ЦСКА вышел на дерби с тренером молодёжки. Проиграл первый тайм, прижал «Спартак» во втором

вчера, 10:14
Игдасимов

«Красно-белые» прошли в Суперфинал Кубка России.

Проверка боем для и.о. главного тренера

Прежде всего важно отметить, что эта игра была дебютной для Дмитрия Игдисамова на тренерском мостике. Фабио Челестини всё же не удержался на посту главного тренера – команда окончательно поплыла и выдала серию из пяти матчей без побед. Казалось бы, под швейцарца закупились, спад – логичное следствие масштабной трансферной кампании, новичкам нужно сыграться. Но, видимо, взяло верх беспокойство за результат. Когда подряд видишь поражение от «Сочи», ничьи с «Крыльями», «Ростовом», «Рубином» и по всем статьям проигранный матч с «Зенитом», нет никакой уверенности за результат в Кубке России, а этот турнир для «армейцев» стал приоритетным.

Тем тяжелее была проверка для специалиста, который временно заменил Фабио. Дмитрий Игдисамов – такой же воспитанник ЦСКА. Пришёл в клубную систему в январе 2019-го, дорос до молодёжной команды – с ней проработал три сезона с небольшим. И был эффективен – чемпионство, серебро и бронза. К тренерскому штабу основы его подключили ещё в марте, так что на первый взгляд это был плавный переход. Только вот опыта на взрослом уровне у специалиста нет, а руководить предстоит командой профессионалов с амбициями и в некоторых случаях сложным характером.

Добавить к этому провал на весеннем отрезке и ближайший матч – дерби со «Спартаком» в Кубке, где нет права на ошибку. Вот что называется боевое крещение. Вот, что отмечал Игдисамов в преддверии дерби:

Ребята тепло приняли, я уже второй месяц в команде. Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все все прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какието моменты… больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть коекакие задумки. Думаю, с составом я уже удивил.

Молодёжь в старте, Жедсон – правый защитник

Ситуацию для Дмитрия Игдисамова усложняли кадровые потери. Мойзес в матче с «Рубином» получил травму четырёхглавой мышцы бедра, пропустил игру с «Зенитом» и не восстановился к дерби (говорит, что выбыл до конца сезона). Также выбыли из строя основной вратарь Игорь Акинфеев, лидер обороны Матвей Лукин и вингер Кармо, Глебов неполностью восстановился от повреждения.

Тороп и Данилов в старте не вызвали удивление – первый уже давно наигрывается как преемник Акинфеева, последний успел получить игровую практику на фоне проблем в центре обороны, плюс Игдисамов отлично знает его возможности. А вот в линии атаки наставник выбрал экспериментальное сочетание. Мусаев, наверное, впервые за всё время в ЦСКА вышел на левом фланге, место на правой бровке отдали под ещё одного воспитанника Артёма Бандикяна. Разве что Гонду на острие не удивил.

«Спартак» же ищет оптимальные сочетания на флангах обороны. Снова там прописался Роман Зобнин, периодически появляется профильные вингеры Жедсон Фернандеш и Игорь Дмитриев. В этот раз предпочтение отдали португальцу. В остальном – без изменений.

«Армейцы» не справились с атакой «красно-белых», но нашли их болевую точку

С одной стороны, счёт минимальный – и разницу сделал Руслан Литвинов на индивидуальном мастерстве, такое просто никак не перекрыть. Опорник получил мяч за пределами штрафной и положил плотным ударом с отскоком от перекладины без шансов для Торопа.

С другой, игровое преимущество «Спартака» было гораздо ощутимее. Было сразу несколько настроек, которые, видимо, и сбили «красно-синих» с толку. Прежде всего позиция Жедсона. Португалец играл правого защитника – но не был привязан к позиции и регулярно помогал с креативом в финальной трети. Это принесло острый момент на 31-й минуте, когда прошла доставка от Солари и Фернандеш пробил в касание. Вдобавок ЦСКА не поспевал за перемещениями Барко и реактивного Маркиньоса. Последний задавал темп, постоянно шёл в обыгрыш – а когда к нему смещался Эсекиэль, соперник уже никак не мог их перекрыть.

