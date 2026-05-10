Алонсо близок ко второй ошибке подряд. Легендарный хавбек «Ливерпуля» готов работать на «Челси»

вчера, 14:57

Уроки мазохизма от испанца.

«Челси» подходят тренеры формата Моуриньо и Конте

А Лигу чемпионов с лондонцами выигрывали те, кто приходил случайно. Ди Маттео не работает тренером уже 10 лет, настолько он слабый специалист. Зато экс-игрок «Челси» удачно зашел на огонек и победил в главном финале европейского сезона. У Тухеля другая история. Томас намного выше классом, чем Ди Маттео. После неудачи с ПСЖ немец быстро разобрался в Лондоне. Снова кубок чемпионов отправился в музей «Челси». И в очередной раз руководство лондонцев недооценило наставника. Теперь Томас готовит сборную Англии к чемпионату мира, а раньше «аристократы» отправили его в отставку после сотни матчей. Второго шанса Тухелю не дали.

Дольше всех с «Челси» за последние двадцать лет работал Моуриньо, ведь Жозе возвращался в знакомый клуб. Во второй раз португалец не стал ближе к победе в Лиге чемпионов. Также отметку в сто матчей пересекли Анчелотти – у Карло любовь к путешествиям и работе за рубежом, и скандалист Конте, который по подходу больше напоминает молодого Моуриньо, чем Поттер, Почеттино или Мареска. Этой тройке не суждено было задержаться в «Челси» надолго. Никому не суждено, ведь ни победа в АПЛ , ни успех в Лиге чемпионов, ни тем более триумф на Клубном чемпионате мира в США , как у Марески, не гарантируют тренеру уважение со стороны Тодда Боэли.

У Романа Абрамовича тоже было потребительское отношение к наставникам. Новое руководство «Челси» не поменяло подход. Эмоциональные люди скажут, что в случае с Росеньором у американцев не было другого выхода, лондонцы зашли в крутое пике. Но стоит напомнить, что Мареску уволили из-за сообщений в социальных сетях о встрече тренера с представителями «Манчестер Сити». Это очень эмоциональное и недальновидное решение владельцев «Челси». Не все так работают. Год назад Гвардиола с «Манчестер Сити» собрал длинную серию из ничьих и поражений, разделенную одной жалкой победой, но «горожане» проявили уважение к Хосепу.

Росеньор не Гвардиола по статусу, но и системность тоже не для Боэли. Удивляет информация о встрече руководства «Челси» с Алонсо. Как наглядно показал опыт испанца в скандальном «Реале», где проблем выше крыши «Сантьяго Бернабеу», он не является тренером формата Моуриньо, Конте или Дешама. Кстати, Дидье с лета свободен. Он немножко играл за «Челси» и подходит по строгости и прямолинейности лондонцам не хуже молодого Алонсо. Как минимум неудача в АПЛ не испортит Дешаму карьеру. А вот если Хаби свяжется с «Челси», и все закончится печально, то большие клубы перестанут в него верить, как сейчас не верят в испанца Хави.

Алонсо попробует перейти в категорию сенсея Анчелотти

Знакомые называют молодого тренера умным мужчиной. Он прекрасно осознает все риски. После неудачи в «Реале», где даже помощник директора клуба Касильяс говорит, что Алонсо зря уволили, сложно заявить о себе в конкурентной АПЛ . Вот только у Хаби есть более надежный вариант, чем «Челси». Приход Алонсо в «Ливерпуль», который потратил 500 миллионов евро на новичков, но ничего не выиграл, тоже был бы для него опасным. Слота пока официально не уволили, хотя очевидно, что бывший клуб Алонсо близок к смене тренера. Хаби свой для «красных». Он играл за «Ливерпуль» на протяжении пяти сезонов и забил гол в финале ЛЧ .

Великий матч «красных» против «Милана» Анчелотти – камбэк с 0:3 и победа англичан в серии пенальти, навсегда остался в сердцах фанатов «Ливерпуля». Фанаты приняли бы Алонсо как родного, а в «Челси» он будет чужим. Но похоже, что у испанца есть план. Работа в «Ливерпуле», где он знает не только Вирца, с которым был чемпионом Германии с «Байером», кажется недостаточно сложным вызовом для Алонсо. Чтобы перейти в категорию тренеров-подорожников, которые почти всюду полезны, надо научиться работать с проблемными футболистами и ещё более проблемным руководством. Неудача с Пересом раздосадовала молодого тренера.

Алонсо считает ошибкой свое решение возглавить «Реал» прошлым летом. У него были конфликты не только с Винисиусом, но и с Вальверде, а поддержка Мбаппе ничего не значила. Килиан не является неформальным лидером. В «Челси» есть риск наступить на старые грабли. В идеале Алонсо перестроится, учтет опыт неудачи в «Реале» и станет новым Анчелотти. В худшем случае Хаби будет как молодая девушка, которая встречается с плохим человеком в надежде его изменить. У «Челси» неорганичный состав, команде нужны опытные лидеры. Боэли выстроил странную систему управления: нанял ораву директоров, но Мареску всё равно уволил сам — без внятных объяснений.

Следующей весной «Челси» хочет быть среди лидеров АПЛ

Если угадают с тренером. Хорошую команду в плохой форме проще поднять, чем слабый коллектив, который мнит себя сильным. Конте сделал «Челси» первым в АПЛ после сезона, в котором заняли десятое место. Никакой магии. «Лестер» Раньери не мог второй раз подряд всех шокировать, а у лондонцев были Сеск, Коста и любитель гамбургеров из ларька у «Стэмфорд Бридж» Азар. Сейчас у «Челси» новый лидер на своей волне – Палмер, но тренерская чехарда загнала беднягу на грань пропасти. Невзрачный футбол «Челси» помешает некоторым игрокам сыграть на ЧМ -2026. При этом Палмер такой человек, что может переключиться за секунду.

Кукурелья прав, что «Челси» подставила стратегия руководства. Футболисты не поняли, за что выгнали Мареску. Также в диком угаре нахватали молодежь, обеспечив безбедную старость их будущих внуков, но никто не проводил детективную работу при скаутинге. Грановская и Чех знали о характере и окружении новичков. Боэли забрал Энцо Фернандеса, который вечно найдет повод вляпаться в скандал, и предложил контракт на сто лет Мудрику. Михаилу хватило ума принять бесполезный препарат, которым брезгуют даже главные обманщики в спорте. Пригласили персонажей, с которыми трудно будет справиться даже наставнику с опытом Анчелотти.