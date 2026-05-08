Агкацев вытащил «Краснодар» в Суперфинал Кубка России. «Быки» близки к историческому достижению

вчера, 10:11

Раньше золотой дубль брали только москвичи и петербуржцы.

Гусев не справился с задачей

Ролану Гусеву дали второй шанс стать полноценным наставником «Динамо». Понятно, что прошлой весной эта возможность была чисто номинальной – у специалиста было всего четыре матча у руля команды, а руководство, по слухам, уже определилось, что приведёт Карпина. В этот раз и кандидата на смену не успели найти, и матчей было достаточно, чтобы объективно оценить Гусева.

В чемпионате уже ничего не светило – до пятёрки не добраться, да и до стыков вряд ли бы опустились. А вот Кубок России в таких условиях стал бы главным аргументом для специалиста. На эмоциях весной оформили три разгрома подряд, затем обыграли «Ростов». Но на этом импульс иссяк. В последних девяти матчах перед ответной игрой с «быками» «бело-голубые» одержали всего две победы. Причём теряли очки даже с «Оренбургом» и «Пари НН».

По сути, Гусев не показал ничего, что позволило бы ему остаться у руля команды – и последний возможный аргумент исчез вчера.

«Быки» провели отличный первый тайм, за «Динамо» – его концовка

Москвичи решили играть на сдерживание и рассекать пространство в контратаках. При том, насколько работоспособная линия атаки у «быков», это могло обернуться двумя пропущенными мячами уже в первом тайме. Хозяева систематически поджимали соперника – уже на второй минуте Батчи накрыл Лунёва в прессинге. «Горожане» показали разнообразие в атаке – свои моменты они создавали на стандартах в верховой борьбе, через прострелы из ширины, мелким и средним пасом.

На стандартах выпрыгивали сначала Коста, потом Тормена (первый замыкал штрафной в верховой борьбе и выцеливал в ближний угол, второй выпрыгнул на угловом и направлял мяч в дальний). На левом фланге крайне активны были Батчи и Оласа. Батчи дважды доставлял мяч лидерам атаки и те доводили до удара, Оласа хорошо разбил прессинг стеночкой с тем же вингером и выцеливал на открывшегося под прострел Кордобу. Кривцов и Сперцян обеспечивали преимущество в опорной соперника – за счёт скорости решений они преодолевали давление и выходили на ударную позицию. Отсюда – удар Эдуарда на 17-й минуте и момент Батчи на 19-й.

При этом «быков» подводила реализация – в концовке это могло обернуться 0:1, успей Гладышев к мячу после отскока при простреле Артура.

Сдержали натиск

Второй тайм также разделился на два отрезка – но более равномерных. В первой половине москвичи перешли в давление. Не сказать, что «Динамо» полностью взяло игру под контроль в начале второго тайма – но от своих ворот мяч отодвинуть всё же удалось. И оказать давление на ворота «быков» – тоже. Был удар с линии штрафной от Скопинцева, падение Тюкавина после толчка в штрафной, дальний удар Глебова, удар Бителло через себя с острого угла.

Во второй уже «быки» взорвались. И если сначала Оласа пробил по воробьям, то после дальнего удара Ленини Кривцов забрал подбор – и хозяева после прострела в упор расстреливали Лунёва (москвичи чудом вынесли мяч с ленточки).

Охота Агкацева

Точно не сказать, что команды не наиграли на голы, да и «быки» смотрелись острее. И всё же результат догнал их в серии пенальти, где отлично себя проявил Станислав Агкацев. Голкипер как хищник – примерялся, оценивал жертву. Скопинцев и Сергеев забили – но в обоих случаях Станислав правильно выбирал угол и лишь немного не дотягивался до мяча. А вот с Тюкавиным всё сложилось – решающий пятый удар вратарь «быков» потащил. А позже парировал и удар Касереса, принеся этим «Краснодару» крайне важную победу.

Золотой дубль близко

Ещё никогда «Краснодар» не был так близок к золотому дублю. При этом финиш сезона для команды – настоящая борьба на истощение, всё складывается на тоненького. От «Зенита» отделяет один балл, команды во втором круге сыграли между собой вничью. «Быки» потом потеряли очки с «Балтикой» – вперёд вырвались «сине-бело-голубые». Почти сразу «Зенит» сыграл вничью с «Локо» – и южане вернули лидерство.

В трёх последних турах «горожане» побеждали с минимальным перевесом – причём со «Спартаком» и Махачкалой оказались в положении догоняющих, с москвичами победный мяч забили лишь на 85-й минуте. С «Акроном» тоже ничего не складывалось – открыли счёт только во втором тайме, мяч отменили. Нашли в себе силы и забили на 72-й.

Мурад Мусаев отмечает:

Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придаёт эмоций. Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка.

Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба. И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы – это главное наше топливо.

Оба матча с «Динамо» – из этой же оперы. 0:0 после четырёх таймов, победителя определили пенальти. И ведь «быки» раз за разом склоняют чашу весов в свою сторону, имея крайне короткую скамейку для качественной ротации.

Концовка сезона у «Краснодара» крайне тяжёлая. Теперь предстоит сыграть с «Динамо» в чемпионате – уже на выезде. Эмоции от вылета будут ещё свежи, так что в Москве будет настоящая бойня. И на финише сезона – «Оренбург», который продолжает борьбу за выживание и имеет шанс избежать даже стыков. А значит, упрётся и костьми ляжет на поле, лишь бы добыть очки. И сразу после – Суперфинал Кубка со «Спартаком». Это отличный шанс на золотой дубль – первый для команд не из Москвы и Санкт-Петербурга. Можно представить, какой это градус напряжения.