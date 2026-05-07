Сборная Болгарии на ЧМ-62: Георги Аспарухов или Георги Соколов, кто с каким номером играл на турнире, кто из них забил единственный гол на мундиале, и другие подробности о болгарской делегации

вчера, 15:32

Даже не знал, что по сборной Болгарии на ЧМ -62 есть масса невыясненных проблем и проблемок помимо основной — кто же забил единственный гол сборной Болгарии в матчах Кубка мира?

Тема авторства первого в истории болгарского футбола гола на чемпионатах мира тянется давно. Одним всё давно (или не так давно) ясно и однозначно — гол забил Георги Аспарухов. Вторым ясно как божий день, что гол забил Соколов. Ну, и так далее…

Ни фото, ни видео того болгарского гола не найдено, пока. Поэтому разбираться с этой проблемой я начал как всегда со знакомства со всеми игроками из заявки (и не только) сборной Болгарии на ЧМ -62.

В рассказах о поездке сборной СССР на этот самый мундиаль 1962 года через Венесуэлу, Коста-Рику, Колумбию и т.д. (всего через 14 стран, включая европейские), я уже говорил о справочнике Кто есть кто, выпущенном в Чили до мундиаля.

Так вот там есть презентация всех участвующих в турнире команд, с фото 40 футболистов, из которых (исключительно из них) тренеры и делали окончательную заявку. Знакомьтесь, 40 кандидатов от Болгарии:

Из 20 игроков, представленных на этой странице, 17 были в Чили, 15 из них сыграли на мундиале.

В нижнем ряду первым указан запасной вратарь Иван Иванов, он был в Чили, но не играл. Не вошли в окончательную заявку два игрока в нижнем ряду, слева. Плюс не было в заявке Т. Велева, второй ряд снизу. Был в Чили, но не был в заявке ветеран команды защитник Васил Методиев (верхний ряд). Почему так получилось — не знаю. Но то, что он был с командой в Чили — установленный факт.

Обращаю ваше внимание, что заглавными буквами даны фамилии игроков. У болгар есть и отчества (второе слово после имени), но оно не как в русском на –вич или –ич оканчивается, а как у нас при крепостном праве именовали Иван Алексеев сын. Потом слово «сын» терялось, оставалось просто Иван Алексеев — у кого-то это превращалось в фамилию, у кого-то в отчество Алексеевич, по-всякому было.

Так и у болгар, слово сын в скобках я добавлю для ясности, а то и сам запутаюсь. Васил Методиев (сын) по фамилии Петров стал просто Иван Методиев, ибо Петровых много. А Димитар Димов (сын) Пенчев на сайте ФИФА числится как Димитар Димов, а в чилийских газетах его писали как Пенчев. Вот поди разберись. Та же петрушка и с нападающим Христо Илиевым. В википедиях нынче он Христо Бристов (сын) Илиев, а в этой презентации и в газетах он был с фамилией Христов.

На второй странице презентации есть 3 игрока, которые были в заявке и были в Чили, и есть 3 игрока, которые только были в заявке, а в Чили не ездили:

Были в Чили Александар Костов и Пантелей Димитров (верхний ряд), а также Стоян Китов. Китова сразу не найдешь, так как его написали как Котов, нижний ряд. П. Димитров не сыграл на турнире ни разу.

Трое человек из официальной заявки остались в Болгарии — третий вратарь Никола Паршанов (верхний ряд), а также защитник Георги Николов (внизу) и нападающий Панайот Панайотов (второй ряд снизу, он, кстати, легионер, играл в Югославии).

В болгарском языке фамилии произносят не так, как мы бы это озвучили. В фамилии Соколов ударение на второе «о», в принципе у них ударение в таких словах на предпоследний слог.

Но знакомство с игроками сборной Болгарии у меня началось не с этих фотографий. Нашлись в сети ещё две странички, без имён, всего 18 человек, пронумерованные, но не как в заявке ФИФА , а просто по порядку следования в той фотосессии. Я вам даю эти фото уже с именами и фамилиями, хотя, признаюсь, одного из 18 я сам так и не распознал, помогли болгарские коллеги.

Как видим, защитник Васил Методиев был полноценным кандидатом в основной состав, но в заявке его не оказалось. Хотя его лицо было замечено на других фото с игроками уже в Чили. Об этом позже.

Второй блок с 9 игроками:

В Чили также были Александар Костов и Петар Величков, которых нет на этих двух листах по 9 фото.

Повторю, на ЧМ -62 не сыграли только двое — они как раз один над другим на втором листе по центру, вратарь Иванов и полузащитник Пантелей Димитров.

