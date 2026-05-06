В Лиге чемпионов выберут лучшего из неудачников. «Бавария» и ПСЖ – любимцы футбольной публики

вчера, 13:10

Элитный поединок.

Не стоит переоценивать преимущество французов

Минимальный перевес ПСЖ не повлияет на настрой «Баварии». Французский и немецкий стили футбола подразумевают размен ударами и моментами. Кто вечером в Мюнхене лучше реализует подходы – сыграет в Будапеште против «Арсенала». После общего этапа «канониров» называли фаворитами в борьбе за финал, ведь выиграли все матчи. «Бавария» пришла в таблице второй. Они проиграли только «Арсеналу» в гостях с разницей 3:1. А у ПСЖ было две победы над «канонирами» в полуфиналах Лиги чемпионов год назад. Соперники прекрасно друг друга знают.

При этом Энрике и Компани, хотя публично они вряд ли такое заявят, точно считают именно свою команду фаворитом Лиги чемпионов. «Арсенал» физически не на пике формы, а ПСЖ и «Бавария» – опытные коллективы, не обремененные борьбой за домашний титул, как «Арсенал» в АПЛ . Немцы или французы должны подойти к решающей игре европейского сезона в прекрасном состоянии. Сказочный матч в Париже – победа хозяев 5:4, заставляет тренеров переосмыслить подход. Компани отличается дипломатичностью публично, но прослыл жестким тренером.

Венсан недоволен обороной «Баварии» в последних матчах. Сегодня важно понять, выгодно ли отдавать мяч сопернику? ПСЖ тяжело поддерживать высокий темп весь матч, но и «Бавария» в прошлых играх плей-офф брала паузы, чтобы ошибаться чуть реже. Энрике требует от техничных футболистов работать на оборону, но и у Сафонова обычно много работы. У ПСЖ нет преимущества, так как по характеру и подходу парижане и «Бавария» отличаются от современного «Арсенала». «Канониры» выгрызли выход в первый за 20 лет финал Лиги чемпионов, не думая о красоте.

Интриги добавляет предсказуемость атакующих линий

Обидно прийти вторым, но не менее грустно остановиться в полуфинале кубкового турнира. Финалист хотя бы получает попытку и может после матча обсудить, заслужил ли поражение. Или у «Баварии», или у ПСЖ не будет воспоминаний о будущем финале, надежды одной из прекрасных команд будут разбиты в Мюнхене. Наверное, если бы жеребьевка прошла иначе, то зрители могли увидеть финал Энрике и Компани. Сейчас вклинился невезучий «Арсенал», а заботы его будущего соперника связаны с предсказуемостью линий атаки оппонента: они неудержимы.

Кварацхелия, Дуэ и Дембеле легко могут создать гол на ровном месте, усложнив «Баварии» жизнь. Усман играл в Германии. У него прекрасно получалось в «Боруссии», хотя отношения завершились жестким разрывом. Дембеле устроил забастовку, требуя трансфера в «Барселону». Он совершил главную ошибку в карьере, а немцы хорошо заработали на скандале. Спустя годы Дембеле возвращается на знакомый стадион в Мюнхен как обладатель «Золотого мяча». Претенденты на ценный приз – Кейн и Олисе, получат минимум полтора часа, чтобы перетянуть одеяло на себя.

Также не стоит недооценивать Луиса Диаса. Ему не достанется «Золотой мяч-2026», потому что в этом сезоне хватает претендентов и на расклад повлияет чемпионат мира. Зато колумбиец может стать героем момента, поскольку Диас и Олисе занимают высокие позиции на флангах, а Кейн и Киммих всегда готовы оказаться в глубине поля, выдав шикарный длинный пас. «Бавария» Компани, как и ПСЖ Энрике – тактически зрелая команда. За ними приятно наблюдать, ведь то, что кажется хаосом, нередко является частью общего плана. «Бавария» и ПСЖ – приверженцы зрелищного футбола.

Вылетит команда, которая попробует удивить соперника

Важно гнуть свою линию. «Арсенал» ещё перед началом прошлого сезона отказался от футбола, который был ближе нейтральному зрителю. Артета понял: надо что-то менять, чтобы добраться до финишной черты первым. А «Бавария» перестроилась с Компани, вернув себе черты команд прошлого. Диас и Олисе – не футбольные реинкарнации Рибери и Роббена, а Кейн точно не второй Левандовски, ведь Харри намного чаще думает о напарниках. Но в новой «Баварии» можно увидеть силуэты старых чемпионов. Есть наследственность, как у великих клубов.

У ПСЖ не могло быть наследственности, парижане – молодой клуб. С двумя Луисами – Энрике и Кампушем, пришлось изменить идентичность первой команды. Из набора звезд, где вокруг Мбаппе, Месси и Неймара не построили победителей Лиги чемпионов, превратились в коллектив, где часто доверяют ребятам из школ «Краснодара», «Рустави» или эквадорского «Индепендьенте». У ПСЖ в основе не только футболисты из ведущих академий «Порту» и «Бенфики», но каждого в заявке подготовил к решающим матчам чемпионский тренер Луис Энрике.

Испанец не зазнался после триумфа в Лиге чемпионов год назад. У ПСЖ был традиционный для команды кризис осенью – не прошли в первую восьмерку в ЛЧ , выиграли лишь в половине матчей. И традиционно весной коллектив выступает сильнее. Парижане допустили много ошибок дома, когда «Бавария» превратила провал 2:5 в триллер 4:5, но сегодня игра с чистого листа. Вряд ли новый матч получится копией первого представления. И хорошо, что у команд мало кадровых потерь футболистов железной основы. Лишь травма Хакими может сказаться на игре.