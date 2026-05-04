Олисе в шаге от величия. Может побить рекорд Месси и войти в историю футбола

Вингер «Баварии» Майкл Олисе стремительно поднимается в топе игроков, сделавших наибольшее количество результативных передач за один сезон с 2000 года. У мюнхенцев еще точно по календарю 2 матча в Бундеслиге, ответная игра с ПСЖ в Лиге чемпионов и финал Кубка Германии. Теоретически может добавиться и еще один поединок, если пройдут парижан. Майклу нужно еще 3 ассиста, чтобы возглавить рейтинг. Вполне можно представить, что так оно и будет. В нынешнее время болельщики придают большое значение количеству голевых передач, многие следят даже за xG. Давайте посмотрим на 10 лучших ассистентов в мировом футболе в 21 веке. Учитываются не только матчи во внутренних чемпионатах, но и во всех турнирах сезона.

10. Томас Мюллер – сезон 2019-20 (26)

В «Баварии» Мюллер стал легендой. Он выиграл все что можно за клуб, в свое время играл ключевую роль в атаке, забив почти столько же голов (250), сколько отдав голевых передач (276), и входит в число лучших ассистентов в истории футбола. В сезоне 2019/20 клуб колотил голы, а нападающий Роберт Левандовски уничтожал всех на своем пути. В первом сезоне Ханси Флика они завоевали требл и были доминирующей силой в чемпионате и Лиге чемпионов, забив «Барселоне» восемь голов в полуфинале. Мюллер, находившийся в эпицентре всего этого, был великолепен.

9. Лионель Месси – сезон 2019/20 (27)

Месси, трижды попавший в этот список, считается лучшим ассистентом в мировом футболе. Конечно, кто-то с этим может поспорить, имеет право. Это легенда, это имя, которое вошло в историю планеты. Может забивать и отдавать голевые пасы в любой момент. Умеет с легкостью создавать пространство для других. Любой форвард улучшал свою статистику, играя рядом с Лео. В сезоне 2019/20 его команда осталась без трофеев, что было редким случаем за время его карьеры в «Барселоне». Лео тогда забил 31 гол и отдал 27 результативных передач за 44 игры.

8. Генрих Мхитарян – сезон 2015/16 (28)

Возможно, самым недооцененным в этом списке стал триумф Мхитаряна, который потряс европейский футбол, забив 23 гола и отдав 32 результативные передачи в 52 матчах за дортмундскую «Боруссию» под руководством Томаса Тухеля. Их атакующая тройка в составе Пьера-Эмерика-Обамеянга, Мхитаряна и Марко Ройса была очень мощной, пусть и финишировали вторыми в лиге после «Баварии», проиграли мюнхенцам в финале Кубка, а в Лиге Европы выбыли на стадии 1/4 финала «Ливерпулю» Клоппа, который проводил первый сезон на «Энфилде», тогда дома сыграли 1:1, а на выезде уступили 3:4 в сумасшедшей игре. В групповом раунде, кстати, первое место уступили «Краснодару». Мхитарян отдал 28 результативных передач в Бундеслиге, Лиге Европы и Кубке Германии, а позже перешел в «Манчестер Юнайтед». После еще одного провала, но уже в «Арсенале», стало ясно, что это просто не лига Генриха. Что и подтвердилось потом в Италии. Серия А – вот что нужно было Мхитаряну после ухода из «Боруссии».

7. Месут Озил – сезон 2010/11 (28)

В свой первый сезон в «Реале» Озил не затерялся в элитной компании во главе с Криштиану Роналду и сразу начал отдавать ассисты таким игрокам, как Карим Бензема и Гонсало Игуаин. В то время, когда «Барселона» правила в Ла Лиге, его вклад помог мадридцам выиграть Кубок Испании, но они уступили каталонцам не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов в полуфинале. Однако Озил был великолепен на протяжении всего сезона, проявился его футбольный интеллект, поскольку он быстро адаптировался .

