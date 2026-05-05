«Интер» обогнал МЮ и «Ливерпуль». Кто чаще всех побеждал в своих чемпионатах

вчера, 20:00

«Бавария» близка к триумфу.

Европейские гранды десятилетиями доминируют на внутренней арене, но кто из них насобирал больше всего золотых медалей? «Интер» только что обогнал «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» по количеству чемпионских титулов, выиграв свой 21-й Cкудетто, но им еще предстоит проделать огромную работу, чтобы догнать рыб покрупнее.

10 клубов, завоевавших наибольшее количество чемпионских титулов в пяти ведущих европейских лигах:

=9-10. «Арсенал» – 13

Когда «Арсенал» завоевал свой 13-й чемпионский титул в сезоне 2003/04, его болельщики, возможно, мечтали при своей жизни превзойти «Манчестер Юнайтед» или даже «Ливерпуль». Непобедимая команда. Тренер мирового класса. Новый блестящий стадион, соответствующий амбициям клуба. Что мешало им продолжать доминировать? «Челси» Жозе Моуриньо. Вот что. Деньги, вложенные в лондонский клуб, а затем и в «Манчестер Сити», привели к тому, что «Арсенал» застрял на отметке в 13 титулов уже более двух десятилетий. С тех пор, как они в последний раз завоевали трофей АПЛ , они пять раз становились вице-чемпионами, включая каждый из последних трех сезонов. В этом сезоне «Арсенал» находится в шаге от золота, «Эвертон» вчера помог.

=9-10. ПСЖ – 13

До приобретения клуба катарскими инвесторами в 2011 году парижане выигрывали титул Лиги 1 всего дважды (в сезонах 1985/86 и 1993/94). А потом наступила новая эра. Иногда случались осечки – «Монпелье», «Монако» и «Лилль» преподносили сюрпризы, но на дистанции ПСЖ завоевал 11 из последних 13 титулов. Похоже, подопечные Луиса Энрике готовы завоевать 14-й титул в этом сезоне, хотя им неожиданно пытался навязать борьбу «Лилль». Могут выиграть 5-й титул подряд, но им еще многое предстоит сделать, чтобы превзойти исторический результат «Лиона» — семь чемпионств подряд в 2000-х годах. Удивительно, но эти семь титулов — единственные, которые «Лион» когда-либо выигрывал, в то время как «Марсель» и «Сент-Этьен» (по 10 чемпионств) были самыми титулованными клубами до того, как ПСЖ купили шейхи.

8. «Милан» – 19

В последние несколько лет «россонери» доходили до полуфинала Лиги чемпионов и выигрывали Скудетто, но это были исключения, не так часто бывали действительно успешные сезоны. Прошли те времена, когда участие «Милана» в чемпионских гонках и поздних стадиях Лиги чемпионов было обычным делом. Но любопытно, что во времена Карло Анчелотти они не выиграли столько Скудетто, сколько можно было бы подумать рядовому любителю футбола. В 2000-х годах они завоевали титул лишь однажды (сезон 2003/04). А вот в 1990-е годы клуб по-настоящему господствовал в Италии – именно тогда Серия А была на пике своей популярности, завоевав пять чемпионских титулов в период с 1991 по 1999 год.

=6. «Ливерпуль» – 20

Болельщикам «Ливерпуля» старшего поколения пришлось смириться с немыслимым 30-летним ожиданием золота после того, как их клуб доминировал в 1970-х и 1980-х годах. Кенни Далглиш в сезоне 1989/90 привёл «Ливерпуль» к 18-му титулу, одиннадцатому с 1973 года, и казалось, что хорошие времена будут длиться еще долго. Но «Арсенал» в незабываемом матче в последнем туре сезона 1990/91 лишил их 19-го титула, и с тех пор ожидание продолжалось. И продолжалось. И продолжалось. После ребрендинга Премьер-Лиги «Ливерпуль» все еще выигрывал множество трофеев, но лишь с Юргеном Клоппом им наконец удалось довести команду до итоговой первой строчки. В прошлом сезоне Арне Слот добыл 20-е золото. Гонка с МЮ продолжается.

