Самая дикая футбольная идея года. В ФИФА хотят ввести правило, из-за которого наказывали «Зенит»

Имитируют поддержку молодежи.

Чиновники ФИФА ухудшили старый российский подход

В футболе кризис управления из уровня руководителей в стиле худших королей Средневековья. Канадцы возмутились, когда президент ФИФА Инфантино затребовал кортеж, который в дипломатическом протоколе выше кортежей папы Римского и президентов. Канадцы отказали Джанни, они себя уважают. А в ФИФА не уважают футболистов. Нет реформ, которые принесли всем игрокам большую пользу, особенно мастерам невысокого уровня. Некоторые взрослые футболисты купаются в нефтяных деньгах, но о большинстве не заботятся.

Дошли до идеи, которая имитирует поддержку. Обсуждают введение правила, что в каждом профессиональном клубе в основе должен находиться воспитанник не старше 21 года. Легкий формат идеи тестировали в России и убрали пустое правило, когда под раздачу попал «Зенит». В 2011 году в РПЛ команда Спаллетти сыграла вничью 1:1 с ЦСКА Слуцкого. После матча «Зениту» засчитали техническое поражение: петербуржцы нарушили бесполезное правило о доморощенных игроках, в заявке не было футболиста моложе 21 года.

Начальника «Зенита» Радимов уволили, это нарушение было сознательным. В клубе думали, что светит только штраф – 200 тысяч рублей. Радимов не прочитал регламент нового сезона, где прописали также техническое поражение. Доморощенный игрок нужен в основе, если готов – единственный верный подход. Все другие пути не сделали сильнее клубы ни из России, ни из Румынии. На родине Хаджи приказали пихать двух молодых в старт, а один должен доиграть матч. Тренеры унижают юниоров заменами на первой минуте.

Не у всех клубов щедрые академии, где есть выбор из акселератов для взрослой обоймы. Правило ФИФА в румынском стиле очень злит, ведь во всем мире уже обожают молодых футболистов. Их даже слишком рано переводят в первый состав. Якобы поддержка, которую обсуждает в ФИФА , навредит командам и не поможет молодым футболистам. Тренеры возненавидят квоту и придумают методы обхода. Агенты футболистов будут манипулировать рынком, чтобы ведущие клубы вписались в лимит.

Богатые клубы начнут ещё раньше воровать юных игроков из чужих школ, чтобы записать их в воспитанники. В профессиональном футболе директора и тренеры должны сами выбирать вектор селекции. Кто-то как «Атлетик» из Бильбао, а у «Зенита» играют бразильцы, это их право. Вам может не нравиться подход петербуржцев, но свобода дарит развитие, а искусственные рамки должны быть обоснованными. В идее ФИФА ничего революционного и нового, зато она подчеркивает, насколько главные чиновники не понимают футбол.

Сильная академия – не гарантия успеха первой команды

Юношеский и молодежный футбол – отдельная категория, которая не всегда пересекается с интересами взрослой команды клуба. И это нормально в мире, где у большинства футболистов есть возможность переехать в другую команду, чтобы расти дальше. Закройте всех уругвайцев, аргентинцев и бразильцев на родине – получите неплохие национальные чемпионаты, которые мир не заметит. А сборные этих стран станут хуже. Нужно думать о правилах для трансферного рынка, чтобы не было афер, но нет смысла заставлять тренеров мучить молодого футболиста, если он не готов к основе.

Ямаль в шестнадцать лет подходил «Барселоне», поэтому играл. Педри не является воспитанником каталонцев, но его нашли первыми в «Лас-Пальмасе»: хавбек давно является основным в первом составе. Ведь зачем в ФИФА вводят новое правило? Единственный резон – якобы поддержка национальных сборных. Вот только играй все лучшие молодые россияне в клубах уровня ПСЖ , команда Карпина стала бы намного сильнее. Чемпионы мира из Аргентины и Франции не выступают дома всю жизнь, что не вредит Скалони и Дешаму. Никому не вредит, как и самым сильным сборным крошечных стран.

У нового ограничения нет аргументов. Что даст один молодой воспитанник в основе? Для РПЛ это 16 человек, но Карпин не зовет в сборную представителей всех команд. В Испании, Англии и Германии на чиновников ФИФА посмотрят, как на «летающую корову». В лучших футбольных странах уже носятся с молодыми футболистами так, как не носились никогда в истории. Хоть в Колумбии и Уругвае, хоть в Исландии и Норвегии. Всюду, где думают о людях, качественно учат местных деток, всем хочется добиться успехов на уровне сборных. Причем в национальную команду можно позвать из-за рубежа.

А сильная академия не значит, что основа клуба играет великолепно. «Краснодар» – чемпион РПЛ , но в старте там воспитанники плюс легионеры. Одно другому не мешает. ЦСКА и «Локомотив» ближе всех в РПЛ к реализации новой идеи ФИФА . Как часто они становятся чемпионами? В юношеской лиге Польши лидирует «Легия», а взрослая команда клуба на девятом месте. А вот «Лех» одновременно первый в высшей лиге и второй в юношеском чемпионате. Нет гарантий. Правило ФИФА никак не влияет на умные клубы, которые опекают воспитанников, но при этом не изменит подход всех на планете.

Инфантино обиделся после неудач любимой сборной Италии

В Серии А, где хроническая болезнь – нулевое доверие молодым местным игрокам, никого не спасет закон Инфантино. В «Комо» совсем не верят в итальянских футболистов, но у них успешный сезон с испанским тренером Сеском и легионерами. Фанатам клуба интереснее выход в еврокубки, чем ставка на искусственную поддержку. Итальянцы сами поняли, что они просчитались на уровне всей страны, ведь снова остались без путевки на чемпионат мира. Новые боссы федерации поменяют подход к воспитанию футболистов глобально, а локально у «Комо» есть право выступать с иностранцами и побеждать.

Умному не нужно объяснять, а глупый ничего не поймет. Инфантино – швейцарец с итальянскими корнями. Ему обидно за провал команды Гаттузо. Из-за одной неудачи чиновники могут заставить всех на планете выпускать воспитанника клуба, причем могут снизить планку до 20 лет. Юниоры рискуют здоровьем и карьерой, когда проводят слишком много минут в матчах, где их толкают и бьют огромные взрослые мужики. Также новое правило не является ответом клубам, скупающим легионеров. Иронично, что в АПЛ ближе всех к выполнению закона «Манчестер Сити» шейхов, а они – сборная мира.