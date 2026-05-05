Неожиданный поворот в чемпионской гонке АПЛ. «Сити» оступился, «Арсенал» вздохнул спокойно

вчера, 11:20

Ненадолго.

Всё сыграло против «Арсенала»

С тем, как в АПЛ развивались события последние недели, было мало сомнений, что «Ман Сити» дожмёт «Арсенал» и в итоге отберёт лидерство. В марте лондонцы были железобетонным фаворитом и претендовали на квадрупл. В этот момент сыграла психология, с ней у «пушкарей» при Артете всегда были проблемы. Всё началось с финала Кубка лиги – подопечные Микеля Артеты уступили как раз «горожанам» и упустили первый трофей.

Нервов добавил вылет из Кубка Англии от «Саутгемптона» на стадии четвертьфинала в следующем же матче. После первого матча со «Спортингом» проиграли «Борнмуту» и стало очевидно, что лондонцев догнал глубокий спад. И это в преддверии ответной игры Лиги чемпионов и определяющего матча чемпионата против «Ман Сити».

За месяц «Арсенал» загнал себя в угол, лишившись шансов на Кубок Англии и Кубок лиги, а теперь и уступив «горожанам» (1:2). У последних при отставании в три очка был матч в запасе – с учётом того, что «небесно-голубые», в отличие от конкурента, дожимать умеют, хуже расклада для лондонцев не придумаешь. Вдобавок в ЛЧ остались команды, каждая из которых смотрится на голову сильнее «канониров»: «Бавария» и ПСЖ сейчас являются олицетворением футбола, из их пары выйдет фаворит финала, а «Атлетико» и «Барселону» перегрыз, что уж говорить о сдавших «пушкарях».

Резюмируя, команда рисковала остаться без трофеев. При вливаниях в проект это был бы очевидный провал.

«Ириски» показали образец эффективности, «горожане» провалили второй тайм

Прилетело, откуда не ждали. Казалось, опасаться «Сити» надо «Брентфорда» (идут седьмыми в АПЛ ) в следующем туре или «Астон Виллы» (топ-5, долго конкурировали за место в тройке) в заключительном матче чемпионата. Первый тайм со «скаузерами» тоже не вызывал опасений. На каком-то отрезке гости просто вжали «Эвертон» в штрафную и провели ряд острых атак, в итоге игровое преимущество подкрепили голом Доку до перерыва.

А вот на второй тайм команда Гвардиолы просто не вышла. Сразу начались непонятные потери, которыми «ириски» начали пользоваться. У хозяев стали появляться моменты – могли забивать на 52-й минуте, сравняли на 68-й. Тоже благодаря глупейшей потере (Гехи был первым на мяче после проникающей передачи соперника, но не заметил Барри за спиной и ошибся с передачей на вратаря). Парад ошибок продолжился, на 73-й отличился О’Брайан, на 81-й Барри оформил дубль. Для понимания – благодаря такому помутнению «Сити» «Эвертон» перебил гостей по xG, хотя владел мячом лишь 25% времени.

Лишь включив скорости, «горожанам» удалось выправить провальный матч: Холанд сократил отставание на 83-й минуте, а Доку сравнял лишь на седьмой компенсированной. Позже Жереми Доку объяснял:

В первом тайме мы играли хорошо и создали много моментов. Мы знаем, что если не забьем, то в конце будет сложно. [Об обороне «Эвертона»] это сложно, потому что у них были игроки в штрафной. Каждый раз, когда мы подходим к лицевой линии, это непросто, потому что там много игроков. Мы забили, и тогда игра стала более открытой. Во втором тайме мы были слишком небрежны.

Подарок от Пепа для своего ученика

Пеп точно не делал ничего подобного осознанно (хотя судя по его словам, не заметно резкого негодования), но ничья его команды очень помогла Микелю. Последнему за этот месяц не пихал только ленивый. Микелю полностью доверяют в клубе, охотно выполняют его просьбы по формированию состава, активно закупаются. При этом за три года позиции «канониров» никак не изменились. Тогда точно так же лондонцы посыпались весной и проиграли чемпионскую гонку «горожанам», уступив в очном матче. С тех пор «пушкари» не взяли ни одного титула, в прошлом сезоне смотрели, как обновившийся «Ливерпуль» сделал то, что не смогли они сами. А теперь за шесть матчей пустили по ветру труд на протяжении всего сезона. Как тут не заговорить о том, что Артета – не тренер для завоевания титулов?

И в этом плане Пеп понимает своего ученика, как никто другой. Да, в отличие от Микеля у Гвардиолы есть требл с «Барсой», чемпионства с «Баварией» и «Сити». Но на туманный Альбион Пеп приехал, чтобы взять Лигу чемпионов – первую в истории «горожан» и первую с 2011 года для себя. Раз за разом испанец сам всё портил, постоянно усложняя план на решающие матчи, что оборачивалось поражениями. «Сити» на европейской арене был некачественной копией «Реала», «Баварии», «Барсы» и не мог стоять с ними в одном ряду. На то, чтобы снять наконец это проклятие, ушло семь лет.

А его последователь сталкивается с подобной критикой уже в начале самостоятельной карьеры. Теперь, когда «Сити» потерял очки, «Арсенал» лидирует с отрывом в пять баллов, даже матч «Сити» в запасе не покроет разницу. Лондонцы ещё могут всё испортить – им предстоит ответный матч с «Атлетико», в чемпионате будет выезд к «Вест Хэму», который борется за выживание с «Тоттенхэмом», в заключительном туре ждёт «Кристал Пэлас», который ещё может вылететь и будет упираться до последнего. Но для тех же «горожан» «Брентфорд» и «Астон Вилла» представляют куда большую угрозу. Всё снова в руках команды Артеты. И с этим осознанием лондонцам хотя бы чуть-чуть проще.