Сборная Болгарии прибыла в столицу Чили город Сантьяго 23 мая до полудня. В составе делегации было 27 человек, включая 19 игроков. Было два тренера, главным был Георги Пачеджиев, его помощником был Крастьо Чакаров.

На турнир не был аккредитован ни один болгарский журналист. Именно поэтому и тянется путаница с автором гола, путаница с номерами и прочее — некому было подсказать журналистам и организаторам.

Был на ЧМ -62 ещё один болгарин — это арбитр Димитар Руменчев. Он работал на турнире только в качестве лайнсмена, оба раза входил в бригаду Николая Латышева: 7 июня в матче Италия — Швейцария в Сантьяго в группе, а 10 июня в четвертьфинале Чехословакия — Венгрия в Ранкагуа.

Вот болгарский арбитр Руменчев:

Болгария, Аргентина, Венгрия и Англия играли в группе 4 все матчи в городе Ранкагуа.

30 мая Аргентина минимально обыграла Болгарию. 3 июня Венгрия катком прошлась по Болгарии — счёт 6:1 говорит сам за себя. 7 июня Англия, которую устраивала и ничья, скатала безголевую ничью с болгарами.

Матч с Аргентиной есть на видеозаписи, не очень чёткой, но с комментарием, называли и номера, и фамилии болгар. К этому матчу ещё вернёмся. С аргентинцами играл основной состав, из которого двое выпали с травмами — Диев и Илиев.

Более подробно расскажем о втором матче против Венгрии.

Есть достаточно фото с этого матча, забито много голов. А вот кто и как забил гол у Болгарии — никак не зафиксировано на плёнку. Буквально на днях один болгарский специалист предоставил ссылку на цветную видеозапись матча Болгария — Венгрия превосходного качества. Ну, не всего матча, а голы и острые моменты. Увы, болгарского гола на этой записи также нет.

В официальной заявке (т.е. на сайте ФИФА ) для каждого из 22 игроков указан его номер, под которым тот должен появиться на поле.

Георги Аспарухов в том списке был под номером 15. Георги Соколов — под №14. Оба нападающих были молодыми игроками. Вообще на турнир Болгария привезла семерых нападающих, пятеро из них были в возрасте от 19 до 21 года. Все семеро сыграли на ЧМ -62.

Аспарухов был самым молодым в команде, 4 мая ему исполнилось 19 лет. Соколов был 19-летним, но 19 июня ему исполнилось 20, хотя для сборной Болгарии турнир к тому времени уже давно завершился. Впрочем, финальный матч был сыгран 17 июня, так что для всех турнир был уже историей.

Динко Дерменджиев и Димитар Якимов были 20-летними, Петар Величков был на год постарше. Дерменджиеву между первым и вторым матчами исполнилось 21. Самым возрастным в команде был 31-летний нападающий Иван Колев.

В болгарской прессе есть публикации, в которых утверждается, что гол венграм забил Аспарухов. Статьи эти более позднего времени. А в 1962 болгарские газеты перепечатывали зарубежных коллег и единогласно называли автором гола Соколова.

Оба нападающих играли в том матче. Ещё ранее курсировала информация, что: а) эти игроки обменялись футболками, может кому-то из них не нравился присвоенный номер, кто знает; б) случайно надели не ту футболку, потом закрепилось, но в официальной заявке никто исправлений не делал.

Читать текстовые варианты описания гола бесполезно, нужную информацию о номере забившего никто не написал. Да и номер в такой ситуации не давал 100%-ной уверенности. Нужны были фото или видео.

И вот эта цветная запись матча сняла все вопросы.

Давайте по порядку.

Перед матчем сборная Болгарии сфотографировалась, фото чёрно-белое:

Фамилии вы видите. Теперь смотрите внимательно на то, у кого и как закатаны рукава футболок. Георги Соколов стоит сразу после вратаря, у Соколова аккуратно рукава закатаны до середины бицепсов. Почти также закатаны рукава у капитана команды Кирила Ракарова, что сидит перед вратарём. У Ракарова был №2 на спине. Также высоко закатаны рукава у высокого защитника Димитара Костова, второй слева в нижнем ряду, Д.Костов играл с №5.

События в матче развивались стремительно. Уже на 1-й минуте венгры с левого края атаки подают угловой. На ближнюю штангу встал Петар Величков №13, на дальней стойке был Стоян Китов №4.

Угловой подавал Феньвеши. Подача была скорее прострелом, мяч летел низом. Флориан Альберт внезапно появился во вратарской у ближней штанги и в одно касание правой ногой переправил мяч в сетку.

