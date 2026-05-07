ПСЖ отомстил «Баварии» и вышел во второй финал ЛЧ подряд. Сафонов стал одним из главных героев

В финале парижан ждет «Арсенал».

К матчу фаворитом подходила все же «Бавария», пусть и проиграла первую встречу в Париже. Все же минимальное поражение оставляло неплохие шансы для мюнхенцев в ответной встрече. Дома отыграть один мяч эта команда может за 5 минут.

Стартовые составы никого не удивили. Все те же на манеже, как говорится. Начало было сокрушительным для мюнхенцев, Дембеле открыл счет уже на 3-й минуте. После прострела Хвичи мощно зарядил между рук Нойеру. Отпраздновал в стиле Аршавина, приложив палец к губам. Мол, фанаты пусть успокоятся, в финале им своих любимцев не видать.

На 7-й минуте Мендеш получил желтую карточку после фола на Олисе. Но Мендеш не боялся, рисковал и дальше, рубился против Майкла словно на карточке и не висел. Диас свой фланг тоже топтал, но удары шли мимо.

К 30-й минуте нервы уже были на пределе. Мяч попал в руку Дембеле, скамейка «Баварии» просто вспыхнула. И это все было в середине поля. Хозяева полностью овладели инициативой. На 31-й минуте Витинья выбивал мяч из своей штрафной и попал в руку Невеша. Толпа ревела, все мюнхенцы набросились на арбитра, но ему через наушник подсказали, что за такое 11-метровый не ставят.

На 33-й минуте сумасшедший сейв совершил Нойер. Невысокий Невеш ударил головой после навеса со штрафного, но Мануэль как старый опытный котяра снаряд вытащил. Фанаты начали закидывать разными ненужными для себя предметами футболистов гостей, когда они пытались подавать угловой. Время шло. ПСЖ никуда не спешил, они бы так корнеры до конца матча подавали бы с удовольствием.

Парижане решили включить прессинг, чтобы не допустить хозяев к своим воротам в конце тайма. И получалось. До 44-й минуты, когда Сафонов выручил свою команду после коварного удара. А Мусиала бил по воробьям после этого. Мимо шли удары у «Баварии», перед самым свистком Та после штрафного ударил мимо ворот головой. Мюнхенцы недовольным шагом ушли на перерыв.

Что нужно было менять «Баварии» в перерыве? Казалось, что терять нечего уже. Будут давить и играть на все деньги. Интрига была, заставят ли они Мендеша получить красную карточку или нет. Прогнутся ли фланги обороны парижан под натиском Олисе и Диаса. И когда уже у Кейна будет момент для прицельного удара.

Второй тайм начался с упорной борьбы в центре поля. Парижане прилипали к сопернику. Не хотели подпускать его к штрафной. Пачо доставалось изрядно, но время шло в пользу гостей. Не верилось, что так будет продолжаться до конца игры. Шансы должны были появиться у «Баварии». На 54-й минуте Маркиньос попал рукой в лицо Кейну, появился шанс у «Баварии». Но опять по воробьям. Это уже Станишич бил после розыгрыша. Стоит заметить, что Сафонов специально выбивал в аут, когда вводил мяч ударом от ворот. Два раза подряд бил ровно в одну точку – на уровне центрального круга. Парижане часто выбивают мяч в аут, когда разводят с центра. Не верится, что Матвей просто ошибался.

После 10 минут парижане решили огрызнуться. Два удара в створ, но Нойер выручил. Казалось, что после этого пойдет игра более открытая. Сафонов снова выбил мяч в аут, когда вводил ударом от ворот. И снова в эту же точку. Точно – это установка Луиса Энрике. Аут в футболе – странная штука, ведь команда, которая его вбрасывает, находится в меньшинстве на поле. Этим ПСЖ и пользуется.

В первые 15 минут второго тайма ближе к голу были гости. Непривычно было смотреть на такую беспомощную «Баварию». Нет, мячом владели примерно одинаково, но вот моментов не было у хозяев. А Луис Энрике решил убрать с поля Дембеле, выпустив Барколя. Компани усилил команду быстрым Альфонсо Дэвисом, чье будущее уже решено в клубе, и Кимом, убрав Станишича и Та. Удивило, как спокойно ПСЖ оборонялся.

На 69-й минуте пробили мюнхенцы наконец-то в створ, Матвей выручил. Проблема была в том, что «Бавария» хотела довести мяч внутрь штрафной площади соперника, а уже потом нанести удар. Парижане не давали этого сделать. Быть надо было из-за пределов штрафной. Подопечные Луиса Энрике хотели добить соперника, шли в контратаки, Дуэ был в огне, но тоже никак не могли забить. Словно отстреляли все патроны в Париже.

На 79-й минуте Хвича мог закрыть все вопросы. Вышел один на один с Нойером, но не смог нормально попасть по мячу. А перед этим Луис Диас получил желтую карточку, упал и схватил мяч руками. Был уверен, что назначат штрафной в пользу его команды, но арбитр за игру рукой дал горчичник. Символический момент. Он идеально описывал весь этот матч на тот момент.

На 83-й минуте интересный момент случился. Киммих подавал со штрафного, но Сафонов в красивом прыжке мяч снял с головы соперника. В Париже с такого штрафного, но немного дальше, ПСЖ пропустил. Матвей учится и становится увереннее. Под конец игры тренеры совершили замены. Ушел героический Нуну Мендеш. Набегался.

ПСЖ решил использовать такую же тактику, как и в концовке первого тайма в последние 10 минут. Включили прессинг на максимум. «Бавария» не знала, что делать. Дэвис хоть и быстрый, но тяжелый казался. Не мог вбежать в штрафную. Последний штурм завершился попаданием в руку Невеша, но пенальти и не пахло. Команды наконец-то начали играть в тот футбол, который мы видели в Париже. В открытую. Фанатский сектор гостей ликовал. Сафонов снова выбивал в ту же точку ударом от ворот.

За минуту до конца добавленного времени Кейн выстрелил в девятку. Таки не берутся. У «Баварии» появился шанс. И всего минута до конца. Хитрый Маркиньос упал на газон, изображая травму. Казалось, что судья даст одну атаку для хозяев. Или хотя бы шанс ее соорудить. Так оно и вышло. Но как только парижане заблокировали пас – прозвучал финальный свисток. Навешивать надо было!

ПСЖ отомстил «Баварии» за проигранный финал 2020 года. И вышел во второй финал подряд, где его уже ждет «Арсенал».

Кейн, кстати, снова остался без еврокубка. Его лицо и представлять не нужно.