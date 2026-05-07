ЦСКА вышел на дерби с тренером молодёжки. Проиграл первый тайм, прижал «Спартак» во втором

вчера, 10:14

«Красно-белые» прошли в Суперфинал Кубка России.

Проверка боем для и.о. главного тренера

Прежде всего важно отметить, что эта игра была дебютной для Дмитрия Игдисамова на тренерском мостике. Фабио Челестини всё же не удержался на посту главного тренера – команда окончательно поплыла и выдала серию из пяти матчей без побед. Казалось бы, под швейцарца закупились, спад – логичное следствие масштабной трансферной кампании, новичкам нужно сыграться. Но, видимо, взяло верх беспокойство за результат. Когда подряд видишь поражение от «Сочи», ничьи с «Крыльями», «Ростовом», «Рубином» и по всем статьям проигранный матч с «Зенитом», нет никакой уверенности за результат в Кубке России, а этот турнир для «армейцев» стал приоритетным.

Тем тяжелее была проверка для специалиста, который временно заменил Фабио. Дмитрий Игдисамов – такой же воспитанник ЦСКА . Пришёл в клубную систему в январе 2019-го, дорос до молодёжной команды – с ней проработал три сезона с небольшим. И был эффективен – чемпионство, серебро и бронза. К тренерскому штабу основы его подключили ещё в марте, так что на первый взгляд это был плавный переход. Только вот опыта на взрослом уровне у специалиста нет, а руководить предстоит командой профессионалов с амбициями и в некоторых случаях сложным характером.

Добавить к этому провал на весеннем отрезке и ближайший матч – дерби со «Спартаком» в Кубке, где нет права на ошибку. Вот что называется боевое крещение. Вот, что отмечал Игдисамов в преддверии дерби:

Ребята тепло приняли, я уже второй месяц в команде. Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все все прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какието моменты… больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть коекакие задумки. Думаю, с составом я уже удивил.

Молодёжь в старте, Жедсон – правый защитник

Ситуацию для Дмитрия Игдисамова усложняли кадровые потери. Мойзес в матче с «Рубином» получил травму четырёхглавой мышцы бедра, пропустил игру с «Зенитом» и не восстановился к дерби (говорит, что выбыл до конца сезона). Также выбыли из строя основной вратарь Игорь Акинфеев, лидер обороны Матвей Лукин и вингер Кармо, Глебов неполностью восстановился от повреждения.

Тороп и Данилов в старте не вызвали удивление – первый уже давно наигрывается как преемник Акинфеева, последний успел получить игровую практику на фоне проблем в центре обороны, плюс Игдисамов отлично знает его возможности. А вот в линии атаки наставник выбрал экспериментальное сочетание. Мусаев, наверное, впервые за всё время в ЦСКА вышел на левом фланге, место на правой бровке отдали под ещё одного воспитанника Артёма Бандикяна. Разве что Гонду на острие не удивил.

«Спартак» же ищет оптимальные сочетания на флангах обороны. Снова там прописался Роман Зобнин, периодически появляется профильные вингеры Жедсон Фернандеш и Игорь Дмитриев. В этот раз предпочтение отдали португальцу. В остальном – без изменений.

«Армейцы» не справились с атакой «красно-белых», но нашли их болевую точку

С одной стороны, счёт минимальный – и разницу сделал Руслан Литвинов на индивидуальном мастерстве, такое просто никак не перекрыть. Опорник получил мяч за пределами штрафной и положил плотным ударом с отскоком от перекладины без шансов для Торопа.

С другой, игровое преимущество «Спартака» было гораздо ощутимее. Было сразу несколько настроек, которые, видимо, и сбили «красно-синих» с толку. Прежде всего позиция Жедсона. Португалец играл правого защитника – но не был привязан к позиции и регулярно помогал с креативом в финальной трети. Это принесло острый момент на 31-й минуте, когда прошла доставка от Солари и Фернандеш пробил в касание. Вдобавок ЦСКА не поспевал за перемещениями Барко и реактивного Маркиньоса. Последний задавал темп, постоянно шёл в обыгрыш – а когда к нему смещался Эсекиэль, соперник уже никак не мог их перекрыть.

Кстати, как раз Маркиньос отдал голевую на Литвинова, отыгравшись перед этим с Барко на фланге.

Впрочем, ЦСКА сполна реабилитировался за провальный первый тайм во втором. Во многом в этом помог и сам «Спартак». Зобнин на фланге обороны – это провал. Он не успевал за соперником и не выдерживал линию офсайда. В самом начале тайма у Тамерлана Мусаева благодаря этому был убойный момент – вингер благодаря Зобнину был не в офсайде в момент дальнего удара и первым подоспел на отскок. Повезло, что Александр парировал удар в упор. Менее чем через 10 минут Роман уже вчистую проиграл забег Бандикяну, хотя изначально был ближе к своим воротам – ещё один расстрел, мяч пролетел выше створа. Кстати, позднее тот же Бандикян оказался без опекуна и получил пас от Мусаева, стянувшего на себя Литвинова. Крестовина.

Резюмируя, «Спартак» переиграл ЦСКА в первом тайме, но во втором «армейцы» прибавили в атаке – и на первый план вышла проблемная оборона «красно-белых». Последним скорее повезло удержать минимальное преимущество.

Важный этап для Карседо

Для испанского менеджера дерби было водоразделом. Назначение Карседо на первых порах не внушало доверия. Команда начинала нестабильно – неуверенная победа над «Сочи» (тогда ещё аутсайдером), разгромные 2:5 от «Динамо» в Кубке, 4:3 с «Акроном» и поражение без шансов от «Зенита» в Санкт-Петербурге. В чемпионате шли на шестой строчке, при этом ЦСКА испытывал спад, да и «Локо» с «Балтикой» допускали ошибки. Быстро стало ясно – чтобы укрепить свои позиции, Хуану нужно выиграть борьбу за бронзу и взять Кубок России.

Со скрипом, но «Спартак» всё же набирает обороты. В апреле «красно-белые» обыграли «Локомотив» (плюсик в карму за победу в дерби над прямым конкурентом), затем взяли реванш у «Зенита» на берегах Невы – выбили из Кубка. Поражения от «Краснодара» и «Крыльев» напомнили, что это всё тот же кризисный «Спартак». И тут испанцу было важно выдержать удар. Вылети он из Кубка – и этот сезон окончательно бы стал провальным. Да и доверие в команде и среди руководства заработать бы не удалось. Сердца болельщиков испанец потихоньку завоёвывает.

Впереди три матча, москвичи всего на два балла отстают от третьей строчки, конкуренты поплыли – команда Карседо прошла контрольную точку так достойно, как только могла.