Вот фото из-за ворот, набежавший Альберт переправил мяч в сетку:

В кадре высокий Димитар Костов (Болгария), Флориан Альберт и Эрнё Шоймоши.

На дальней штанге Стояну Китову выпала невесёлая миссия вытаскивать мяч из сетки:

А у ближней стойки события накалились. 21-летний Петар Величков не смог среагировать на удар Альберта — слишком близко было, реакция-то у него не вратарская. Но 27-летний защитник Никола Ковачев просто разъярился на Величкова, налетел на него, уверенный, что тот легко мог выбить мяч, стоя у штанги:

В кадре Иван Димитров №3, Никола Ковачев №6 и Петар Величков №13. Секундой позже:

Ковачев остановил левой рукой Величкова и «ремонтировал» молодого партнёра. Обращаю ваше внимание на болгарского игрока вдали, между дискутирующими.

Вот укрупнённо тот дальний игрок:

Это и есть Георги Аспарухов, рост 1,86 м, с длинными ногами, элегантный, поджарый. Увы, в других эпизодах на этой записи он не появится.

Парой секунд позже, когда дискутировавшие Ковачев и Величков, а также правый защитник Ракаров №2 двинутся к центру поля:

Вот он момент истины, это правый фланг болгар. Между Величковым №13 и капитаном Ракаровым №2 спокойно идёт болгарский футболист с №15 на футболке. Мимо него пробегает венгр Шоймоши.

Приземистый, с низким центром тяжести и — внимание — с аккуратно закатанными рукавами до бицепсов болгарин. Кто же это? Ракаров №2 с такими же рукавами идёт сзади, Димитар Костов №5 левее Величкова, в этот кадр не вошёл.

Да, это и есть Георги Соколов, который играл с №15, хотя в протоколе он значился с №14. Сами понимаете, что арбитр заносил в блокнот номер забившего гол и минуту, а потом вписывал в протоколе в графу забивших фамилию из того же протокола. Это и уходило в прессу. Так и создавалась путаница. Гол забил номер 14, но это был не Соколов, а Аспарухов. Вот и вся путаница.

Знаменитый болгарский комментатор и журналист Румен Пайташев в октябре 2020 в одном из интервью сказал, что ему лично сам Соколов рассказал, что гол забил Аспарухов, а Соколов отдал ему пас. Почему-то эти сведения не интересуют ФИФА . Так что исправьте свои записи, гол точно забил Георги Аспарухов, который играл с №14 на футболке.

Только вот ни фото, ни видео того гола нет. Странно, конечно.

А вот все венгерские голы в ворота Георги Найденова запечатлены на видео. Фамилию этого вратаря правильнее произносить с ударением… на первый слог, да, на «а».

Но сегодня остальные 5 голов в его ворота рассматривать не будем, там никаких загадок нет.

А очередная загадка поджидала в следующем матче сборной Болгарии на турнире. 7 июня играли с Англией. Болгария уже потеряла все шансы на выход в плей-офф, проиграв оба матча. Англичане проиграли венграм 1:2, но выиграли у аргентинцев 3:1, так что разность мячей у них была лучше, чем у аргентинцев. Англичан устраивала ничья. Для болгар в той ситуации ничья была подобна победе. Так что ничья устроила всех.

Англичане состав практически не изменили по сравнению с предыдущими матчами. Весь первый тайм англичане, ничтоже сумняшеся, навешивали и навешивали верхом, играли длинными пасами, вертикальными, как модно ныне говорить. Но болгарские оборонцы были как на подбор все рослые, в верховой борьбе переигрывали англичан. Патовая ситуация.

Во втором тайме на поле выбежал пёс, англичане его ловили, прогоняли. То же самое будет и на турнире через 4 года у них на родине. Занятное совпадение.

Хоть и меньше во втором тайме англичане играли верхом, болгары выстояли. Об атаке ворот англичан болгары не особо и помышляли. Но было несколько эпизодов, где в верховой борьбе с английским вратарём на плёнке запечатлён игрок в белой форме с №14:

В воздухе Морис Норман №15 и вратарь Рональд Спрингетт №1, слева Рон Флауэрс №6, видны также Бобби Мур и Бобби Чарльтон. А в воздухе длинноногий, высоко прыгающий Георги Аспарухов.

Только вот в газетных репортажах по-прежнему читаем фамилию Соколов, а Аспарухова совсем нет. Да, с англичанами играл только один 19-летний форвард. И это всё-таки был Аспарухов. Так высоко прыгать Соколов не мог принципиально по своему сложению тела.

