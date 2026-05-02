В Манчестере родилась новая звезда. Кобби Майну — надежда «красных дьяволов»

вчера, 15:04

Проявил себя уже в этом сезоне.

Рубен Аморим когда-то говорил, что Майну – это будущее «Манчестер Юнайтед». Двенадцать матчей под руководством Майкла Каррика подтвердили, что шанс у Кобби действительно есть. Для выпускника академии нынешний сезон точно стоит занести в актив, у Майну недавно был день рождения – 21 год теперь парню. В первой половине этого сезона Кобби в основном довольствовался выходом на замену и малым количеством игрового времени под руководством Аморима, португалец использовал схему 3-4-3, места для молодого футболиста не было.

Однако приход Каррика в середине января изменил игру – теперь «красные дьяволы» используют схему 4-2-3-1, где для Майну место есть. Каземиро, который скоро уйдет, сражается. Фернандеш творит. Майну помогает и набирается опыта. Вместе эта тройка помогла «Юнайтед» превратиться из возможных претендентов на путевку в Лигу Европы в команду, которая почти наверняка сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В то время как клуб готовится к насыщенному трансферному лету, Майну старается проявить себя по полной программе, чтобы закрепиться в полузащите «Юнайтед». Его новый контракт, который действует до 2031 года, означает, что новые футболисты, которых летом купит «Юнайтед», должны быть точно уж лучше Майну.

Нельзя не отметить и прогресс парня. В этом месяце игра талантливого полузащитника стала лучше, эксперты начали хвалить Кобби. Он помог команде победить «Челси» 18 апреля, а затем провёл ещё один отличный матч девять дней спустя против «Брентфорда».

Каррик говорил:

Я думаю, он показывает много всего. Очень талантлив. То, как он начинает атаки… Кобби так эффективно справляется с давлением. Умеет обводить, перехватывать мячи. Думаю, он вывел свою игру на новый уровень. Здорово наблюдать за прогрессом Майну. Стараемся давать ему больше ответственности на поле.

То, на что способен Майну, контрастирует со многими полузащитниками АПЛ его возрастной группы. Под руководством Каррика Майну бегает от штрафной до штрафной, молодежь столько работы не выполняет обычно. 21-летний Майну всё чаще опускается из линии полузащиты ниже, чтобы получить мяч от Ламменса или защитников, а затем пытается развивать атаки. Каррик доверяет Кобби, ведь он умный игрок. Когда ему дают мяч в сложных ситуациях, Майну не теряется. Соперники уже начали закрывать молодого таланта, чтобы тому не дали пас. Это уважение.

Статистика в этом сезоне: 24 матча в АПЛ , 2 результативных передачи, 1 желтая карточка, 1294 минуты на поле

Майну обладает игровыми навыками, чтобы пробиваться сквозь линии обороны соперника, но также имеет футбольный ум, чтобы понимать, когда короткий пас становится самым разумным вариантом. Его уверенность в плане отбора мяча даёт Каземиро и Фернандешу возможность уверенно идти вперед, чтобы помочь атаке.

Новый контракт Майну в «Юнайтед» — это не просто награда за точные пасы. Матчи против «Челси» и «Брентфорда» примечательны из-за ответственности, которую он берёт на себя. Майну стал более решительным, его работа в защите улучшилась, что привело к увеличению числа успешных отборов и перехватов. Старается максимально помогать четверке защитников. Ещё один важный аспект игры Майну — как он делает первый пас после отбора мяча. Раньше Кобби часто отдавал короткой пас вбок, чтобы сохранить мяч, но против «Челси» было несколько моментов, когда он пытался продвинуть снаряд вперёд. Смело. Умело. Основа зовет!

Он и увереннее теперь отправляет мяч в последнюю треть. Майну чуть не сделал одну из лучших результативных передач сезона против «Брентфорда», обыграв трёх игроков перед пасом на Амада Диалло. К сожалению для поклонников МЮ , удар вингера был заблокирован Зеппом ван ден Бергом.

У Майну есть редкая способность сохранять спокойствие и замедляться, когда появляется шанс забить, тогда как многие другие игроки его возраста могут занервничать и ударить как можно быстрее, не замечая ничего и никого вокруг себя. Физическое развитие Кобби с ноября 2023 года, когда он сыграл против «Эвертона», впечатляет. Это был первый матч таланта в основе в рамках АПЛ . Тогда его рост составлял около 175 сантиметров, теперь Майну добавил 10 сантиметров. А это значит, что и вес увеличился, и мышечная масса. Кобби старается учиться лучшим качествам как у Фернандеша, так и у Каземиро. Бразилец пусть и уйдет летом, но зато уже многому научил молодого англичанина. Что-то похожее было с Пьяничем в ЦСКА . Как он тогда прокачал Кисляка!