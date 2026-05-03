АПЛ отстала от главного футбольного тренда. Их клубы не играют как «Бавария» и ПСЖ

вчера, 15:09

Потеряли в зрелищности.

Артета восхищён конкурентами, клубы из АПЛ так не играют

«Арсенал» и «Манчестер Сити» пока не прошли отметку в 70 забитых мячей в АПЛ , хотя эти команды – самые результативные в чемпионате. В топ-10 самых грозных в атаке клубов ведущих лиг лишь один представитель Англии. По среднему показателю голов за матч «Манчестер Сити» Гвардиолы идёт на девятом месте. Они уступают «Баварии», «Барселоне», «Интеру», ПСЖ и даже «Реалу», хотя у мадридцев провальный сезон и нет идеальной связи Мбаппе и крайних форвардов, как было в Мадриде в старые великие времена.

Артета поражен стилями ПСЖ и «Баварии» – девять забитых мячей в полуфинале Лиги чемпионов, но на правах профессионального жалобщика сразу нашел причину, почему «Арсенал» так не играет. Микель кивает на усталость футболистов из Англии. Дотошные любители статистики посчитали, что многие футболисты «Баварии» и ПСЖ провели на поле соразмерное время с игроками «Арсенала». Только травмы позволяли игрокам группы атаки команд Компани и Энрике отдыхать. Так что дело не только в нагрузках АПЛ .

Самая доходная футбольная система деградировала. Английские клубы раньше копировали подходы Клоппа и Гвардиолы – прессинг и контроль мяча, а затем воровали идеи Артеты – ставку на стандарты. Лидеры АПЛ отстали от тренда. В прошлом в АПЛ была мода на сильных крайних форвардов. Мане, Салах, Азар, Стерлинг и Марез – разные по подходу игроки, но все они успешно атаковали чужие фланги, как теперь делают за пределами Англии крутые вингеры Олисе, Диас, Кварацхелия, Дуэ, Рафинья, Дембеле и Ямаль.

Разумеется, в большинстве рейтингов лучших крайних форвардов прямо сейчас можно найти представителей АПЛ . Часто в списки включают Сака из «Арсенала». Стал модным Семеньо, ведь зимний новичок «Манчестер Сити» быстро адаптировался на новом месте. При этом молодой Дуэ из ПСЖ и даже нестабильный Винисиус из «Реала» в 99 случаях из 100 окажутся выше лучших представителей АПЛ в рейтинге вингеров. Англичане отстали от тренда, который помог сделать их лигу знаменитой. Ведь кого обожали до Роналду?

Популяризация АПЛ в мире совпала с временем, когда зажигал на левом фланге Тьерри Анри. Француз был центральным нападающим, который часто работал на краю поля. Также невероятно популярными стали сначала Гиггз – чистый вингер, а потом Бекхэм, которого лишь в «Реале» загоняли ближе к центру поля, а в «Манчестер Юнайтед» Дэвид играл на фланге. В АПЛ были вингеры с высокой результативностью, которые не претендуют на величие в историческом масштабе, как Стерлинг, и были легенды, как Салах.

Лучшие крайние нападающие не доверяют английскому футболу

«Ливерпуль» стал чемпионом всего год назад. Салах тогда забил 29 голов в АПЛ , у Гакпо было 10 точных ударов, а у Диаса – 13 мячей. Тренер Слот не раскрыл потенциал опытного колумбийца, Диаса отдали «Баварии». Сейчас у Гакпо шесть голов в начале мая в чемпионате Англии, Салах отличился семь раз, а ставки на дорогих футболистов атаки, которые не играют чисто на флангах – Экитике, Исака и Вирца, в итоге не принесли «Ливерпулю» успех ни в Лиге чемпионов, ни на родине. Клуб Мане и Салаха забыл о корнях.

Луис Диас почувствовал себя лишним в АПЛ , перебрался в Бундеслигу, где в целом тренд на открытый яркий футбол. «Бавария» устраивает камбэки после чемпионства, чтобы потешить зрителей. Тренер команды Компани пытался в «Бернли» играть в ярком романтичном стиле – вылетел из АПЛ . Понятно, что глупо сравнивать кадровые ресурсы, но сейчас у «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов есть Кейн, которого в юности недооценили гранды АПЛ , когда ещё можно было увести его у «Тоттенхэма» в другую команду.

Также у «Баварии» зажигает Олисе. Это парень, которого выгнали из школ «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Сити». Дополнительным звеном в невероятно успешном трио атаки «Баварии» стал списанный «Ливерпулем» Диас. Луис понимал, что ему надо уехать из АПЛ , чтобы стало легче дышать на левом фланге в атаке. Выбрал «Баварию», где в 29 лет снова ощутил себя молодым игроком. АПЛ потеряла чувство легкости за всеми проблемами «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля». Им не доверяют.

Футболисты правильно делают. В АПЛ предали многих крайних форвардов. Кварацхелия и Мбаппе точно получали приглашения от «Ливерпуля». Килиан думал о «Реале», а Хвича выбрал ПСЖ , где увидел систему футбола, которая помогает раскрыть его стиль игры. При этом тренер Энрике – фанат дисциплины. Луис сильнее гордится не голами Хвичи, а его прогрессом в командной игре и обороне. У грузина нет рекордной результативности в Лиге 1, зато в Лиге чемпионов соперники видят, насколько крут Кварацхелия.

Худшие прогнозы не оправдались: переход Хвичи в ПСЖ не был ошибкой, а в «Ливерпуле» он мог провалиться со Слотом. Также не верится, что в АПЛ стал бы великим Винисиус. Даже Сака, который прекрасно понимает требования Артеты, в родном клубе выдал сезон с 7 голами в АПЛ и 2 точными ударами в Лиге чемпионов. Для сравнения, восемнадцатилетний Ямаль забил 22 гола против 9 мячей у более опытного англичанина. Худшее, что Ламин может сделать при развитии карьеры – довериться клубу из Англии.

Да, центральные форварды по понятным причинам остаются самыми результативными в национальных лигах. Кейн, Холанд, Мбаппе, Игор и Мурики часто наносят решающие удары в атаках их клубов. Но сказочные матчи, как в Париже на прошлой неделе, создает вся команда. «Реал», который не сумел найти полноценное трио вместо легендарной связки Бэйла, Бензема и Роналду, остался без значимых трофеев второй год подряд. А «Барселона», потеряв капитана Рафинью, не добралась до финала Лиги чемпионов.