=6. «Манчестер Юнайтед» – 20

Невероятно для клуба такого масштаба, но лишь три тренера, возглавлявшие «Манчестер Юнайтед», выигрывали чемпионский титул. Эрнест Мангналл выиграл две трофея в довоенную эпоху. Сэр Мэтт Басби добавил еще пять в 50-х и 60-х годах. А затем сэр Алекс Фергюсон превратил клуб в гранд мирового футбола, выиграв 13 трофеев в эпоху, когда АПЛ приобрела огромную популярность во всем мире. Ни один тренер в истории пяти ведущих европейских лиг не одержал столько побед, хотя Пеп Гвардиола (три с «Барселоной», три с «Баварией» и шесть с «Манчестер Сити») близок к этому. Кто станет четвёртым тренером, которому удастся привести МЮ к золоту? Многие пытались, но потерпели неудачу за 13 лет, прошедших с момента ухода Фергюсона на пенсию. Да, уже 13 лет прошло… Здоровья, сэр Алекс!

5. «Интер» – 21

«Интер» был доминирующей силой в итальянском футболе на протяжении последнего десятилетия и завоевал свой 21-й Скудетто недавно. «Нерадзурри» завоевали титул в этом году за три тура до конца чемпионата, одержав 26 побед в 35 матчах. Это впечатляет. Отдельно отметим Киву, который смог войти в историю.

4. «Барселона» – 28

До назначения Гвардиолы на пост тренера «Барселоны» в 2008 году, команда отставала от своих давних соперников, мадридского «Реала», на 13 титулов. Сейчас отставание составляет всего восемь титулов, а скоро достигнет семи. Смогут ли они однажды свергнуть мадридцев с трона? Если следующие 18 лет будут хоть немного похожи на последние 18, то они вполне могут приблизиться к этому.

3. «Бавария» – 35

Учитывая их доминирующее положение в немецком футболе (13 из последних 14 титулов Бундеслиги), кажется неизбежным, что в ближайшие годы «Бавария» возглавит этот список. Недавно «Байер» Хаби Алонсо испортил им праздник, но теперь все вернулось. Учитывая, как выступает команда Компани и насколько слабы соперники на внутренней арене, завоевание 36-го и 37-го титулов Бундеслиги — лишь вопрос времени. Неплохой результат, учитывая, что немецкий высший дивизион был официально сформирован только в 1963 году. У «Баварии» больше титулов Бундеслиги, чем у всех остальных клубов Германии вместе взятых.

=1. «Реал» – 36

Каким-то образом «Реал» редко побеждает в чемпионате два раза подряд. Какое-то время последним тренером мадридцев, которому удалось завоевать два золота подряд, был Лео Бенхаккер в конце 1980-х годов. Последним таким случаем являются сезоны 2006/07 и 2007/08. За последние 15 лет клуб побеждал чаще в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге. Лишь во второй половине 1980-х годов, когда они одержали пять побед подряд, «Реал» наслаждался периодом настоящего превосходства на внутренней арене. Тем не менее, клуб обладает настолько богатой историей, что по-прежнему значительно опережает почти всех в Испании по этому показателю. Они выиграли больше титулов Ла Лиги, чем все клубы, кроме «Барселоны», вместе взятые.

=1. «Ювентус» – 36

К моменту, когда скандал «Кальчополи» привёл к их вылету в Серию B в 2006 году, «старая синьора» была самым успешным клубом итальянского футбола. Тогда казалось, что кризис в туринском клубе продлится долго, но нет. «Ювентус» первой попытки вернулся в Серию А, и в течение пяти лет снова оказался на вершине. Затем выиграл рекордные девять подряд титулов Серии А. Однако с момента последней победы прошло шесть лет – эта засуха теперь такая же долгая, как и предыдущая.