Вот и ещё два фото с участием №14, без лица:

На этом фото Мур уже справа, а Флауэрсу помогает защитник Рой Уилсон №3. Коленом от Спрингетта досталось кому-то из болгарских игроков. Часть лица болгарина видна. На другом фото этого же момента лица уже не видно, но просматривается часть номера на спине:

Весьма похоже, что вратарь навис над Иваном Колевым №10. Хотя, это мог быть и кто-то другой.

По фактуре №14 явно не Соколов. Поэтому вновь исправляйте в своих базах данных: два матча на ЧМ -62 сыграл Аспарухов, а не один, как нам пытается вразумить сайт ФИФА . Один матч у Соколова. Гол, разумеется, забил Аспарухов. Номера бы им и в заявке поменять.

Гол Аспарухова внёс и некоторые поправки в статистику Кубка мира. Ведь Георги Аспарухов на ЧМ -66 открыл счёт в матче с Венгрией. Тем самым он стал вторым футболистом в истории мундиалей, кто забил в ворота одной и той же сборной на разных турнирах разным вратарям: на ЧМ -62 в воротах был Иштван Илку, а на следующем мундиале у венгров в воротах стоял Йожеф Гелеи. Что интересно, из 13 подобных случаев на мундиалях только у Болгарии в тех двух матчах с Венгрией поражения.

На ЧМ -50 и 54 бразилец Балтазар поражал ворота мексиканцев: в 1950 ворота защищал Антонио Карбахаль, а в 1954 Сальвадор Мота.

Если уж говорить о других статистических параметрах с участием болгарских футболистов, то упомянем и следующий факт.

В матче с Англией дебютировал на мундиалях 19-летний защитник-полузащитник-нападающий Добромир Жечев.

Вот он слева от Джимми Гривза и Ивана Димитрова:

Кстати, вновь между двумя соперничающими мы видим вдали Георги Аспарухова.

Димитар Жечев — единственный болгарский футболист, который был в заявке своей сборной на 4 турнирах Кубка мира. В 1966 и 1970 он играл, забил один гол Марокко. А вот в 1974 г. 31-летний Жечев просидел на скамейке, хотя уже были введены замены, могли бы и выпустить.

На всех 4 мундиалях у Жечева было 4 разных номера: 1962 — №12, 1966 — №6, 1970 — №14, 1974 — №3. Жечев стал первым в истории Кубка мира футболистом с 4 разными номерами. С 1986 по 1998, сыграв на всех 4 турнирах, бельгиец Фрэнки ван дер Эльст стал вторым в этой номинации.

Жечев играл на разных позициях, в том числе на ЧМ -66 числился форвардом.

Делегация Болгарии добиралась в 1962 до Чили через Бразилию и Аргентину.

20 мая в пригороде Буэнос-Айреса, в городе Авельянеда, болгарская команда сыграла товарищеский матч с местным клубом Индепендьенте. Проиграли болгары минимально. Два игрока этого аргентинского клуба были в заявке Аргентины на турнир, находились в распоряжении тренера сборной.

В местной газете дали фото обеих команд, под болгарской написали, что четверо из состава европейцев являются игроками основного состава Болгарии, которая направляется на мундиаль (и будет играть с Аргентиной).

Вот фото болгарской команды перед тем матчем:

Тут следует заметить вот что. Несмотря на то, что болгарские футболисты в форме национальной сборной, матч они зарегистрировали не как сборная против клуба, а как клуб ЦДНА (София) против Индепендьенте. Понятно, в таком разе ФИФА не нужно отчислять 10% от сбора. Сэкономили.

Хотя истинных игроков ЦДНА тут всего двое — Ракаров и Пантелей Димитров. Из клуба Левски — левскарей — и то было больше.

Но зато тут игроки, которые не так часто попадают в кадр. Второй вратарь Иванов, например, или Димов, или тот же Пантелей Димитров.

Рукава закатаны и тогда у тех же, и таким же образом.

В чилийском еженедельном журнале Estadio в выпуске от 31 мая был репортаж с тренировки болгарской сборной, с фотографиями.

Общее фото игроков и тренеров сверстали так, что часть игроков оказалась на соседней странице. Как ни старайся, при сканировании или перефотографировании с бумаги часть изображения потеряется. В болгарских источниках я нашёл чёрно-белое, достаточно тёмное это общее фото, но без 5 человек, что попали на другую страницу.

Пришлось повозиться, распознать всех. И представить по частям.

