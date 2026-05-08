«Сочи» спасётся в одном случае, экс-тренер молодёжки может зацепить бронзу с ЦСКА. Расклады финиша РПЛ

вчера, 15:37

Огненная концовка сезона.

Перформанс «Сочи» – есть призрачный шанс на спасение

Вплоть до апреля стопроцентный аутсайдер в Премьер-лиге был только один – «Сочи». За 23 тура южане одержали только две победы и безнадёжно отстали от конкурентов из зоны стыков, казалось, уже доигрывали сезон. И почти никакая удачная серия не изменила бы расклады. Только вот с того моменты сочинцы в четырёх из пяти туров одержали победу. Обыграли «Ростов», «Крылья» и «Оренбург», которые борются за выживание, и даже ЦСКА !

Ключевой для команды стала победа над южноуральцами в минувшие выходные. «Оренбург» с Махачкалой идут в зоне стыков, у отставших южан просто не осталось пространства для манёвра. И благодаря этой победе оба конкурента оказались в зоне досягаемости. До Махачкалы три очка, до «Оренбурга» – пять.

За два тура до финиша шансы «Сочи» на стыки мизерные – но они хотя бы есть. Да, сейчас предстоит выезд к «Зениту» – тут любые слова излишни, – а после дома игра с «Ахматом» (тоже неуступчивый тяжёлый соперник). Но ведь у конкурентов дела не лучше! «Оренбургу» играть с «Крыльями» дома и «Краснодаром» в гостях – самарцы набрали ход и мотивированы сохранить прописку без стыков, с «быками» та же история, что с «Зенитом». Махачкалинцам играть с «Ахматом» на выезде и «Спартаком» дома. И им точно будет тяжелее, чем «Сочи» – последние форму набрали, а вот «Динамо» с Евсеевым деградировало. «Пари НН» тоже стоит учесть – но чисто номинально. Команда выстрелила себе в ногу, уволив Шпилевского так поздно – так ещё и назначили тренера из медиафутбола, который два года не работал с профессиональными командами.

Конечно, говорить это дико. Но «Сочи» уже выдал сенсацию своей ударной серией. Учитывая это, а также форму конкурентов и календарь, спасение уже не кажется невозможным. Если перформанс удастся, Осинькина в «Сочи» возведут в ранг святых.

Семь клубов в гонке за выживание

Борьбу за выживание мы уже частично затронули – «Сочи» сделал её ещё интереснее, началась настоящая мясорубка. Тут логично выделить три группы: фаворитов, так скажем, контендеров и аутсайдеров.

В первую можно включить «Ростов» и «Крылья». 30 и 29 очков в активе соответственно и отрыв в три-четыре балла от зоны стыков. Какое-никакое право на ошибку имеется. Так команды ещё и смотрятся живее своих конкурентов. Самарцы вообще добились самого благоприятного сценария. Сергей Булатов выдал сенсацию, поделив очки с «Ахматом» и ЦСКА , а позже обыграв «Локомотив» и «Спартак». Все карты на руках – отрыв в три балла от «Оренбурга» и матчи с прямыми конкурентами на финише. Как раз с южноуральцами «Крылья» сыграют в эти выходные, а затем примут «Акрон». Ростовчане тоже пережили шторм, обыграли «Пари НН», когда те ещё не завалились на дно, пощипали «Спартак» с ЦСКА . Теперь обыграли Махачкалу. Смотрятся увереннее команд ниже, предстоящий матч с «Акроном» расставит всё на свои места. Победа обеспечит сохранение прописки.

Контендеры – «Акрон» и «Оренбург». Тольяттинцы с одной победой весной на контендера тянут с трудом. Но у них та же ситуация с календарём, что у «Крыльев» – играть предстоит со своими конкурентами – «Ростовом» и, собственно, самарцами. При разнице в два-три очка этот отрезок может перевернуть положение сил – и уже «Акрон» финиширует в десятке. Плюс пять очков в последних четырёх турах и победа над «Балтикой» вселяют уверенность. Южноуральцы же окрепли при Ахметзянове и поднялись из зоны стыков. Они смотрятся намного крепче, чем те же Махачкала с «Пари НН». Игра с «Крыльями» будет определяющей, поскольку завершать сезон предстоит в Краснодаре – в пылу чемпионской гонки ни на какие очки рассчитывать не приходится.

