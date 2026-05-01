Здесь нет Моуриньо и Симеоне. Самые эффективные тренеры в истории Лиги чемпионов

вчера, 21:03

Топ тренеров по соотношению набранных очков к количеству проведенных матчей.

Нынешний сезон в Лиге чемпионов еще не завершен, поэтому у некоторых из тренеров в этом списке есть шанс улучшить свои результаты. Давайте посмотрим на лучших тренеров по среднему количеству очков за матч. Победы в играх плей-офф тоже будем считать как три очка.

10. Томас Тухель – 1,96

Опередив Карло Анчелотти и Юлиана Нагельсманна, Томас Тухель набирает в среднем 1,96 очка за матч после 67 игр в этом турнире. Эти поединки приходятся на работу в четырех клубах – дортмундской «Боруссии», ПСЖ , «Челси» и «Баварии». Не забываем, что с лондонцами он завоевал трофей. Проиграв финал 2020 года с ПСЖ , Тухель каким-то чудом привел «Челси» к триумфу, когда «синие» победили «Манчестер Сити» в финале 2021 года.

9. Луи ван Гал – 1,97

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» возглавлял четыре клуба в Лиге чемпионов, начал с «Аякса» в 1994 году. Именно с амстердамцами он выиграл этот турнир, победив «Милан» со счетом 1:0 в финале 1995 года, «Аякс» потом снова вышел в финал в 1996 году, но проиграл «Ювентусу». «Баварию» ван Гал тоже вывел в финал, но снова потерпел поражение от итальянской команды, на этот раз от «Интера» со счетом 0:2.

8. Зинедин Зидан – 2.02

Великий Зизу провел всего 53 матча в Лиге чемпионов в качестве тренера, но трижды становился победителем этого турнира. Это просто невероятно. Он привёл «Реал» к трём титулам подряд, и хотя после ухода с «Бернабеу» его связывали со многими клубами, он уже давно нацелился на работу в сборной Франции. Зидан может похвастаться впечатляющим достижением: он выигрывал Лигу чемпионов в трех из пяти сезонов, в которых принимал в ней участие.

7. Пеп Гвардиола – 2.04

Критики Гвардиолы могут утверждать, что Лига чемпионов — слабое место в его послужном списке, особенно в период работы с «Баварией», но у главного тренера «Манчестер Сити» все же есть три титула в карьере. Первый такой успех пришелся на 2009 год с «Барселоной», а два года спустя он повторил свой трюк, показав в финале игру, которую многие считают лучшей в истории. Однако потом был 12-летний период без побед, прежде чем Хосеп снова поднял над головой трофей, на этот раз с «Манчестер Сити» в 2023 году.

6. Франк Райкард – 2.05

Тренерская карьера Райкарда довольно необычна в том смысле, что «Барселона» была единственным топовым клубом, которым он когда-либо руководил. При всем уважении к «Галатасараю». Работал в роттердамской «Спарте», а затем стремительно выиграл Лигу чемпионов в 2006 году с «Барселоной», в 2009 году перешел в «Галатасарай», а затем работал со сборной Саудовской Аравии, завершив свою тренерскую карьеру в 2014 году.

5. Луис Энрике – 2.06

Луис Энрике вполне может завоевать третий титул, превратив ПСЖ из команды-выскочки в коллектив, чью силу признает весь мир. Хотя, может, уже и признал. Впервые он добился успеха в ЛЧ в «Барселоне», где у него была, возможно, лучшая атакующая тройка всех времен — Месси, Неймар и Суарес. В прошлом сезоне он удовлетворил желания боссов парижского клуба, завоевав долгожданный трофей. Хочет повторить.

4. Микель Артета – 2.14

Если «Арсенал» не выиграет АПЛ и если не победит в ЛЧ , то к Артете будут большие вопросы. У него уникальная ситуация. Играет на все деньги, как говорится. Но Микель точно заслуживает похвалы за то, что превратил «Арсенал» в клуб, способный конкурировать с лучшими коллективами мира. Команды Венгера ярко играли, но давали играть и другим, в то время как оборонительный подход Артеты позволил «Арсеналу» не проигрывать очень долго, повторили невероятную серию Арсена (13 матчей подряд в турнире без поражений). У испанца показатель PPM составляет 2,19 за 37 игр в качестве тренера, он жаждет выиграть ЛЧ уже в этом сезоне.

3. Венсан Компани – 2.19

На счету Компани всего 27 матчей в ЛЧ . Меньше, чем у любого другого тренера из топ-10, но он уже может выиграть трофей в этом году. Хотя и высказывались некоторые сомнения по поводу назначения тренера, который руководил вылетевшим из Премьер-Лиги «Бернли», но Компани доказал, что идеально подходит для «Баварии», и стремится к первой победе клуба в ЛЧ с 2020 года.

2. Юпп Хайнкес – 2.26

Когда речь заходит о величайших тренерах всех времен, имя Хайнкеса упоминается нечасто. На счету немца две победы в Лиге чемпионов: сначала с мадридским «Реалом» в 1998 году, а затем с «Баварией» в 2013 году. Именно та команда «Баварии» произвела особое впечатление и стала противоположностью тики-таке, которую исповедовал Гвардиола. В том сезоне, который должен был стать последним для Хайнкеса перед уходом на пенсию, он выиграл требл. И не смог отказать клубу, когда в 2017 году «Бавария» искала тренера, удалось вывести команду в полуфинал.

1. Ханси Флик – 2.3

Ханси Флик начал с триумфа, выиграв требл с «Баварией». В финале обыграли ПСЖ со счетом 1:0, но второй раз тренер пока в этом турнире не побеждал. В его активе два выхода в четвертьфинал, включая этот сезон, и раз пробрался в полуфинал (в прошлом сезоне). Но шансы еще будут.