Нижний ряд, до границы страниц:

Имена и фамилии в подписи. Как я и говорил ранее с командой ездил Васил Методиев. В статье о сборной Болгарии про него сказано, что очень мускулистый мужчина, работал учителем физкультуры в болгарской школе. Если не взяли с собой троих игроков, включённых в официальную заявку, но взяли «туриста» Методиева — значит он был нужен, например, в качестве тренера по физподготовке. Он в кепке справа. Эта кепка (или очень похожая) через неделю появится на голове вратаря Найденова во втором тайме матча против Англии.

Даже в приседе заметно, что Георги Аспарухов достаточно высокий игрок.

Над этими 7 футболистами (а Методиев оставался действующим игроком, кстати) стояли 10 человек, не у всех видны лица, не всех знаем по именам:

Третий слева стоит Крастьо Чакаров, второй тренер, в том сезоне он был тренером клуба Левски. У него непривычное имя, по-болгарски пишется Кръстьо, иногда Кръстю, от слова «крест».

В чилийском журнале он ещё на паре фотографий с игроками, правда, чилийцы ошибочно преподносили его как главного тренера Георги Пачеджиева.

Хотя в чилийской же газете La Nacion от 24 мая дали фото капитана команды Ракарова и главного тренера Пачеджиева:

Из болгарских футболистов в аэропорту, например, у журналистов нарасхват был 19-летний Жечев, так как мог говорить по-французски, был своего рода переводчиком. В журнале же Estadio отметили, что Иван Колев также немного шпрехал по-французски. В составе делегации из 27 человек не было переводчика? Сэкономили.

Наконец, третья часть от общего фото, которая попала на соседнюю страницу разворота в журнале:

Если собрать всё вместе и пересчитать игроков, то не обнаружится вратарь Георги Найденов. Он наверняка есть, но за спинами стоящих виден только его белый воротничок, за Стояном Китовым.

Вот вратарь Найденов, и белый воротничок на месте:

Первое знакомство с болгарской сборной на ЧМ -62 состоялось. В следующий раз поделюсь подборками фото с матчей против Венгрии и Англии. А в матче с Аргентиной была ещё одна болгарская загадка.

Давайте всё-таки про разгадки. Есть одна такая, но это уже связано со сборной СССР на ЧМ -62.

В предыдущей статье о прибытии сборной СССР в Чили и о первых тренировках было газетное фото.

Две шеренги советских футболистов перед тренерами (на этом фото видна только первая шеренга):

В прошлый раз я предположил, что в чёрных очках на заднем плане был травмированный Владимир Маслаченко.

В поисках фото болгарских игроков в одной из онлайн коллекций я обнаружил вот такое фото:

Советская делегация прибыла в Арику. На переднем плане начальник команды Андрей Петрович Старостин, с узнаваемым по советским временам чемоданом. Слева мы видим главу советской делегации Евгения Валуева, с плащом через левую руку.

Между ними человек в чёрных очках — это травмированный в последнем матче в Колумбии Геннадий Гусаров. Приглядитесь — даже положение рук и ног точь-в-точь как на фото со стадиона. Так что это не Маслаченко пижонил перед партнёрами, а инженер-радиотехник Гусаров. Хотя свой дипломный проект он, наверное, защитил уже после поездки в Чили.

Чуть левее Гусарова в костюме при галстуке мы видим врача команды Николая Алексеева. Все прибывшие в костюмах и при галстуках.

А правее А.П. Старостина и без галстука узнаётся Серафим Летунов, профессор медицины, участвовавший в конгрессе спортивных медиков. О нём и его коллегах был разговор в первой части.

Нашлось фото и Владимира Маслаченко, да не где-нибудь, а на трибуне стадиона, во время матча СССР — Югославия:

Сидят на скамейке запасных Численко, Хусаинов, Чохели, Котрикадзе и Маслаченко. У Маслаченко видно, что сбрит правый висок, всё-таки делали операцию на этой стороне, но ни повязок, ни пластырей не видно.

Качество снимка, конечно, так себе. Крайних футболистов трудно распознать, хотя дальний, кажется, Серебряников, за Маслаченко. Но сдаётся, что выше сидели также наши соотечественники, тренеры-наблюдатели, журналисты. Видим одну женщину — уж не Нина ли Даниловна Граевская вместе с профессором Летуновым наблюдали за игрой? Очень интересное фото, покачественнее бы…

В качестве обложки данной статьи выбрано фото Георги Соколова и Георги Аспарухова в форме клуба Левски в 1965, в этом клубе они начинали ещё пацанами в конце 50-х.