Кстати, как раз Маркиньос отдал голевую на Литвинова, отыгравшись перед этим с Барко на фланге.
Впрочем, ЦСКА сполна реабилитировался за провальный первый тайм во втором. Во многом в этом помог и сам «Спартак». Зобнин на фланге обороны – это провал. Он не успевал за соперником и не выдерживал линию офсайда. В самом начале тайма у Тамерлана Мусаева благодаря этому был убойный момент – вингер благодаря Зобнину был не в офсайде в момент дальнего удара и первым подоспел на отскок. Повезло, что Александр парировал удар в упор. Менее чем через 10 минут Роман уже вчистую проиграл забег Бандикяну, хотя изначально был ближе к своим воротам – ещё один расстрел, мяч пролетел выше створа. Кстати, позднее тот же Бандикян оказался без опекуна и получил пас от Мусаева, стянувшего на себя Литвинова. Крестовина.

Резюмируя, «Спартак» переиграл ЦСКА в первом тайме, но во втором «армейцы» прибавили в атаке – и на первый план вышла проблемная оборона «красно-белых». Последним скорее повезло удержать минимальное преимущество.

Важный этап для Карседо

Для испанского менеджера дерби было водоразделом. Назначение Карседо на первых порах не внушало доверия. Команда начинала нестабильно – неуверенная победа над «Сочи» (тогда ещё аутсайдером), разгромные 2:5 от «Динамо» в Кубке, 4:3 с «Акроном» и поражение без шансов от «Зенита» в Санкт-Петербурге. В чемпионате шли на шестой строчке, при этом ЦСКА испытывал спад, да и «Локо» с «Балтикой» допускали ошибки. Быстро стало ясно – чтобы укрепить свои позиции, Хуану нужно выиграть борьбу за бронзу и взять Кубок России.

Со скрипом, но «Спартак» всё же набирает обороты. В апреле «красно-белые» обыграли «Локомотив» (плюсик в карму за победу в дерби над прямым конкурентом), затем взяли реванш у «Зенита» на берегах Невы – выбили из Кубка. Поражения от «Краснодара» и «Крыльев» напомнили, что это всё тот же кризисный «Спартак». И тут испанцу было важно выдержать удар. Вылети он из Кубка – и этот сезон окончательно бы стал провальным. Да и доверие в команде и среди руководства заработать бы не удалось. Сердца болельщиков испанец потихоньку завоёвывает.

Впереди три матча, москвичи всего на два балла отстают от третьей строчки, конкуренты поплыли – команда Карседо прошла контрольную точку так достойно, как только могла.

ildar_3871
вчера в 23:10
Так берите Слуцкого ,у вас нет тренера)
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:38
А ты вспомни когда Слуцкому дали доработать до конца сезона, каким триумфом это закончилось для Рубина.
Red blu
вчера в 14:11
Дмитрий Игдисамов: Доволен всей командой, могу сказать ей только слова благодарности


Пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера ПФК ЦСКА после матча со «Спартаком».

— Дмитрий Игоревич, с дебютом! Какие чувства испытывали во время игры?
— Я был спокоен. Мне выпала честь дебютировать сразу в дерби. Такое не каждому дано, и я очень хотел ощутить и испытать эти эмоции, это давление трибун.

— Что вы смогли поменять в игре команды в перерыве?
— Мы немного изменили модель атаки. Как итог, мы начали создать хорошие моменты, которые надо было реализовывать. Но футбол есть футбол, и, к сожалению, сегодня мы проиграли.

— С какими трудностями столкнулись за прошедшие несколько дней?
— Трудностей не было. Я был включен в рабочий процесс основной команды уже несколько месяцев, поэтому понимал, как команда готовится. У нас была четкая идея на эту игру и всего два дня, чтобы натренировать определенные моменты как в атаке, так и в обороне. Но не могу сказать, что это трудности! Я ждал этого момента и сейчас наслаждаюсь настоящим. Сколько мне будет отведено времени в этой роли — не знаю, но каждая секунда, проведенная рядом с командой, пойдет мне на пользу.

