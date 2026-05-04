«Бавария» и ПСЖ уже заслужили победу в Лиге чемпионов. Полуфиналы турнира – пик футбольного сезона

Жаль, что два клуба вылетят.
Матчи плей-офф Лиги чемпионов – лучший десерт сезона
В финалах крупных турниров редко случаются сенсации, а красивый футбол часто обходит стороной подобные матчи. Фанаты понимают причины. Слишком высока цена ошибки, чтобы каждый финал ЧМ напоминал побоище Аргентины и Франции. И в финалах Лиги чемпионов, хотя они раз в год, все думают о результате. Матч между знакомыми «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» не принес наслаждения нейтральным зрителям. Клопп ради победы придержал атаку, а «шпоры» владели мячом и уступили.
Когда «Интер» Индзаги год назад не сыграл с ПСЖ как в полуфиналах против «Барселоны», то миланцы получили пять безответных мячей. Такая результативность для финала Лиги чемпионов – редкость. Увидели первый за восемь лет решающий матч, в котором забили более четырех мячей. В шести случаях до этого счет был или 1:0, или 2:0. В последний раз в финале Лиги чемпионов обе команды забивали ещё в 2018 году, когда «Реал» обыграл «Ливерпуль». Решающие матчи не дарят народу шоу.
А вот полуфиналы Лиги чемпионов часто намного драматичнее и увлекательнее. Понятно, что игра ПСЖ и «Баварии» неделю назад была аномальной для футбола. Впервые в истории забили девять мячей в полуфинале Лиги чемпионов. Но даже матч «Атлетико» и «Арсенала», на который многие грешили, на деле не был скучным. Просто после эмоционального подъема зрители увидели иной подход Симеоне и Артеты. Эти господа на взводе, ведь понимают важность момента – никогда не брали кубок.
ПСЖ и «Баварии» эмоционально проще. Мощные клубы побеждали в ЛЧ, хотя у немцев многие футболисты не выигрывали турнир с Фликом шесть лет назад. Зато присутствует желание взять реванш за тот финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли Нойеру. Сам Мануэль, который не отбил ни одного удара во Франции, хочет в Мюнхене устроить камбэк при поддержке Кейна и Олисе. Парням из АПЛ не хватает в персональных коллекциях кубка чемпионов. Ценный трофей теперь есть у Дембеле, но нет у Мбаппе.
Футбол бывает ироничным. Килиан покинул Париж, чтобы выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов. ПСЖ взял кубок раньше, чем Мбаппе с мадридцами. «Сливочных» и «Барселоны» нет в полуфиналах Лиги чемпионов, а представители «фермерских лиг» из Германии и Франции подошли к черте. Артета в восторге от их полуфинала, как и многие зрители. Только Гвардиола на прошлой неделе смотрел матч «Стокпорта» и «Порт Вейла» в третьей английской лиге, сыгранный в день полуфинала Лиги чемпионов в Париже.
Тренер «Манчестер Сити» пошутил, что увидел в календаре матч ПСЖ и «Баварии» и подумал, что на эту «катастрофу» не стоит смотреть. Луис и Винни, как назвал коллег Гвардиола – не очень хорошие тренеры, а футболисты у их команд «дерьмовые». Поэтому Гвардиола отправился на игру третьей лиги Англии, а не сидел на диване перед телевизором. Хосеп, конечно, посмотрел полуфинал ЛЧ в записи и просто шутил. Испанец прекрасно знает, насколько ценным продуктом стали именно матчи плей-офф ЛЧ.
В ответных полуфиналах жива реальная футбольная интрига
Для нейтрального зрителя хорошо, что ПСЖ не вынес «Баварию» со счетом 5:2. По ходу матча была пугающая разница мячей. Три гола немцы вряд ли бы отыграли, а счет 5:4 позволяет Компани спокойнее готовиться к матчу в Мюнхене, а Энрике немного переживает, поскольку оборона ПСЖ часто подставляла вратарей в решающих поединках. Хотя французам удался финал ЛЧ против «Интера» год назад, «Челси» Марески на Клубном чемпионате мира проучил защиту ПСЖ в финальном матче, обыграв их 3:0.
