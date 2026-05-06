Доннарумма здесь не первый. Топ-10 голкиперов, которые провели больше всех сухих матчей в сезоне

1778085014

вчера, 19:30

Вратарь — половина команды, верно?

Вратари из «Арсенала», «Барселоны» и «Интера» входят в число лучших в Европе в сезоне 2025/26, но у кого из них самая безупречная статистика? Давайте посмотрим на список из 10 голкиперов, которые в этом сезоне провели наибольшее количество матчей без пропущенных голов в пяти ведущих европейских лигах (Премьер-Лига, Ла Лига, Лига 1, Серия А и Бундеслига).

Примечание: Если два или более вратаря провели одинаковое количество матчей без пропущенных голов, то выше стоит тот, который пропустил меньше голов за сезон.

10. Марко Карнесекки – 13

После назначения бывшего игрока «Саутгемптона» Ивана Юрича на место легендарного Джан Пьеро Гасперини «Аталанту» потряхивало, но с Раффаэле Палладино команда обрела хоть какую-то стабильность. Они уже не так зрелищны, как несколько лет назад, но играют относительно стабильно и претендуют на достойное седьмое место по итогам чемпионата. И за это следует благодарить в том числе и их вратаря. Остальные киперы в этом списке, как правило, защищены хорошо организованной обороной. Аарон из «Реал Овьедо» и Дубравка из «Бернли» сделали больше всего сейвов в пяти ведущих европейских лигах в этом сезоне, и оба они со своими клубами вылетят. Карнесекки несколько выбивается из общего ряда, поскольку он единственный вратарь в этой десятке лучших, сделавший более 100 сейвов. 25-летний голкипер никогда не представлял Италию на взрослом уровне, но, возможно, тренерскому штабу «скуадры адзурры» следует к нему присмотреться.

9. Джанлуиджи Доннарумма – 13

Один из лучших итальянцев, выступавших за рубежом. Достаточно взглянуть на мячи, пропущенные от «Эвертона» в понедельник вечером, чтобы понять, что это уже не тот старый добрый «Сити», который раньше давил соперника. У Джанлуиджи много работы, непростой дебютный сезон в Премьер-Лиге. Доннарумма, возможно, и не слишком хорошо умеет разыгрывать мяч от своих ворот в классическом стиле Пепа Гвардиолы, но он совершил несколько своих фирменных эффектных сейвов. Возможно, даже не было бы борьбы за титул, если бы не его регулярные спасения. Ошибки, подобные той, что он допустил в матче против «Арсенала», случались относительно редко. Но позор со сборной перекроет даже победу в АПЛ .

8. Микеле Ди Грегорио – 13

В этом сезоне вратарь «Ювентуса» 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 23 гола в 28 матчах Серии А. С марта, когда он провел некоторое время на скамейке запасных, он пропустил всего один гол в последних пяти матчах. Маттиа Перин носит футболку с номером 1, а травма икроножной мышцы позволила Ди Грегорио вернуться в строй. «Старая синьора» сохранила свои ворота в неприкосновенности лишь в двух из семи матчей, которые он пропустил в этом сезоне. Возможно, квалификация в Лигу чемпионов была бы уже обеспечена, если бы он выходил в стартовом составе в каждом матче. Но скоро Ди Григорио может сменить клуб.

7. Грегор Кобель – 14

Интересно, станет ли 28-летний швейцарец одним из следующих, кто покинет дортмундскую «Боруссию». Он великолепно проявил себя на пути к финалу Лиги чемпионов несколько лет назад, и в сезоне 2025/26 лидирует в Бундеслиге по количеству матчей без пропущенных голов. Безусловно, один из лучших действующих футболистов, который так и не завоевал ни одного трофея. Кобеля прочат в преемники Мануэля Нойера в «Баварии». Это было бы классическим приобретением для «Баварии» — «обокрасть» кого-то из Бундеслиги.

