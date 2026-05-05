«Арсенал» вернулся к жизни – помог не сыгравший трансфер. Для «Атлетико» это определяющий матч эпохи

1777983184

вчера, 15:13

Гризманн и Симеоне настроены на борьбу за трофей.

Плюс мораль после кошмара

Так сильно пробить дно ещё надо уметь. В весну «Арсенал» вступал одной из сильнейших команд в Европе. «Канониры» претендовали на квадрупл – Кубок лиги и Кубок Англии, ЛЧ и АПЛ . Менее чем за месяц команда проиграла «Сити» в финале Кубка лиги, из Кубка Англии вылетела от «Саутгемптона». Да и в чемпионате ситуация кардинально изменилась. После поражения от «Борнмута» отрыв от «Сити» составлял шесть очков – но предстояла очная встреча, плюс у «Сити» был матч в запасе. То есть на деле преимущество было мнимое. Так и получилось. «Горожане» победили, у лондонцев совсем улетела почва из-под ног.

Было очевидно, что коллективу Микеля Артеты не хватает чемпионского менталитета. Они лишились двух трофеев и никто не удивился, останься клуб вообще без титулов – в АПЛ «Сити» готов показать разницу в психологии, а в ЛЧ в такой форме и делать нечего. «Канониры» вовремя остановили дрожь в ногах: два «сухаря» в чемпионате и ничья с «Атлетико» в Мадриде вселили хоть какую-то уверенность. А вчера произошло событие, которое может усилить эмоциональный импульс – «Сити» и сам оступился в игре с «Эвертоном».

Теперь лондонцы понимают, что ситуация вернулась под их контроль, удержать лидерство в их силах. А такой настрой вполне переносится и на ход в ЛЧ . Теперь дома будет проще избежать нервозности.

Главное приобретение начинает оправдывать затраты

Среди прочего, клубу прилично досталось от болельщиков и за Виктора Дьёкереша. В его лице надеялись наконец найти топ-форварда, которого не доставало команде. За шведа лондонцы заплатили 63,5+10 миллионов евро. За «Спортинг» нападающий наколотил 29 голов в дебютном чемпионате Португалии (сыграл в 33 встречах) и 39 мячей за 33 матча минувшего сезона. Ожидания были запредельные.

Но в первой части текущего сезона Дьёкереша попросту не было видно на поле. Он оформил дубль с «Лидсом» во втором туре, а в четвёртом забил «Ноттингему», но пять мячей за 17 игр в чемпионате – слишком мало для лидера атаки.

При этом Виктор, кажется, всё же адаптировался к команде и набрал форму. В 2026 году он забил девять из своих 14 мячей в чемпионате – записал себе победный гол и в итоге оформил дубль в игре с «Тоттенхэмом» (4:1), стал автором победного мяча с «Эвертоном» на 89-й минуте (2:0). Две недавние игры так вообще тянут на перформанс лидера команды. В момент, когда у «канониров» затряслись ноги, именно Дьёкереш добыл нужный результат. В Мадриде не поддался давлению трибун и реализовал 11-метровый в ворота «Атлетико» (1:1), а позже в чемпионате добыл победу над «Фулхэмом» (3:0, у шведа – дубль и ассист). Так, глядишь, и разыграется – лондонцам это было бы кстати.

Лебединая песнь Гризманна

Чтобы ощутить дыхание времени, достаточно посмотреть на статистику игроков «Атлетико» и понять, что уже не Гризманн, а Серлот – главный бомбардир команды. Француз провёл суммарно 10 лет в составе «матрасников», стал знаковой фигурой для болельщиков. После возвращения из «Барсы» выдал ещё два топ-сезона и даже сейчас остаётся источником креатива в атаке – пусть статистика и не такая яркая.

Но все понимают, что возраст берёт своё. В «Атлетико» французу осталось совсем недолго – в марте футболист согласовал двухлетний контракт с «Орландо Сити», который выступает в МЛС . Мадридцы к этому решению относятся с максимальным уважением. В команде уже есть лидеры, которые обеспечат мягкую смену поколений. Диего Симеоне тоже понимает происходящее: перед игрой с «Барсой» в ЛЧ тренер трогательно обратился к своему футболисту:

Спасибо за всё, что ты делал и продолжаешь делать для нас, за всё, что я прошу продолжать делать. Спасибо тебе за преданность делу, за твоё поведение как профессионала и как личности, зная, как сохранить прекрасные отношения, которые сложились у нас в семье, не переходя тонкую грань между отношениями тренера и игрока и дружбой. Осталось восемь матчей в чемпионате, один матч в Кубке Испании, и, даст Бог, мы сыграем ещё пять матчей в Лиге чемпионов. Так что я хочу, чтобы ты продолжал получать удовольствие. Я очень тебя люблю. Если бы сегодня здесь был любой болельщик «Атлетико», он сказал бы то же самое. Я полностью солидарен с ними.

Для Гризманна «Атлетико» – клуб, ставший родным. И дело принципа для француза добыть трофеи, которые так тяжело даются «матрасникам».

Мотивация для Симеоне