6. Кевин де Брюйне – сезон 2014/15 (28)

После ухода из «Челси» Де Брюйне был полон решимости доказать лондонскому клубу и Жозе Моуриньо, что они ошибались. В то время в «Челси» играли Эден Азар, Оскар, Виллиан, Андре Шюррле, а также там был и молодой Мохамед Салах. Поэтому Кевину пришлось искать другой клуб для развития, в «Вольфсбурге» вся его карьера перевернулась. В своем первом сезоне он забил 16 голов и отдал 28 результативных передач в 51 матче, а его команда под руководством Ральфа Хазенхюттля заняла второе место в Бундеслиге, выиграла Кубок Германии и проиграла в четвертьфинале Лиги Европы. Следующим летом он перешел в «Манчестер Сити» и быстро стал одним из лучших в Премьер-Лиге. Остальное, как говорится, уже история.

5. Майкл Олисе – сезон 2025/26 (30*)

Олисе, ставший одним из самых зрелищных футболистов мира в составе мюнхенской «Баварии» в этом сезоне, уже отдал 30 ассистов. Интрига – сможет ли побить рекорд Месси.

* сезон еще продолжается.

4. Хуан Мата – сезон 2012/13 (30)

В то время Хуан Мата считался одним из лучших атакующих полузащитников Премьер-Лиги, сезон 2012/13 стал для него самым успешным по количеству ассистов. В 64 матчах за «Челси» он забил 20 голов и отдал 30 результативных передач. В итоге под руководством Рафаэля Бенитеса они заняли третье место в АПЛ , дошли до полуфинала обоих национальных кубков, сыграли в финалах Суперкубка и Клубного чемпионата мира, выиграли Лигу Европы. Бранислав Иванович принес команде трофей, забив решающий гол в ворота «Бенфики» с подачи Маты. «Челси» был действующим победителем ЛЧ и ЛЕ короткое время, это действительно был исторический сезон.

3. Хави – 2008/09 (31)

Хави был сердцем непобедимой сборной Испании и «Барселоны». Это был знаменитый сезон, когда Пеп Гвардиола стал главным тренером и вывел команду на новый уровень, завоевав три трофея. Хави был великолепен в полузащите и играл ключевую роль в новой системе, которая впоследствии стала доминировать в клубном футболе. В финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» он отдал голевой пас, который помог переломить ход игры. Прекрасный навес в стиле Бекхэма прорвал оборону «Юнайтед», и Месси, забив редкий для себя гол головой, добил «красных дьяволов».

2. Лионель Месси – сезон 2014/15 (31)

Этот сезон стал знаковым для «Барселоны», поскольку команда завоевала знаменитый требл, во многом благодаря невероятному атакующему трио в составе Месси, Неймара и Луиса Суареса. Эта атака сокрушила почти все команды, а Месси был в центре всего этого, забив 58 голов и отдав 31 результативную передачу в 57 играх. Его креативность помогла Неймару забить 39 голов, а Суарес в своем дебютном сезоне в Испании сумел забить 25 голов, включая второй гол в финале Лиги чемпионов. Один из лучших сезонов в карьере этого великого аргентинца.

1. Лионель Месси – сезон 2011/12 (32)

73 гола и 32 результативные передачи всего за 60 игр — это нечто невероятное, а в 2012-м он побил рекорд по количеству голов за календарный год, забив 91 мяч. В том сезоне, последнем под руководством Гвардиолы, «Барселона» выиграла Суперкубок УЕФА , Суперкубок Испании, Клубный чемпионат мира ФИФА , а также Кубок Испании, но даже с Месси на пике его невероятных возможностей им не удалось взять золото Ла Лиги и Лиги чемпионов. Месси, тем не менее, с большим отрывом возглавил список лучших ассистентов, а также забил наибольшее количество голов в клубном футболе в том сезоне.

Сможет ли Олисе побить этот рекорд? Эх, было бы в Бундеслиге 38 туров…