— Как оцениваете игру команды в этой встрече?
— Доволен всей командой, у меня абсолютно нет претензий к ребятам. Мы провели очень хороший матч, создали много голевых моментов. Сегодня решили детали: «Спартак» реализовал свой момент, а мы, к сожалению, нет. Ребята — молодцы, могу им сказать только слова благодарности за самоотдачу. А ответственность за результат на мне.
crdjfnz4ehyp
вчера в 13:49
Ужасно скучный футбол двух "великих" команд из середины таблицы.
Красно Синий воин
вчера в 13:34, ред.
В первом тайме ЦСКА без тренера с И.О. Дмитрием Игоревичем выглядел неважно, во втором тайме прибавил. Вчерашний второй тайм стал лучшим для ЦСКА за последние полтора месяца. Хочется выделить воспитанников Дмитрия Игдисамова: отлично сыграл Кисляк, здорово вышел Глебов, на уровне отыграли Данилов и Бандикян. Последний здорово бил на исполнение - спартаковцам в этом эпизоде повезло. Нет вопросов к Торопу, он не раз выручал, а такой удар от Литвинова не берется. Вопрос к тем, кто дал столько пространства и не закрыл зону. Надо ещё набираться опыта новой молодежной защите ЦСКА.
Bad Listener
вчера в 12:15, ред.
ЦСКА с новым и.о. тут вообще не причём. Когда Карседо снял Маркиньоса и оставил однофланговый Спартак стало ясно что теперь только оборона и отбой, атаку человек которого называют тренером Спартака убил в очередной раз собственноручно, а это значит что он как и его предшественники совсем не понимает ни что он делает ни проблем вызванных его решениями, не смотрит видимо футбол. Так же это подтверждает очередная попытка Жедсона сделать фланговым игроком. Заметил вчера что как только он оказался в своей позиции в центре полузащиты случайно он дважды опасно атаковал ворота, он должен играть там, иначе зачем брали если он хуже Рябчука который стоил не больше 5 миллионов и сидит на лавке? 27 лямов просто выбросили на ветер потому что они занимаются не своим делом и делают это плохо, но и этого главный так называемый тренер не видит.
ildar_3871
вчера в 12:10
А чё Челстини не дали доработатьдо конца сезона ?
112910415
вчера в 11:32
всё хорошо, что хорошо кончается !
Владимир_Спартак
вчера в 11:28, ред.
Видимо уже к концу сезона усталость накопилась. Это было видно по Умярову...Первый тайм отбегали , а на второй физики не хватило...ну хорошо , что все хорошо кончаеться...счет на Табло...
lotsman
вчера в 10:33, ред.
Я думал, что ЦСКА проявит все свои способности, все свои силы и порадует своих болельщиков, покажет настоящий футбол, скрасит провал в чемпионате. Но футбола не случилось.
Одна замечательная комбинация Спартака, великолепная девятка Литвинова - и футбол закончился, причём с обеих сторон. Что ЦСКА ничего не показал, что Спартак после забитого гола превратил всю игру в какую‑то чехарду. Но эта голевая комбинация, три очка и победа загладили спартаковцам сумбурный второй тайм.
25процентный клоун
вчера в 10:19, ред.
Какое то прижатие придумали. Новый термин.
Сколько очков дают за прижатие? А не рыбный ли судья прижал нас?
На поле была одна команда, котоорая отступила от своей игры во втором, чтобы выйти в финал. Вот и всё.
С каким скрипом Спартак набирает обороты? Спартак как начал в пол ноги весну так и ползёт. Ещё и Солари с Марки сдали.
Барко ужасен.
Никакой голевой Маркиньоса нет. Есть спад и в этом тренер виновен
А реакция Марки на замену? Что-то зреет
