорд.

У «Баварии» в этом сезоне еще 5-6 матчей. Сколько смогут забить Кейн, Олисе и Диас?