6. Майк Меньян – 14

Прошлым летом «Челси» пророчили подписание «волшебного Майка», первого номера французской сборной. Он превосходный вратарь с огромным опытом, признанный лучшим кипером года как в Лиге 1, так и в Серии А после перехода в «Милан». Но Майку уже больше 27 лет, его стоимость при перепродаже будет не такой высокой. Может, поэтому «Челси» отступил. Зря. Меньян в итоге остался в клубе и провел еще один отличный сезон с «россонери», которым повезло, что он продлил контракт в январе.

5. Жоан Гарсия – 14

Терпение в «Барселоне» иссякло по отношению к Марку-Андре тер Штегену. Проблемы возникали не только из-за травм, но и из-за ошибкок. Замена его на Гарсию из «Эспаньола» оказалась блестящим решением. Он совершил несколько потрясающих сейвов и принес команде приличное количество очков, часто спасая команду после того, как соперники взламывали высокую линию обороны Ханси Флика. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, похоже, намерен сохранить доверие к Унаи Симону из «Атлетика» на чемпионате мира. Это смелое решение, учитывая взлет Гарсии. Не говоря уже о парне, который возглавляет этот список. Если он продолжит показывать такой же уровень игры, то в ближайшие годы Гарсия станет основным в сборной Испании и одним из лучших в мире. Он действительно хорош.

4. Янн Зоммер – 15

Старая поговорка о том, что атака выигрывает матчи, а титулы – защита, особенно верна в Италии, но не в этом сезоне. «Интер» только что завоевал 21-й титул чемпиона Серии А , продемонстрировав впечатляющую игру, но в основном благодаря атаке – на их счету 81 забитый гол, что на 33 больше, чем у любого другого клуба в лиге. «Комо», «Рома», «Милан» и «Ювентус» пропустили меньше голов, а вылет «нерадзурри» из Лиги чемпионов от «Будё/Глимта» подчеркнул, что это не классическая неприступная итальянская оборона. В этом сезоне они пропустили четыре гола от «Ювентуса», три от «Наполи» и три от «Комо». Но опытный вратарь Зоммер провел 15 матчей без пропущенных голов.

3. Миле Свилар – 16

«Рома» все еще адаптируется к методам Гасперини, которому пока не удалось добиться от команды той же непринужденной и свободной игры, что и в лучших матчах его «Аталанты». Но они вполне могут претендовать на квалификацию в Лигу чемпионов. В итальянской прессе ходят слухи, что «Интер» присматривается к этому вратарю, чтобы заменить Зоммера, которому в этом году исполнится 38 лет.

2. Жан Бутез – 17

Репутация Италии как страны с самым оборонительным футболом подтверждается тем фактом, что вратарь «Комо» Бутез стал седьмым вратарем Серии А, попавшим в этот топ-10. В итальянской высшей лиге в среднем забивается меньше голов за игру, чем в других крупных европейских лигах, а в этом сезоне наблюдается почти эпидемия безголевых ничьих. Ни один вратарь в Европе не провел больше матчей без пропущенных голов, чем малоизвестный Бутез, который стал очень надежным стражем ворот для «Комо» с момента перехода из «Антверпена» 18 месяцев назад. 30-летний француз не всегда демонстрировал блестящую, но он достаточно хорош и защищен хорошо организованной обороной, которую выстроил Сеск Фабрегас.

1. Давид Райя – 17

Доннарумма не смог сохранить ворота в неприкосновенности в матче против «Эвертона», что гарантировало Райе третью подряд «Золотую перчатку» Премьер-Лиги – он станет лишь третьим кипером, добившимся этого достижения. Ранее это удавалось Пепе Рейне в середине 2000-х и Джо Харту в начале 2010-х. В первой половине сезона было много матчей, в которых Райе практически не приходилось совершать сейвов, очень уж была надежной оборона. Но он по-настоящему раскрылся в последние недели, когда «Арсенал» переживал спад. Если «Арсеналу» все же удастся завоевать свой первый титул Премьер-Лиги за более чем два десятилетия, Райя сможет уверенно сказать, что он внес в это дело большой вклад. Если бы он играл в Кубке Англии и Кубке Лиги, то… Квадрупл?