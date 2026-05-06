Праздник на красной стороне Лондона. «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

вчера, 08:17

Букайо Сака вывел «Арсенал» в первый за 20 лет финал Лиги чемпионов.

Лондонский клуб в напряженном полуфинальном матче одержал победу над «Атлетико» со счетом 1:0.

Звезда сборной Англии Сака добил мяч в ворота в конце первого тайма после того, как удар Леандро Троссарда отразил Ян Облак. Жаркий первый матч в Мадриде завершился ничьей 1:1, а это означало, что подопечным Артеты нужна была именно победа. 0:0 теперь уже не дает ничего – только серию пенальти. В своем единственном финале Лиги чемпионов «Арсенал» проиграл «Барселоне» в 2006 году. Теперь испанцев в решающем матче не будет. Эта победа стала продолжением блестящей серии игр «Арсенала» в последние несколько дней. Недавно «канониры» разгромили «Фулхэм» со счетом 3:0, а затем «Манчестер Сити» сыграл вничью 3:3 с «Эвертоном».

Предстоит еще много работы, чтобы довести дело до конца, но пока «Арсенал» заставил замолчать критиков. Мол, «задохнулся» «Арсенал» на финише. Нет! Он просто сел передохнуть. До гола Сака «Арсенал» владел мячом примерно две трети времени, но так и не мог распечатать ворота Облака в этом осторожном и физически напряженном матче.

«Арсенал» требовал пенальти после того, как Антуан Гризманн сбил Троссарда в штрафной площади на 35-й минуте, но арбитр Даниэль Зиберт дал продолжить игру. У «Атлетико» был шанс сравнять счет на 51-й минуте, когда Джулиано Симеоне, сын главного тренера Диего Симеоне, обвел вратаря Давида Райю, но центральный защитник Габриэль сумел помешать ему, пробил мимо ворот.

Затем уже «Атлетико» требовал пенальти, когда защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной площади, но Зиберт вместо этого назначил штрафной удар в пользу хозяев поля за более ранний инцидент. Очень спорно.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, одетый в свой привычный черный костюм, становился все более взволнованным на бровке поля, поскольку решения принимались не в пользу его клуба, а попытки сравнять счет оказались безрезультатными. В итоге он получил жёлтую карточку за свои протесты в добавленное время.

Симеоне вывел свою команду в финал Лиги чемпионов в 2014 и 2016 году, оба раза проиграв мадридскому «Реалу», но в этот раз третьего финала не будет. Сможет ли он дойти до своей цели? Большой вопрос.

Капитан «Атлетико» Коке, раскритиковав судью, сказал следующее:

Нам больно, но я горжусь своими игроками. Мы отдали все силы, мяч просто не хотел залетать в ворота. Но мы гордимся собой, игра в двух матчах была очень напряженной. У нас были шансы в первом матче, и сегодня вечером тоже. Но это футбол, нужно использовать свои шансы, когда они появляются, и они забили свой гол.

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш имел отличный шанс удвоить преимущество в контратаке на 66-й минуте, когда Пьеро Инкапье сделал навес, но его удар прошел выше перекладины. Однако, как и ожидалось, этот матч так и не перерос в такую ​​же свободную, атакующую игру с постоянными обменами голов, как в матче ПСЖ — «Бавария», поскольку оборона «Арсенала» держалась стойко.

Какая бы команда ни победила во втором полуфинале, финал обещает стать противостоянием разных стилей. «Арсенал» сохранил свои ворота в неприкосновенности на домашнем поле во всех трех раундах плей-офф. Команда также пропустила рекордно мало голов (четыре), выиграв все восемь матчей на общем этапе.

В последний раз, когда «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов, до того, как Сака присоединился к клубной академии, оставалось еще четыре года. Теперь Сака, вингер, впервые подписавший контракт с «Арсеналом» в возрасте 8 лет, вернул свой клуб на самую большую сцену европейского футбола. Финал ЛЧ – это особенный матч.

Сака сказал:

Так приятно видеть, что это значит для нас и для болельщиков. Это игра с высоким уровнем напряжения, она очень важна для обеих команд. Мы хорошо справились и довели дело до конца, поэтому довольны. Иногда удача сопутствует тебе, а иногда нет. Мне повезло, и я забил гол. Теперь мы выходим в финал. Невозможно достичь такого результата и не испытывать давления. Нужно уметь отгородиться от этого.

В финале в Будапеште «Арсенал» встретится либо с действующим обладателем титула «Пари Сен-Жермен», либо с «Баварией». ПСЖ одержал, пожалуй, уже историческую победу в первом матче полуфинала со счетом 5:4 над «Баварией», в Мюнхене все сегодня ждут тоже много голов. При любом раскладе фаворитом «Арсенал» в финале не будет.

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс:

Я думаю, нельзя недооценивать то, чего мы достигли в этом соревновании. Имеем полное право отпраздновать выход в финал. Это самый престижный турнир в клубном футболе, поэтому сейчас — момент гордости для ребят, для клуба, просто стараемся насладиться этим. Знали, что поставлено на карту. Если ты побеждаешь, ты выходишь в финал Лиги чемпионов. Болельщики сегодня очень помогли, действительно подстегнули нас, дали нам энергию, и как только мы повели 1:0, я понял, что победим.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета тоже растрогался:

Это невероятное чувство. Оно вполне объяснимо, учитывая все, что мы делаем и через что проходим. Я вижу столько счастливых лиц и горжусь тем, что мы делаем. Это было невероятно с самого начала — болельщики, ожидавшие нас у стадиона, их энергия и страсть, которые они вкладывали в игру.

Подавляющее большинство из 225 матчей «Арсенала» в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов приходится именно на Лигу чемпионов. С момента переименования элитного турнира УЕФА в 1992 году «канониры» сыграли 215 матчей. Это на 61 матч больше, чем любая другая команда, не сумевшая выиграть его («Бенфика» – 164).

Конечно, «Арсеналу» еще предстоит много работы в этом сезоне, многие будут считать их аутсайдерами в финале, но успех в таком турнире часто строился на надежной обороне, а с этим у лондонцев проблем нет. «Канониры» способны выиграть Лигу чемпионов.