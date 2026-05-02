Чемпионская интрига в РПЛ спасена. Бывшие футболисты навредили ЦСКА и «Зениту»

1777745657

вчера, 21:14

Волевая победа в Москве.

Команды выдали зрелищный первый тайм

До перерыва зрители увидели два гола – один мяч с пенальти, пятнадцать ударов на две команды, попытку Соболева забить в падении через себя, дальние удары Облякова и Глушенкова. Тренер ЦСКА Челестини выбрал агрессивный домашний дебют, который сработал в пользу его команды и принёс гол.

До матча «армейцы» подшучивали над «двенадцатым игроком» соперника, намекая на любовь арбитров к «Зениту». Судья Инал Танашев в дебюте матча поставил пенальти в ворота петербуржцев. Гости не заметили бывшего напарника Гонду. Аргентинский форвард двигался от ворот, но получил по ноге.

Капитан «Зенита» Сантос врезал Лусиано, за что его команду наказали железным пенальти. Иван Обляков – ещё один нечужой для петербуржцев человек, воспитанник их школы, уверенно переиграл Адамова. Удар с пенальти оказался единственным попаданием в створ ворот «Зенита» в первом тайме.

Гости чаще тревожили голкипера Торопа. Наследник Акинфеева отразил пять неприятных ударов, из которых можно выделить один из дальних выстрелов Глушенкова. А вот когда бывший игрок ЦСКА Дивеев получил второй шанс забить головой после подачи с угла поля, то добился успеха и сравнял счет.

Фанаты хозяев увидели подарок от их обороны бывшему футболисту ЦСКА . Дивеев хитро переместился из центра штрафной площади на ближнюю штангу. «Армейцы» неграмотно передали игрока, Гонду, который заработал пенальти у чужих ворот, упустил новичка «Зенита». Великаны упустили великана.

Нехватка компактности – ключ к моментам

Команды играли по-разному. У ЦСКА сегодня была более консервативная схема. Изначально «армейцы» высоко держали линию обороны, а потом разозлили своего хавбека Баринова тем, что прижались к воротам. Ещё один минус у хозяев поля – крайние защитники плохо чувствовали боковую линию поля.

Гвардиола, нахваливая латералей «Манчестер Сити», отмечал как раз умение прочувствовать, когда надо выходить на крайних форвардов соперника. У ЦСКА Гайич и Круговой держались слишком близко к центральным защитникам, а крайние нападающие «армейцев» не сумели закрыть Луиса Энрике и Педро.

У «Зенита» схема была сложнее. Команда часто перестраивалась на гибридные модели, как любит тренер Семак. У крайнего защитника Сантоса есть опыт игры в центре поля, он смещался ближе к Нино и Дивееву. Примечательно, что Дуглас при этом держался ближе к флангу, закрывая форварда Гонду.

Педро и Энрике работали как латерали в этой гибридной схеме, а интереснее всего была роль правого защитника Дркушича. Ваня уходил в атаку, причем держался далеко от фланга. Получалась схема «3-4-3», ведь Глушенков менял позиции, а у рослого Соболева была привычная роль в центре нападения.

«Зенит» возвращался к классической модели «4-3-3». Хавбеки Барриос и Вендел играли на разной высоте, а уход Дркушича с фланга заставлял левого форварда ЦСКА Поповича постоянно смещаться к сопернику, оставляя Луиса Энрике свободным на фланге. «Зенит» после гола Дивеева вернулся в игру.

Соболев снова огорчил оборону «армейцев»

ЦСКА не хватило компактности на старте второго тайма. «Зенит» умно разыграл нехитрую комбинацию, Глушенкову дали вагон времени для подачи, а Соболева оставили без опеки перед воротами. Александр, как и в первом круге, забил в ворота «армейцев». Теперь у Соболева пять голов в ворота ЦСКА .

Любимыми соперниками бывшего форварда «Спартака» являются «Краснодар» и «Динамо», их огорчил по десять раз. Зато теперь у Соболева есть по пять голов в ворота «Зенита» и ЦСКА . Семак не думал, что российский форвард будет настолько важным, но его гол принес очки в сложном поединке.

После перерыва Обляков, Кисляк и Баринов не сумели отобрать у «Зенита» мяч, ЦСКА было сложно перейти к ответным сериям атак, чтобы создать долгожданный явный момент у ворот Адамова. «Зенит» перешел в привычный режим защиты преимущества в один мяч, в этом бразильцы прекрасны.

Голы высоких Дивеева и Соболева подчеркнул слабости в игре ЦСКА – оборона, которая в целом смотрелась неплохо, теряет концентрацию в ключевых эпизодах. А поскольку линия атаки не тревожила Адамова, то «Зенит» увеличил преимущество благодаря техничности футболиста из состава Анчелотти.

У Дугласа Сантоса и Луиса Энрике есть шанс оказаться в финальной заявке на ЧМ -2026. Карло покажут гол правого вингера «Зенита» в ворота ЦСКА . Энрике технично принял мяч грудью, а потом ловко пробил левой ногой с правого фланга под дальнюю штангу. Луис добился победы, о которой мечтал.

Возможно, после перерыва сказывалась разница в мотивации команд. Представители ЦСКА не любят «Зенит» – общеизвестный факт. Речь о принципиальном сопернике, с которым раньше боролись за первое место в РПЛ . А теперь турнирная мотивация осталась только у подопечных Сергея Семака.

«Зенит» одержал заслуженную волевую победу

Когда не сработала узкая линия обороны – Глушенкову и Энрике не помешали работать на правом фланге перед голами после перерыва, тренер Челестини не сумел перестроить свою команду. «Зенит» набирал по ходу матча, двигаясь от гола с пенальти в свои ворота к нервным окончаниям Торопа.

Стартовый план «армейцев» не был плохим, но Семак намного сложнее выстроил «Зенит», чем Челестини бывшую команду тренера гостей. Получился поединок, в котором бывшие сыграли не последнюю роль. Вот только Круговой, Обляков и Гонду не ответили на точные удары футболистов бывшего клуба.

«Зенит» выиграл по делу, а ЦСКА не хватило ударов в створ ворот Адамова. По такому сценарию надежда на контратаки и ошибки в защите петербуржцев, но речь о претенденте на чемпионство. ЦСКА важно победить «Спартак» в кубковом матче, а в РПЛ одним поражением больше – нет большой разницы.

Зато есть разница для руководства клуба и для фанатов. Им точно не понравились действия Челестини и его подопечных, когда соперник перехватил инициативу. Хавбек Баринов сердился на «двухметровых» напарников, упустивших Дивеева перед голом, но на фоне усталости похожих ошибок стало больше.

«Зенит» нужно похвалить за умение гнуть свою линию, они зажигают огни чемпионской интриги. «Краснодар» завтра сыграет в гостях против команды бывшего петербуржца – Артёма Дзюбы. Его «Акрон» прервал черную серию победой над «Балтикой», а теперь аутсайдер повлияет на судьбу титула.