«Бавария» сама не без греха в обороне, как показали матчи с «Реалом», в которых сорокалетний Нойер был полезнее, чем в Париже. Индивидуальная готовность большинства игроков ПСЖ и «Баварии» впечатляет, тут легко согласиться с Артетой. Также очевидно, что вряд ли в Мюнхене будет настолько дикий матч. Компани, в отличие от Энрике, пошутил, что ему игра в Париже совсем не понравилась. Глупо наступать на знакомые грабли, когда оказался в шаге от финала. «Баварии» надо сыграть чуть строже.
ПСЖ тоже будет держать в уме, что их устроит два результата из трех возможных – ничья и победа. Игра окажется сложнее. А если Кейн, Олисе и Диас не подведут, то возможен овертайм и серия пенальти. Не стоит навешивать ярлыки на футболистов: ПСЖ и «Бавария» проводили скучные матчи в этом сезоне, просто не все их смотрели. Ответный полуфинал посмотрят миллионы людей после затравки в Париже. К сожалению, у команд есть травмированные игроки, но большинство звезд готовы бегать.
Ценно, что ПСЖ и «Бавария» построены за счет грамотной селекции. У клубов есть воспитанники в основе, а также подошедшие системе новички. Не все могут похвастаться таким успехом на трансферном рынке. Зато в полуфинале нет клубов, которые тратили так мало, как «Будё-Глимт». «Атлетико» не записать в бедные клубы, Симеоне давно научился тратить. Альварес, Лукман и Серлот не пришли бесплатно. Лишь приезд Гризманна – большая удача. Продали за 120 миллионов евро, а вернули за «копейки».
«Арсенал» Артеты тоже потратил много денег на нынешний состав, заполучив прекрасных футболистов. В домашнем матче «канониры» могли бы сыграть чуть раскованнее, но «Атлетико» невероятно опасен. «Барселона» думала, что отыграется – ничего у Флика не получилось. В полуфиналах сохраняется интрига, так как «Баварии» надо отыграть всего один мяч, а «канониров» не устроит ничья. Будет игра нервов. Без правила выездных голов возможна серия пенальти, поэтому Райя и Облак – важные фигуры.
Вратари Нойер и Сафонов тоже будут в центре внимания. Плей-офф Лиги чемпионов часто дарит сенсации, как в этот раз было с «Будё-Глимт» в матчах против нового чемпиона Италии «Интера». Победа «Атлетико» над «Барселоной» тоже не была самым вероятным результатом, ведь каталонцы настраивались на выход в финал. Они его не получат. Зато многострадальный «Арсенал» Артеты может не повторить каталонские ошибки. Важно, чтобы не подвели те, кого активно критикуют эксперты в Англии.
Например, швед Дьёкереш забил 21 гол в дебютном сезоне. Чуть больше мячей было лишь у парочки экс-новичков «Арсенала», вроде Анри и Райта. А у «Атлетико» есть джокер Серлот. Норвежец хочет огорчить Салибу и Райю. У «Баварии» многое зависит от Олисе, который недавно играл за «Кристал Пэлас». У ПСЖ важен Дембеле: бывший изгой с «Золотым мячом». А Кварацхелию, напомним, упустил «Локомотив». И эти парни могут подарить идеальное зрелище в долгожданных полуфиналах Лиги чемпионов.
PS При чем Арсенал уже побеждал эту Баварию 3-1....... вот почему я уверен что финал может быть очень не простым для немцев.
Просто если Бавария выйдет в финал они как раз таки могут и проиграть.....ведь ни один иностранный тренер не брал ЛЧ с Баварией.....только немцы.....скажем ван Гал в 2010 году.....в финале проиграли Интеру......так что Атлетико или все же Арсенал могут повторить это.......
В 2012 Году Бавария должна была выигрывать у Челси при чем играли на альянсе.....но проиграли в серии пенальти......в 99 году МЮ должен был проиграть, но в итоге за две минуты врывали победу 1-2......так что Бавария не всегда хорошо играет в финале........ и если Арсенал выйдет то у Артеты будет шанс повторить успех других английских команд..........Бавария обгрывала англичан только в 75 году Лидс........ но тот Лидс был уже без Реви и слили по ходу сезона Клафа........
PS Для Бавари удобным соперником наврено все же будет Атлетико......хотя не факт и Симеоне может выиграть на попыте......я же считаю что ПСЖ выйдет в финал........
Нойеру, перекладина........!! К мячу подходит Нойер удар... Саша вставай, в холодном поту просыпаюсь, жена обломала весь кайф!!!