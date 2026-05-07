Пять миллиардов рублей за один гол. Самые затратные форварды АПЛ этого сезона

вчера, 15:30

В некоторых случах владельцы клубов уже жалеют о трансферах.

Клубы Премьер-Лиги потратили огромные деньги на нападающих в прошлое летнее трансферное окно, но некоторые из этих приобретений так и не окупились. Как правило, трансферная стоимость на нападающих в футболе самые высокая, и в конечном итоге их оценивают по количеству забитых голов в конце сезона. Давайте посмотрим на восемь самых дорогих нападающих, которых подписали клубы АПЛ прошлым летом и пересчитаем их стоимость в соотношении цена/ гол в этом сезоне.

Примечание: здесь только голы, забитые в Премьер-Лиге. В рублях пересчитали в первом случае, а дальше можно в уме просто перемножать на 100.

8. Йоан Висса – 50 миллионов фунтов за гол – по нынешнему курсу это примерно 5 миллиардов рублей

Забив 19 голов в Премьер-Лиге за «Брентфорд» в сезоне 2024/25, Висса перешел в «Ньюкасл» в последний день трансферного окна за сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. Однако начало его карьеры на «Сент-Джеймс Парк» было серьезно осложнено травмой колена — выбыл из строя на три месяца. 29-летний страйкер забил гол в ворота «Бернли» в своем первом полноценном матче Премьер-Лиги за «сорок», но после этого не забивал, теперь является игроком второго плана в команде Эдди Хау. В настоящее время «Ньюкасл» активно ищет возможность продать его в летнее трансферное окно, даже если это приведет к огромным финансовым потерям.

7. Александр Исак – £41,6 млн за гол

Висса перешел в «Ньюкасл» после того, как клуб в итоге согласился продать Исака, который перебрался в «Ливерпуль» за рекордную для британского футбола сумму в 125 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий прибыл на «Энфилд» с репутацией одного из лучших форвардов лиги, забив 23 гола в АПЛ за «Ньюкасл» в сезоне 2024/25. Однако он начал сезон 2025/26 не слишком удачно, пропустив предсезонную подготовку, и с тех пор выбывал из строя из-за различных травм, включая четырехмесячный перерыв из-за перелома ноги. 26-летний форвард в этом сезоне забил всего три гола в Премьер-Лиге, отличившись в матчах против «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас».

6. Лиам Делап – 30 миллионов фунтов стерлингов за гол

Несмотря на то, что Делап был частью команды «Ипсвича», вылетевшей из Премьер-лиги в сезоне 2024/25, он все же забил тогда 12 голов в АПЛ и заслужил множество похвальных отзывов. «Челси» выдержал конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Эвертона», прежде чем активировать прописанную в его контракте сумму отступных в размере 30 миллионов фунтов стерлингов. Нападающий провел не слишком впечатляющий дебютный сезон на «Стэмфорд Бридж» и в настоящее время имеет больше желтых карточек (3), чем забитых голов (1) в сезоне. Его единственный гол в Премьер-Лиге был забит в матче против «Фулхэма», который завершился поражением со счетом 1:2, и, как сообщается, «Челси» будет готов рассмотреть предложения по 23-летнему игроку летом.

5. Ник Вольтемаде – £9,26 млн за гол

«Ньюкасл» выложил за Вольтемаде из «Штутгарта» 64,86 миллиона фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим приобретением в истории клуба. Немецкий футболист стремительно в начале сезона начал отрабатывать вложенные в него деньги, забив четыре гола в своих первых пяти матчах АПЛ . Но с тех пор он забил всего три гола в 25 матчах чемпионата. 24-летний футболист все чаще оказывается на скамейке «Ньюкасла», и в последнее время слухи его связывают с возвращением в Германию.

4. Уго Экитике – 6,27 млн ​​фунтов стерлингов за гол

Помимо рекордного трансфера Исака, «Ливерпуль» также потратил 69 миллионов фунтов стерлингов на приобретение Экитике из «Айнтрахта». Он мгновенно стал любимцем болельщиков, забив три гола в своих первых пяти матчах Премьер-Лиги, включая победный гол в мерсисайдском дерби на «Энфилде». Экитике мешал Исак, поскольку Арне Слот пытался вписать в команду обоих своих дорогостоящих нападающих, но он превзошел своего товарища по команде. На счету француза 11 голов в АПЛ , разрыв ахиллова сухожилия преждевременно завершил его дебютный сезон на «Энфилде».

3. Беньямин Шешко – 6,02 млн фунтов стерлингов за гол

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» перестроил свою атаку, Шешко стал самым дорогим трансфером, обойдясь клубу в 66,3 миллиона фунтов стерлингов. 22-летний нападающий поначалу не смог оправдать свою стоимость, забив всего два гола в своих первых 16 матчах Премьер-Лиги. Но после увольнения Рубена Аморима в начале года его положение изменилось. Игрок сборной Словении оформил дубль в матче против «Бернли» в последней игре Даррена Флетчера в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и теперь на его счету семь голов в 13 матчах Премьер-Лиги под руководством Майкла Каррика. Его голы помогли «Юнайтед» подняться в таблице, в следующем сезоне команда будет играть в Лиге чемпионов. На Шешко претендует, кстати, испанский гранд.

2. Виктор Дьекереш – £3,92 млн за гол

Забив 54 гола в 52 матчах за «Спортинг» в сезоне 2024/25, Дьекереш зарекомендовал себя как один из самых востребованных нападающих в мире. Он перешел в «Арсенал» за 55 миллионов фунтов стерлингов и считался недостающим звеном в их атаке после трех подряд вторых мест в Премьер-Лиге. Шведский нападающий не так результативен, как в Португалии, но все же имеет достойный показатель в 14 голов в Премьер-Лиге в этом сезоне. Хотя он и сталкивался с критикой за некоторые свои матчи, но это забудется, если смогут взять золото АПЛ . А если еще и Лигу чемпионов выиграют, то… Помимо 14 голов в Премьер-лиге, нападающий также забил семь голов в других соревнованиях, что делает его первым игроком, забившим 20 или более голов во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне в «Арсенале» с тех пор, как это сделал Алексис Санчес в сезоне 2014/15.

1. Жоао Педро – £3,66 млн за гол