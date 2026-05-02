Пропивает свой талант. Что случилось с Джеком Грилишем

вчера, 11:03

Сможет ли выйти на прежний уровень?

В карьере Джека Грилиша был период, когда Marca всерьез рассуждала о его возможном переходе в «Реал» или «Барселону». На этой неделе испанцы написали, что Джек проиграл конкуренцию из-за алкоголя. Спустя три месяца после травмы ноги, из-за которой закончился сезон Грилиша, его снимок в баре уже стал вирусным. Кафе на крыше в Манчестере. Пьяный Джек за столом.

Но есть и другой Грилиш

Футболист рассказывал:

У моей младшей сестры церебральный паралич. Я ее люблю, у нее прекрасный характер. Приятно находиться рядом со своей семьей.

Всем нравится такая версия Джека: заботливый и веселый парень. И, возможно, это помогает объяснить, почему так много людей не бросаются тапками после истории о его пьянстве, как будто они видят в этом трогательное доказательство того, что он по-прежнему, несмотря ни на что, остается обычным парнем. Многие из нас хотят днем выпить пива, так почему же человеку в его положении это должно быть запрещено? Он причиняет кому-нибудь вред? Грилиш был отдан в аренду «Эвертону». Гвардиола отказался от самого дорогого игрока в истории клуба.

Статистика Грилиша в этом сезоне: 20 матчей в АПЛ , 2 гола и 6 результативных передач. В Кубке Англии и Кубке Лиги результативных действий не было.

Грилиш ранее в этом сезоне в интервью Sky Sports сказал:

Люди говорят: «Он любит гулять, он любит вечеринки». Я так и делаю. Я хочу иметь возможность жить своей жизнью и получать удовольствие, но, очевидно, для этого нужны определенное время и место. Иногда, буду честен с вами, я, вероятно, выбирал неподходящие время и место для вечеринок.

Все говорят, что Джек просто есть Джек. Он не нарушал никаких правил. Никто не погиб. Так из-за чего весь сыр-бор? Отправиться в кафе в субботу днем — не проблема. И дело не в том, чтобы выбрать «подходящее время» для выпивки. Но руководство как в «Сити», так и в «Эвертоне» вправе спросить: «Бывает ли когда-нибудь подходящее время для того, чтобы довести себя до такого состояния, чтобы об этом писали в газетах по всему миру?».

Еще один важный вопрос: хочет ли вообще Джек вернуться в «Сити» в следующем сезоне? Шансы при Гвардиоле на это минимальные. Но ходят слухи, что Пеп может уйти летом. Новому тренеру нужно будет дать шанс Грилишу, но вряд ли Джек изменится. Вероятно, лучшим вариантом для клуба станет продажа полузащитника, но кто его купит по выгодной для «горожан» цене?

Конечно, пока это все теория. Может, и Гвардиола даст шанс Джеку. Но вам не кажется, что есть что-то общее с тем, как Уэйн Руни скандалил в «Манчестер Юнайтед» в конце сезона 2012/13 — последнего сезона Алекса Фергюсона на посту главного тренера. Руни слишком много пил для футболиста такого уровня (впоследствии он признался, что его жена Коллин помогла ему в этом плане, иначе спился бы окончательно). Многие футболисты «Юнайтед» того времени держали дома дорогие бары, но в основном для галочки. Однако, когда товарищи по команде ходили в гости к Руни, они заметили, что его бар довольно активно пополняется, а потом опустошается.

Фергюсон махнул на него рукой и хотел продать Руни в «Челси». Но пришел Мойес и оставил Уэйна. Если это последний сезон Гвардиолы, то история почти одинаковая. Только Уэйн еще любил изменять жене, она даже в США приставила к нему родственника, чтобы тот ходил постоянно с Руни. У Грилиша есть дама сердца Саша, она родила ему дочь. Но узами брака пока пара себя не связала. Джек вроде бы по женщинам не ходит.

Мойес тогда спросил у Руни. «Ты все еще считаешь себя лучшим игроком?». Руни ответил, что да, считает. И тут Мойес задал просто шикарный вопрос. «Тогда почему „Челси“ предложил за тебя всего 25 миллионов фунтов?». Какой вопрос нужно задать Грилишу, чтобы он пересмотрел свое отношение к делу? Он все еще считает себя топ-игроком? Если да, то почему «Сити» отправил его в аренду? Почему он не играл в Лиге чемпионов в этом сезоне? И почему в возрасте 30 лет он в последний раз играл за сборную Англии полтора года назад?

Важно понимать, что контракт Джека с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Если «горожане» не продадут его этим летом, то через год придется отпустить бесплатно. Но и кто захочет покупать сейчас хавбека, если скоро можно будет пригласить его на правах аренды. Если стороны захотят расстаться без скандала, то неплохой вариант отдать Грилиша в «Эвертон» еще раз, чтобы «ириски» платили ему зарплату, а следующим летом пусть делают, что хотят. Но прямо сейчас Грилиш может сидеть лишь на скамейке в «Сити», разве он сможет вытеснить кого-то из состава там? А какой смысл держать такого дорогостоящего футболиста в качестве игрока ротации. Продлить контракт? Вряд ли. Топы сейчас Грилиша точно не купят, свободным агентом еще может быть, но для этого нужно ударно провести следующий сезон. Да и упасть сильно по зарплате. Ставим на то, что Джек продолжит играть за «Эвертон», а через год... Тут не угадаешь.

Аренда Грилиша в «Эвертоне» шла хорошо, пока в январе он не получил перелом стопы, который положил конец его сезону. Кстати, «ирисок» ведь тренирует именно Мойес. И он захочет взять Грилиша в аренду еще раз. И явно придумает, что спросить у Джека, чтобы придать ему мотивацию. В начале сезона ведь получилось.