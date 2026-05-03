У МЮ и «Ливерпуля» общая цель – вернуть чемпионство. Команда Каррика чуть ближе к амбициозному рывку

вчера, 19:56

Майкл переиграл Слота.

Давних врагов объединяет жажда реванша в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не был чемпионом Англии тринадцать лет, а «Ливерпуль» потерял звание, неожиданно завоеванное в дебютном сезоне Слота. Исторические враги завершили прошлый чемпионат в разных половинах таблицы. «Ливерпуль» стал первым, оторвался на десять очков от «Арсенала», а МЮ тренера Аморима застрял на пятнадцатой строчке без еврокубков. Спустя год речь о соседях по таблице АПЛ . У «красных дьяволов» появился новый тренер Каррик, а мерсисайдцы подумывают о смене Слота, они могут повторить опыт недругов.

Команды словно поменялись ролями. У МЮ сейчас куда лучше настроение. После свежего поединка на стадионе «Олд Траффорд», где «Ливерпуль» не играл с 2024 года, можно сказать, что Каррик чуть ближе к переходу на новый уровень, невзирая на ошибки в обороне. Талантливый хавбек Майну первым голом в новом сезоне АПЛ принес МЮ важную в психологическом плане победу над «Ливерпулем». У подопечных Каррика не было варианта сыграть плохо, ведь до матча со стадиона скорая помощь увезла легендарного сэра Фергюсона.

Англичане сообщают, что врачи решили перестраховаться. Шотландец успешно отошел от инсульта восемь лет назад. Но когда стало плохо 84-летнему мужчине, лучше отправить на обследование. Надеемся, у легенды мирового футбола всё будет в порядке. Если бы сэр Алекс остался на стадионе, то увидел бы приличный первый тайм в исполнении МЮ . «Ливерпуль» контролировал мяч, а хозяева поля вели по игре. Голы Куньи и Шешко подарили преимущество. Если бы МЮ был чемпионской командой, то не отпустили бы соперника.

Лучшие клубы сезона в АПЛ реже раздают очки, а два ответных гола «Ливерпуля» после подарков обороны МЮ говорят о неготовности обеих команд сыграть так, как лидеры турнира. Сначала Собослаи перехватил мяч и спокойно дошел до ударной позиции, ведь Магуайр и другие футболисты соперника играли к нему спиной. А позже Гакпо взял реванш за промахи в чемпионате до этого. Публика на «Олд Траффорде» настраивалась на обидную неудачу, но МЮ физически готов лучше, чем «Ливерпуль». Гости не нашли силы, чтобы сделать счет 3:3.

Прошлым летом «Ливерпуль» перенял у МЮ тактику неудачных дорогих трансферов. Летние ставки Слота не сработали, а багажа Клоппа почти не осталось. Кто-то покинул команду по собственному желанию, как Алексендер-Арнольд, а другие уходят, потому что постарели – Робертсон и Салах прощаются с клубом. «Ливерпуль» пересоберут, мечтая не потерять статус претендентов на титул. У Каррика тоже много работы, а задачи соперников совпадают. Через год они мечтают претендовать на чемпионство, а не довольствоваться третьим местом.

«Манчестер Юнайтед» случайно оттолкнулся от дна

У «Борнмута» невысокие шансы обойти «Ливерпуль» и МЮ в таблице. «Вишенки» вряд ли выбьют великие клубы за пределы первой пятерки. Потеря путевки в Лигу чемпионов не входила в планы Каррика и Слота. Особенно в сезоне, в котором у «Челси», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» дела идут намного хуже. Грозных претендентов на топ-5 стало намного меньше. «Астон Вилла» настраивается на сезон в Лиге чемпионов, но МЮ тоже вернется в список счастливчиков. Каррик проиграл лишь два из четырнадцати матчей на новой должности.

Десять побед – прекрасный результат молодого тренера, хотя очевидно, что с такими разрывами между линиями нельзя опередить самые стабильные клубы. Зато можно обыграть «Ливерпуль», чьи футболисты до перерыва напоминали вареных раков, с подвижностью были проблемы. Но оба соперника живут надеждой, невзирая на ляпы на поле. В АПЛ можно удивить записных фаворитов, для этого не нужно быть «Лестером». Но на данный момент МЮ застрял в старой петле «Тоттенхэма»: команда Каррика не худшая, но и не лучшая.

Даже большой трансферный бюджет не позволил МЮ собрать первый чемпионский состав после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Команде Каррика для начала нужно попрощаться с невезучестью, в чем им помогают усилия ветерана Каземиро и молодого Майну. Все воспитанники школы МЮ рады, что основу впервые за 40 лет возглавляет англичанин. Аткинсон – предпоследний местный тренер «красных дьяволов» до Каррика – не вернул чемпионство в 80-х, но у Майкла позиции сильнее. Если останется Фернандеш, можно прибавлять.

Так или иначе, «Арсенал» добивает определяющий сезон для Артеты. А Гвардиола на днях в сотый раз намекнул, что «Манчестер Сити» станет его бывшим клубом через несколько недель, то есть в конце сезона. Поскольку у «Челси» и «Ливерпуля» должны появиться новые главные тренеры, то Каррик получит небольшое преимущество. Майклу не понравились действия МЮ на старте второго тайма, но результаты говорят сами за себя. Команда оттолкнулась ото дна. Физически они не были хуже «Ливерпуля», сложившего чемпионские полномочия.

Путь «Ливерпуля» определит будущий менеджер клуба

Слот вряд ли останется, слишком громким оказалось падение после чемпионства. Ранний вылет из Лиги чемпионов тоже огорчил руководство клуба. Американцы выдали голландцу Арне много денег, но Слот просчитался на рынке в паре с генеральным директором клуба Эдвардсом. После таких проколов нужно назначить виновного. Поскольку «Ливерпуль» параллельно теряет ключевого футболиста – Мохамеда Салаха, важно угадать с новым тренером. Очевидно, что бывший игрок «красных» Хаби Алонсо на вершине списка кандидатов.

В отличие от «Реала», где много непростых индивидуалистов, «Ливерпуль» благодаря реорганизации имени Клоппа стал клубом, где эгоисты выполняли приказы. Даже без Юргена и звезд его чемпионского состава «красные» могут оказаться для Алонсо более простым проектом, чем «сливочные». Клоппу в свое время дали время, а Слот разочаровал отсутствием одержимости проектом. Слишком часто Арне во время пауз на игры сборных летал в другие города и страны, чтобы повидаться с родными. «Ливерпуль» не подготовили к сложной весне.

«Манчестер Юнайтед» наоборот получил мотивированного тренера Каррика, который живет новой работой. Майкл держится за шанс, но ему важно перерасти Сульшера. У «красных дьяволов» новое руководство. Они пробовали разные подходы к выбору тренера, пока ни один не сработал. Возможно, многострадальным фанатам «Манчестер Юнайтед» просто повезет? Среди поклонников клуба есть парень, который не пострижется, пока не выиграют пять матчей подряд. Без таких серий Каррик не будет чемпионом Англии в будущем сезоне.