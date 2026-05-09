Цель «Барселоны» – чемпионство в Эль Класико. «Реал» сыграет на фоне скандалов

вчера, 20:01

Важнейший поединок.

Конфликты в «Реале» повысили ценность Эль Класико

Положение команд в таблице испортило главный матч второго круга Ла Лиги. «Барселона» впереди на 11 очков за четыре тура до финиша сезона. Никто не сомневается, что каталонцы защитят титул, а Флик опередит Арбелоа. Но скандальные события, которые развиваются в «Реале» в последнее время, изменили ценность будущего поединка на «Камп Ноу».



Эль Класико возвращается на легендарную аренду после реконструкции стадиона. «Барселона» может оформить сладкий досрочный чемпионский титул, просто набрав очки против мадридцев. Если футболисты «Реала» не планируют увидеть празднование врагов, им нужно выиграть в гостях. Мадридцы не побеждали «Барселону» на чужом поле с осени 2023 года.



Флик выиграл 5 из 6 матчей против «Реала» с каталонцами, уступив только в первом круге этого чемпионата. Тогда казалось, что у «сливочных» есть шансы в Ла Лиге, а сейчас вспоминают слова Рэшфорда, что речь о марафоне, а не о спринте. Мадридцы показали слабую выносливость и вдобавок оскандалилась хуже некуда. У «Реала» есть конфликты в раздевалке.



Хотя Вальверде заявил, что получил травму, ударившись о стол, хавбека «Реала» почему-то оштрафовали на 500 тысяч евро, как и коллегу Тчуамени. Вряд ли уругваец и француз выложат 1 миллион евро в сумме после милой беседы. Вряд ли Вальверде разбил голову о стол без помощи Тчуамени, но мадридскому клубу важно сохранить лицо и скрыть всю правду.



Дошло до того, что всем футболистам запрещают давать интервью. В «Реале» боятся, что незапятнанные в драках и конфликтах люди сболтнут лишнего. Показательно, что Переса и Арбелоа – тренер говорил об этом публично, сильнее волнует утечка правды о «Реале». Они делают вид, будто скандалы ничего не стоят, хотя очевидно – коллектив ранен изнутри.



Слишком много потасовок и недомолвок, особенно между испаноговорящими и легионерами. Мадридские журналисты, которые с детства болеют за «Реал», утверждают, что некоторые игроки не общаются с Арбелоа. Есть слух, что шутники в команде дали тренеру прозвище Конус в честь оранжевого пластика, который используют на тренировках для разметки.

Семейная «Барселона» в шоке из-за проблем конкурента

У «блаугранас» тоже есть друзья среди журналистов из Каталонии. Футболисты разболтали репортерам, что после потасовки между Вальверде и Тчуамени всю тренировку игроки «Барселоны» обсуждали исключительно ситуацию в «Реале». Также включился бывший тренер «сливочных» Хаби Алонсо, который поделился со своими знакомыми радостью.



Испанец считает увольнение из мадридского клуба благом для себя. Тренер недооценил степень проблем внутри мадридского коллектива. Алонсо думал, что Мбаппе, Винисиус и остальные звезды будут уважать молодого наставника, а получилось иначе. Флик не всегда рад своенравности звезд «Барселоны», но Ямаль и Рафинья не обзывали наставника Конусом.



Разумеется, футболисты «Барселоны» разочарованы вылетом от «Атлетико» из Лиги чемпионов. Они думают, что прошли бы «Арсенал» Артеты и сыграли в финале против ПСЖ . При этом победа над «Реалом» в Суперкубке и титул в Ла Лиге дают коллективу надежду исправить положение в еврокубках после чемпионата мира. В «Барселоне» коллектив дружнее.



Видим органичный результат ставки на испанских футболистов, которые знают друг друга с детства. Даже если они не воспитаны в школе «Барселоны», то пересекались в юношеских сборных Испании. У «Реала» мало испанцев в основе. Также важно, что большинство легионеров «Барселоны» не являются проблемными, хотя многие с характером, как у Рафиньи.



Капитана ждут во втором тайме Эль Класико, бразилец восстановился после травмы. Жаль, что не будет Ямаля, но возвращение Кунде усилит правый фланг. «Барселона» соберет боеспособный состав, задача у которого – не проиграть. Рэшфорд радовал голевыми действиями на фоне отсутствия Ямаля, а Левандовски всегда серьезно настроен против «Реала».

Проблемы соперника одновременно мешают и помогают «Барселоне» при подготовке. Соперник отвлечен от тренировок и тактики. Мадридцы судачат, что футболисты «Реала» имитировали сон во время теоретических лекций Алонсо. Каталонцам наоборот иногда важно не услышать Флика – не играть в обороне слишком высоко, ведь «сливочные» умеют огрызаться.

В «Реале» ищут тренера и готовят трансформацию коллектива