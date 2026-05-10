В «Зените» болеют за «Динамо» в матче против чемпионов. В 29 туре может смениться лидер РПЛ

вчера, 10:00

Уникальный случай.

«Динамо» – «Краснодар»

Тренер «горожан» Мусаев думает: «Может, хватит?» Два года назад в последнем туре «Краснодар» играл против «Динамо». Москвичам для титула нужна была победа, но кубок отправился в Санкт-Петербург. В прошлом сезоне «Краснодар» снова в решающем матче РПЛ встречался с «Динамо». Историческая победа позволила «быкам» обойти «Зенит» на один пункт. На днях у Мусаева был финал Кубка в пути РПЛ именно против «Динамо». Они переиграли столичную команду в серии пенальти. Теперь от настроя москвичей зависит судьба «Зенита». У Гусева мало побед в последние месяцы, но его команда опасна для «Краснодара».

«Зенит» – «Сочи»

Наступает развязка в чемпионской гонке. У «Краснодара», кроме матча против «Динамо» в столице, будет домашняя игра против «Оренбурга». У «Зенита» календарь визуально легче, но «Сочи» вдруг вернулся в борьбу за выживание, хотя шансы невысокие. Им надо обыграть Семака в гостях, что не получалось у более сильных команд. «Сочи» в последнем туре встретит «Ахмат», а не одного из прямых конкурентов. Будет сложно оторваться от дна. А фанаты «Зенита» не только желают успеха московскому «Динамо», но и должны напомнить футболистам Семака, что время от времени они оступались против «Сочи».

«Оренбург» – «Крылья Советов»

Если «Оренбург» наберет один пункт, а ЦСКА не оплошает в матче против ещё одного аутсайдера «Пари НН», то борьба за выживание в последнем туре будет не настолько интересной, как прямо сейчас. «Оренбург» может дома проиграть «Крыльям Советов», ведь соперник собрался. Клуб из Самары после серии неудачных матчей обыграл звезд из «Локомотива» и «Спартака». Такие победы требуют больших физических усилий. Хватит ли у «Крыльев Советов» сил на матч, в котором им важно не подпустить к себе «Оренбург» в таблице? Играть на ничью опасно, а поражение перечеркнет эффект от важных побед самарцев.

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала

Борьба за выживание и чемпионство – главные блюда в меню последних туров. Есть и другие интриги, хотя сложно найти нечто драматичнее отчаянной гонки уставших команд, которым не хочется во второй по счету дивизион. «Динамо» из Махачкалы на два очка выше зоны прямого вылета, но в стыковых матчах тоже легко погореть, что доказывали многие клубы РПЛ . В идеале надо обыгрывать в гостях «Ахмат», учитывая настрой соперника. Команда Черчесова прервала серую серию, обыграв «Пари НН», что тоже было подарком для «Динамо». Махачкалинцы без побед в семи турах РПЛ подряд, они тонут.

«Локомотив» – «Балтика»

До старта сезона подумать не могли, что за два тура до конца «Балтика» будет математически претендовать на третью строчку. Впрочем, важно учесть свежие результаты команды. «Балтика» без побед в РПЛ в шести турах подряд. Их раскусили, они выдохлись? Подопечные Талалаева объективно не имели ресурсов для третьей строчки в РПЛ , но после ничьих перешли к поражениям от «Акрона» и «Рубина». Теперь надо обыгрывать в гостях «Локомотив», ведь в этом сезоне «Балтика» славится жестоким отношением к московским клубам. Подопечные Галактионова в трех турах без побед, а «Спартак» мечтает о третьей строчке.

«Спартак» – «Рубин»

После поражения от «Крыльев Советов» в РПЛ москвичи обыграли ЦСКА в кубковом дерби. Трофей разыграют в Суперфинале 24 мая «Краснодар» и «Спартак». А в предпоследнем туре РПЛ у «Рубина» ещё один шанс разозлить солидного соперника. Хотя казанцы не претендуют на третью строчку, как «Спартак», им всегда приятно поставить подножку известному оппоненту. У футболистов «Рубина» нет реальной мотивации, но «красно-белым» надо напомнить результат матча в Казани. Гостевая победа теперь работает против «Спартака». Новый тренер казанцев Артига не проигрывал в 9 турах подряд и хочет продлить серию.

«Пари НН» – ЦСКА

Поединок, в котором хозяева ведут борьбу за выживание в РПЛ . А у ЦСКА есть свои проблемы после пяти туров чемпионата без побед и вылета от «Спартака» из Кубка России. «Армейцы» не набрали форму на концовку сезона. В матче против «Зенита» были короткие проблески в игре, но дальше соперник прибавил и одержал заслуженную волевую победу. ЦСКА редко уступает в РПЛ , при Челестини у команды было много ничьих, но «Пари НН» подходит только победа. Они зависят от результатов конкурентов, но если не будет сюрприза – поражения ЦСКА , то даже неудача «Динамо» из Махачкалы не изменит расклад для нижегородцев.

«Акрон» – «Ростов»

У Дзюбы травма, Артём не сыграет против бывшего клуба. А «Ростов» бросает то в жар, то в холод – победы, ничьи и поражения чередуются. Тяжело найти мотивацию, когда футболисты понимают, что вылет не грозит и нет еврокубковых бонусов. Середнякам РПЛ сложно настроиться, ведь у них нет мотивации в последних турах. «Ростов» в шести очках от зоны переходных матчей, а вот «Акрон» на три очка ближе. Пора им снова победить, как против «Балтики» две недели назад? Результат будущего матча прямо зависит от ростовчан. Захотят дать бой и сыграть серьезно – «Акрон» разочаруется. В противном случае аутсайдер спасется.