Наконец, аутсайдеры этой гонки – Махачкала, «Пари НН» и «Сочи». Рискнём и скажем, что наиболее скверные расклады у «Пари НН» – их мы уже описали (слишком поздно уволили тренера, новый наставник два года не работал с профессиональными клубами). Плюс играть предстоит со злым ЦСКА и раскрывшимся «Рубином». Махачкала и «Сочи» скорее всего и разыграют место в стыках. Первые после прихода Евсеева проводят неудачную весну – были 12-ми, но проиграли конкуренцию и упали в стыки. В апреле пришлось тяжело – сыграли с «Зенитом» и «Краснодаром». Но турнирное положение команды определили матчи с «Акроном» и «Ростовом» – ничья и поражение. На контрасте сочинцы прут напролом и сокращают дистанцию. Учитывая разницу в форме и сопоставимый календарь (описали выше), не стоит исключать рокировку.

Резюмируя, фавориты этой мясорубки – «Ростов» и «Крылья», но их позиции могут подпортить «Акрон» и «Оренбург». И отдельно стоит наблюдать за погоней «Сочи» за Махачкалой.

Шанс для бывшего тренера молодёжки ЦСКА

Через «красно-синих» зайдём на борьбу за топ-3. «Армейцы» при Фабио Челестини полностью провалили весну. Команда идёт без побед в пяти турах, покинула топ-5, а «Рубин», который был в 13 очках от ЦСКА к февралю, теперь в трёх баллах. При этом шанс на хэппи-энд остаётся (хоть и вылетели из Кубка). Всё потому, что здесь нет коллектива, который бы стабильно показывал результат. «Локо» шёл ближе всех к «Зениту» и «Краснодару» – не выдержал темп и отстал на 10 очков. «Балтийцы» тоже стагнировали и идут шесть туров без побед. «Спартак» выдал неплохой отрезок и поднялся с шестой строчки на четвёртую – при этом нестабильность осталась, в минувшем туре москвичи уступили «Крыльям».

Наиболее тяжёлый календарь у «Балтики» – при том, что команда потеряла баланс, им предстоит сыграть сначала с «Локомотивом», а затем с «Динамо». Такая же тяжёлая проверка ожидает «красно-зелёных» – у них помимо игры с калининградцами дерби с ЦСКА . «Армейцы» ещё могут зацепиться за бронзу – с «Пари НН» проблем быть не должно, с «Локомотивом» будет определяющий поединок. Но, помимо этого, есть фактор, который не подвластен Дмитрию Игдисамову – «Спартак». «Красно-белые» в текущей форме вряд ли проиграют дважды к ряду – тем более сыграть предстоит с «Рубином» и Махачкалой. Даже четырёх очков может оказаться достаточно.

«Краснодару» тяжелее, чем в прошлом году

Да, тогда мешал другой фактор – у команды ещё не было опыта успешной борьбы за чемпионство. Теперь он есть – но на первый план вышел другой ограничитель. Несоответствие глубины состава амбициям. «Быки» теперь ввязались в борьбу сразу за два трофея, при этом в распоряжении Мурада Мусаева неприлично короткая скамейка, лидеров просто некем заменить без ощутимой потери качества. После ничьей с «Балтикой» повезло, что «Зенит» оступился с «Локомотивом». В текущем положении дел для южан, как кажется, всё просто: забирай шесть очков – станешь чемпионом. Просто это только на словах. В выходные предстоит выезд к «Динамо», которое имеет достаточно классных исполнителей и мотивацию, чтобы взять реванш у «быков» (с момента развязки в Кубке пройдёт всего несколько дней). «Оренбург» дома – матч, чтобы показать чемпионский класс. Если «горожане» им обладают, дожмут борющегося за выживание соперника. То же можно сказать о соперниках «Зенита» – питерцы встретятся с «Сочи», который сделал заявку на мощнейший камбэк в истории РПЛ , и «Ростов», судьба которого может решаться как раз в заключительном туре.

Учитывая игру на два фронта и короткую скамейку, южанам эта дистанция дастся крайне тяжело.