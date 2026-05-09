Тяжёлый выбор для «Ромы». Перестройка идёт тяжело, предстоит решить судьбу Гасперини

вчера, 09:59

Ради него попрощались с Раньери.

Прошлое лето было для «Ромы» водоразделом. Клуб только оправился от бури после увольнения Де Росси и вступил в новую фазу строительства с Джан Пьеро Гасперини. Обновление облика команды идёт не так просто, как ожидалось – и появляется вопрос, какой шаг предпримет руководство, столкнувшись с подводными камнями своего выбора.

Бой с «Юве» за Гасперини, ставка на перезагрузку

Клаудио Раньери как кризис-менеджер провёл идеальную работу. «Джаллоросси» на эмоциональном подъёме залетели в еврокубки и хорошо смотрелись на поле, так что боссам оставалось только шерстить рынок и договариваться с кандидатами на пост главного тренера. Добиться своего было непросто – изначально хотели видеть у руля Сеска Фабрегаса, с которым вырисовывалось плодотворное сотрудничество (испанец хорошо потрудился с «Комо», сделав дебютанта чемпионата открытием сезона), также поговаривали о приходе Клоппа. В обоих случаях не срослось.

И за покинувшего «Аталанту» мэтра пришлось вести нешуточную борьбу. По другую сторону «Ювентус» нуждался в перезагрузке проекта и тоже обломался с приоритетным вариантом (Конте предпочёл остаться в «Наполи»). Что для тех, что для других это был последний шанс на своевременное назначение. Победителя «гонки» определили детали – римляне включились в переговоры раньше и быстро нашли общий язык с тренером, дипломатичный и уважаемый Раньери помог склонить чашу весов в сторону «джаллоросси» (кто ж знал, что мастера рассорятся – и один из них уйдёт).

Гасперини назначили вначале лета, так что и закупка проводилась под его началом. Главной удачей стало подписание многообещающего крайка Уэсли у «Фламенго», проявившего себя во Франции Эль-Айнауи. Плотно поработали с позицией форварда – арендовали Малена у «Астон Виллы», Фергюсона у «Брайтона», взяли Ваза на перспективу. Не трансферная кампания мечты – но и не угнетающее молчание.

Просели к зиме

Изначально казалось, что для «Ромы» перезагрузка прошла наиболее мягко. «Милан» и «Интер» притирались с Аллегри и Киву, «Юве» отмучался с Тудором, а «Наполи» просел, играя на два фронта – «джаллоросси» же периодически терпели поражения, но компенсировали это исключительно победами. Шесть пропущенных мячей за 12 туров и шесть прагматичных «сухих» побед – показатели, которые внушали уверенность.

Только вот к зиме усталость от игры в чемпионате и ЛЕ догнала и римлян. К концу декабря проиграли в четырёх из пяти матчей Серии А, откатились на четвёртую строчку. Выстроилась печальная тенденция – Гасперини из раза в раз не мог ничего противопоставить конкурентам за место в ЛЧ . «Джаллоросси» уступили «Интеру», «Милану», «Наполи» и «Юве» в первом круге – когда первый круг завершили, замыкая топ-5, вопросов это не вызывало.

И ведь дела не стали лучше – в плане результатов «Рома» не обрела стабильность, достойную главного еврокубка. Взяли три победы подряд, поделили очки с «Миланом» – разбились о середняк (0:1 от «Удинезе»). Отрезок с выездом к «Наполи» и домашним матчем с «Юве» прошли без поражений – не хватило сил на «Дженоа» и «Комо». Разгром от «Интера» (2:5) взбодрил – сейчас идут на четырёх турах без поражений (в том числе поделили очки с «Аталантой»). Но нет уверенности, что серия не прервётся с ожившей под занавес сезона «Пармой».

Внутренние конфликты

Когда брали Гасперини, чего-то такого и стоило ожидать. Все знают, что это авторитарный менеджер, от которого игроки стреляются. Единицы адаптируются к работе со специалистом. При этом такой естественный отбор обеспечивает результат, и «Аталанта» – лучшее тому подтверждение. Клуб из небольшого городка за один сезон при Джан Пьеро превратился из андердога в участника еврокубков, добрался до ЛЧ и трижды финишировал в тройке Серии А. А главное – даже после спада специалист вернул клуб на прежние позиции и в итоге взял ЛЕ .

К зиме напряжение возросло. В декабре Гасперини после поражения от «Юве» (1:2) прошёлся по трансферной кампании «джаллоросси»:

Поставил бы я снова Фергюсона? Нет, он меня не убеждает, и во втором тайме тоже. Он ещё не совсем вошёл в ритм. Не только он, но и некоторые другие новички. Мы не очень хорошо играли с Дибалой и Соуле, но у них невероятное техническое мастерство, мы не можем сравнивать их с другими. Я бы снова сделал тот же выбор.

Спустя месяц появилась информация, что у менеджера обострились отношения со спортивным директором «Ромы» Фредериком Массарой – в клубе пришлось организовать встречу между сторонами, чтобы урегулировать конфликт.

После к этому добавился конфликт с Раньери – хотя казалось, что у них с Гасперини образовались уважительные отношения. Отмечается, что у специалистов принципиально отличаются взгляды по большинству ключевых вопросов: трансферной политике, работе с игроками, структуре клуба, работе медицинского штаба. Но до последних недель конфликт удавалось сдерживать в стенах клуба. После того, как Клаудио сказал, что на Джан Пьеро «Рома» вышла после того, как клубу отказали три других кандидата, специалист с трудом сдерживал эмоции:

Мы с Раньери никогда не разговаривали в таком тоне. Ни на пресс-конференции, ни лично. Я этого не ожидал. За многие годы я ни разу не слышал от него такого тона. Воздерживаюсь от любых комментариев для того, чтобы не навредить клубу, команде и болельщикам «Ромы».

И клуб встал на сторону Гасперини – с Раньери попрощались. При этом некоторое напряжение от серии таких инцидентов сохраняется. По последним данным, именно главный тренер поставил перед руководством условие уволить Раньери – а также требовал, чтобы с новым функционером он взаимодействовал напрямую, плюс получил контроль над трансферной стратегией. Специалист ожидает, что для поддержания конкурентоспособности ему привезут три-четыре игрока уровня старт. При выполнении этих условий менеджер останется в клубе.

«Рома» опять на перепутье. С одной стороны, стоит довериться Гасперини. Специалист показал себя во всей красе в «Аталанте» (о чудесном КПД уже писали выше) – он умеет строить сильные команды и заслужил доверие. Просто необходимо время. Тем более «джаллоросси» уже показали на деле благосклонность к тренеру, когда встали на его сторону в его конфликте с Раньери.

С другой, развитие и возвращение в борьбу за скудетто неизбежно означает большие траты и длительное комплектование состава, метод проб и ошибок, доверие к наставнику. Боссам придётся тратиться и запастись терпением. Если с Джан Пьеро попрощаются при первых же сложностях, эта ситуация ничем не будет отличаться от прошлогодней с Де Росси.