Драки в раздевалке, сплетни и оскорбления. «Реал» разрушается изнутри

вчера, 21:12

Первое правило бойцовского клуба уже нарушено.

Даже для клуба, столь знакомого со скандалами, как «Реал», последние несколько дней были взрывными. Открылась правда на то, насколько токсичной стала атмосфера в раздевалке. На этой неделе мы узнали, что Антонио Рюдигер вступил в конфликт с Альваро Каррерасом на тренировочной базе мадридской команды — а в апреле Килиан Мбаппе оскорбил сотрудника тренерского штаба. Затем, в среду утром, появилась новость о драке на тренировке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. В четверг те же двое игроков оказались вовлечены в более серьёзный инцидент — драку в раздевалке, которая закончилась тем, что Вальверде потерял сознание и был доставлен в больницу.

Попробуем расписать хронологию произошедшего на основе всех данных, которые просочились в СМИ . Ужасный сезон 2025/26 для Мадрида приближается к очень позорному завершению со множеством неопределённостей, вражды и внутренних конфликтов. В воскресенье команда Альваро Арбелоа отправится в Барселону на Эль Класико. Они должны выиграть, иначе «Барса» защитит титул Ла Лиги. Конечно, «Барса» и в случае поражения наверняка выиграет чемпионат, но это будет тогда хотя бы не на глазах футболистов «Реала».

Вероятно, это наименьшая из забот в мадридском клубе прямо сейчас. Начнём с истории о Вальверде и Тчуамени, они играют в одной команде с момента прихода француза в клуб в июне 2022 года. На тренировке в среду утром оба игрока вступили в конфликт после того, как Тчуамени выразил недовольство тем, что уругваец слишком жестко пошел в отбор. Спор продолжился в раздевалке, одноклубникам пришлось вмешаться, чтобы снизить напряжение. После чего мадридские источники настаивали, что стороны помирились. Но… Нет.

В четверг Вальверде пришёл на тренировку и пожал руку всем, кроме Тчуамени. Якобы. Во время тренировки Вальверде провоцировал Тчуамени, француз не отреагировал. Затем они попали в одну команду во время двусторонки. Тренерский штаб решил не разделять Вальверде и Тчуамени. Якобы Федерико сказал Орельену, что тому повезло избежать встречи с ним.

После тренировки, вернувшись в раздевалку, Тчуамени захотел поговорить с Вальверде, уругваец оскорбил его. Тчуамени ударил Федерико – Вальверде упал, ударившись о стол и потерял сознание. У Вальверде пошла кровь, в раздевалке подняли тревогу, Тчуамени тоже звал врачей. Федерико пришёл в сознание, был доставлен в больницу в сопровождении клубного доктора и вернулся домой после осмотра. В раздевалку пришло руководство, включая генерального директора Мадрида Хосе Анхеля Санчеса. Он был возмущён произошедшим и заявил, что клуб примет меры. На Sky Sports уже сделали постер в стиле фильма «Бойцовский клуб»:

В четверг вечером «Реал» опубликовал заявление, в котором сообщил, что против Вальверде и Тчуамени будет возбуждено «дисциплинарное разбирательство», но точно не было ясно, какое наказание клуб будет применять. Источники, близкие к лидерам раздевалки предположили, что для Вальверде и Тчуамени дни в клубе сочтены. Сейчас в «Реале» якобы считают, что виноват Вальверде, что это он спровоцировал Тчуамени. Один из источников сказал, что Вальверде «был таким весь год», добавив, что его поведение «недостойно капитана». Эту точку зрения поддерживали и некоторые другие футболисты мадридцев. В четверг вечером Вальверде опубликовал заявление, в котором отрицал, что его ударили, а также что это он провоцировал товарища по команде. Он сказал, что произошёл «конфликт», во время которого он «случайно ударился о стол, остался небольшой порез на лбу, из-за чего потребовался плановый визит в больницу». Мол, не бил его Тчуамени. Ага, так и поверили.

Мадрид также выпустил заявление, подтверждающее, что Вальверде получил травму головы. Клуб сообщил, что ему поставили диагноз «краниоэнцефалический травматизм». Это совокупность повреждений костей черепа, мягких тканей головы и самого головного мозга, возникающих в результате механического воздействия.

В заявлении клуба говорилось:

Вальверде находится дома в хорошем состоянии и должен будет отдыхать 10–14 дней согласно медицинским показаниям.

Уже 8 мая «Реал» объявил о том, что футболисты раскаялись и извинились друг перед другом. Кроме того, они принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам. При этом «сливочные» всё же решили наказать обоих.

Вальверде в Эль Класико точно не сыграет. Вероятно, в этом сезоне тоже. Когда пыль после этого инцидента осела, некоторые эксперты размышляли над тем, что у «Реала» часто возникают проблемы, когда нет борьбы за титулы. Формально еще есть шансы победить в Ла Лиге, но футболисты уже сдались. И сделали они это еще до драки между Тчуамени и Вальверде. А перед этим скандалом все в Испании освещали отдых Мбаппе со своей девушкой актрисой Эстер Экспозито в Италии. Дошло до того, что Килиана некоторые фанаты не хотят видеть в клубе. Хотя.. Что здесь такого. Считайте, что на дачу с женой поехал во время травмы. Но болельщики «Реала» зависимы от трофеев, у них начинается ломка. Также писали, что на тренировке недавно один из помощников Арбелоа зафиксировал офсайд у Мбаппе, что вызвало гнев француза.

Итак, фиксируем только последние скандалы: Мбаппе считают самовлюбленным, Каррерас поругался с Рюдигером, Вальверде подрался с Тчуамени, Арбелоа вообще никто серьезно не воспринимает. С момента последней победы «Реала» в Лиге чемпионов в 2024 году атмосфера в раздевалке значительно ухудшилась. Назначили Хаби Алонсо – его «сожрали» звезды во главе с Мбаппе. Руководство клуба обвинило Алонсо в неспособности контролировать раздевалку, вместо того чтобы наказать игроков за то, что они не выполняли приказы. Это была крупная ошибка.

Ушли Тони Кроос, Лука Модрич, Начо Фернандес и Лукас Васкес. Авторитетов больше нет. А Карвахаль и Алаба думают, где найти работу дальше. Даже победа над «Барсой» на «Камп Ноу» в воскресенье вряд ли надолго успокоит ситуацию. Что делать Пересу? Кто из тренеров сможет погасить огонь? Теперь возвращение Моуриньо не выглядит таким уж невероятным, Жозе может поставить на место любого, да и из злодеев сделать героев он тоже мастер.