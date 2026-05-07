ПСЖ бережёт своего капитана. Почему Маркиньос почти не играет в чемпионате Франции

вчера, 21:30

Бразилец готовится к финалу ЛЧ .

Когда «Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» на прошлой неделе со счетом 5:4, критики писали, что парижанам проще готовиться к матчам Лиги чемпионов, поскольку в своем чемпионате они могут расслабиться. Но и про «Баварию» можно сказать то же самое. Это команды, которые настолько доминируют во французской Лиге 1 и немецкой Бундеслиге, что могут строить планы под матчи ЛЧ . Игрокам можно давать отдыхать, применять ротацию.

И нет игрока, который получил бы от этой ситуации больше, чем Маркиньос. Капитан ПСЖ начал всего девять матчей в Лиге 1 в основе этого сезона. С 8 февраля он сыграл всего 90 минут в Лиге 1. Это не из-за травмы. За исключением нескольких недель в сентябре и октябре, когда он восстанавливался после повреждения, Маркиньос находится в форме на протяжении всего сезона, потому что на него сделали ставку в ЛЧ . Он был в старте в 14 из 16 матчей ПСЖ в Лиге чемпионов, включая все последние 13. Главный тренер Луис Энрике полностью использует привилегию ПСЖ , фактически используя матчи Лиги 1 как тренировочные, готовясь к важным поединкам в ЛЧ . Взгляните на статистику Хвичи, например, в этом сезоне. 25 матчей в Лиге 1 — 7 голов и 4 ассиста. За 15 поединков в ЛЧ — 10+6.

Маркиньоса избирательно выпускали в матчах чемпионата Франции: всего дважды в этом сезоне он выходил в стартовом составе в Лиге 1 непосредственно перед игрой в Лиге чемпионов. Перед первым матчем с «Баварией» французская газета L'Equipe опубликовала материал о его необычной ситуации под заголовком «L'intermittent du spectacle» — можно перевести как «фрилансер».

Дело не в том, что Маркиньос очень стар. Да, у ПСЖ молодая команда, поэтому 31-летний футболист уже может там считаться ветераном. Это признание того, что их футбол настолько интенсивен, и что после прошлогодней кампании, завершившейся финалом Клубного чемпионата мира в середине июля, свежесть играет ключевую роль, когда сезон подходит к концу.

Есть риски, когда постоянно в основе выпускаешь столь значимого футболиста. Он может потерять форму, травмироваться, да и просто устать. В том первом матче против «Баварии» казалось, что план мог обернуться против парижан. Маркиньос, возможно, был виноват в двух голах, стоя слишком далеко от Майкла Олисе и позволяя ему пробить с края штрафной, а затем Луис Диас накрутил его перед ударом по воротам Сафонова. Но эти опасения развеялись благодаря его великолепной игре в Мюнхене, когда ПСЖ вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике продемонстрировала уверенность в большом матче, а также впечатляющую выносливость, чтобы перебегать «Баварию» и выйти в финал. В некотором смысле немного несправедливо выделять только Маркиньоса за то, что он сдерживал «Баварию», ведь его партнёр по линии обороны Уилльям Пачо тоже был великолепен, а ПСЖ блестяще защищался как команда, поддушивая атаки хозяев. Не дали Харри Кейну бить из штрафной. Раз только получилось хорошенько приложиться, когда гол забивал. Но было уже поздно. Вероятно, мюнхенцам нужно было чаще бить из-за пределов штрафной площади, но это уже просто мысли вслух. И всё же кажется уместным похвалить Маркиньоса, потому что он часто находится в тени. Кажется абсурдным называть недооценённым футболиста, который является капитаном сборной Бразилии и действующим победителем Лиги чемпионов. Но у него была немного необычная карьера, по крайней мере с точки зрения статуса.

Он приехал в Париж из «Ромы» в 2013 году, перед этим был в Риме на правах аренды из «Коринтианса». Тогда он не выглядел как центральный защитник, который вселяет страх в сердца лучших нападающих мира. Много лет он был подсобником Тиаго Силвы, либо его сменщиком, либо играл в полузащите, но его авторитет вырос с тех пор, как его соотечественник перебрался в «Челси» в 2020 году. Также казалось, что долгое время Маркиньос ассоциировался с неудачным проектом ПСЖ . Клуб так долго отчаянно стремился выиграть Лигу чемпионов, но снова и снова проигрывал. Маркиньос, казалось, был символом того ПСЖ : хорош, но не достаточно хорош.

Но с годами он стал одним из лучших защитников мира. Он пережил разные этапы катарской эпохи в Париже, наблюдая, как Златан Ибрагимович, Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси приходят и уходят. Эти суперзвёзды теперь все ушли, уступив место, возможно, не менее талантливым, но — что важно — более командным молодым игрокам. И всё это время Маркиньос был в клубе. Идеальный кандидат, чтобы возглавить и наставлять эту молодую команду. Ранее он с большим перевесом выиграл голосование среди игроков за звание капитана, а 24-летний Пачо описал его как «отца».

«Он капитан и лидер раздевалки. Это важно. В тот день, когда его не будет в команде, я не знаю, кто заступится и вдохновит игроков. Он настоящий лидер, и я рад, что он у меня есть», — сказал Луис Энрике СМИ ранее в этом сезоне.

Карло Анчелотти соглашается, хваля его «опыт, интеллект, характер» вскоре после того, как он дал Маркиньосу сыграть свой 100-й поединок за сборную Бразилии в этом году. Его матч против «Баварии» стал его 121-м в Лиге чемпионов — наибольшим результатом среди всех бразильцев в турнире, обошел Роберто Карлоса.