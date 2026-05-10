Медалисты Олимпиады-2024 в составе сборной Франции. Где они сейчас

Некоторые стали настоящими звездами мирового футбола.

Этим летом исполнится два года с момента завершения Олимпийских игр в Париже, когда Тьерри Анри не смог привести свою команду к золоту. Франция принимала Олимпийские игры 2024 года, её футбольная команда надеялась завоевать золотые медали, но в финале потерпели поражение со счётом 3:5 от сборной Испании, в составе которой играли такие футболисты, как Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Фермин Лопес и Алекс Баэна. Конечно, у испанской команды тоже был хороший состав, но фаворитами многие эксперты считали именно французов тогда.

Давайте вспомним состав сборной Франции, который уступил Испании:

Гийом Ресте

Ресте тогда только завершил свой первый сезон в основе «Тулузы» перед Олимпийскими играми, после того как окончил их академию. 21-летний кипер до сих пор играет за «Тулузу», на его счету уже более 100 матчей за клуб. На международном уровне Ресте входил в состав молодежной сборной Франции до 21 года на Евро-2025, сыграв в четырех матчах, прежде чем команда выбыла в полуфинале.

Килианн Сильдиллия (Райан Шерки, '111)

Для своего возраста Сильдиллия становится опытным игроком, много путешествующим по миру. В 2024 году он уже играл за иностранный клуб, за немецкий «Фрайбург». В 2025 году он перешел в голландский ПСВ и в этом сезоне стал победителем Эредивизи. Поначалу то появлялся в составе, то выбывал из него, но в последнее время закрепился в основе. Ему вот-вот исполнится 24 года, но Килианн еще не дебютировал за основную сборную Франции. Впрочем, там такая конкуренция, что и на 3 сильных команды хватило бы. В финальном матче его в дополнительное время заменил атакующий полузащитник Райан Шерки, который стал одним из лучших трансферов этого сезона в АПЛ после перехода из «Лиона» в «Манчестер Сити».

Лоик Баде

Еще один путешественник. После неудачной аренды в «Ноттингем Форест» в 2022 году, в ходе которой он не сыграл ни одного матча, Баде перешел в «Севилью» из «Ренна» в 2023 году. Защитник провел 93 матча за «Севилью», прежде чем летом подписал контракт с «Байером» из Леверкузена, спустя пару месяцев после своего дебюта за основную сборную Франции. 26-летний Баде на данный момент провел 34 матча за «Байер».

Кастелло Люкеба

Люкеба дебютировал за основную сборную Франции еще до Олимпийских игр, но это был всего 1 матч, больше пока за взрослую команду он не играл. Его дебют за основную сборную Франции состоялся в октябре 2023 года, через пару месяцев после перехода из «Лиона» в «РБ Лейпциг». Люкеба за «Лейпциг» провел около 100 матчей. Этим летом немцы постараются его выгодно продать.

Адриэн Трюффе ( Брэдли Локо, '91)

Трюффе оказался удачной заменой Милошу Керкезу в «Борнмуте», перебрался в Англию из «Ренна». Как и Лукеба, Труффе разок сыграл за основную сборную Франции до Олимпийских игр – в его случае, в сентябре 2022 года, но больше таким достижением похвастаться пока не может. Тем не менее, 24-летний футболист добился значительного прогресса в своем дебютном сезоне в АПЛ . В матче за золотую олимпийскую медаль его заменил Брэдли Локо, который до сих пор играет в «Бресте».

Куадио Коне (Сунгуту Магасса, '106)

Коне привлек к себе внимание, будучи игроком «Боруссии Мёнхенгладбах», и в итоге перешел в «Рому» в конце того же лета, когда проходили Олимпийские игры. Дидье Дешам предоставил ему возможность дебютировать за основную сборную Франции через неделю после его переезда в Италию, и это был первый из 12 матчей, которые Куадио провел на данный момент. За «Рому» Коне провел 79 матчей, особенно впечатлив своей игрой в дебютном сезоне. Его заменил в олимпийском финале Сунгуту Магасса, который перешел в «Вест Хэм» из «Монако» перед началом этого сезона.

Энцо Мийо (Дезире Дуэ, '77)

К тому моменту Энцо уже закрепился в Бундеслиге в составе «Штутгарта». Прошлым летом полузащитник немецкий клуб и перешел в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Восходящая звезда, вингер Дезире Дуэ, вышедший на замену Милло в олимпийском финале, перешел в ПСЖ из «Ренна» летом 2024 года и скоро проведет свой 100-й матч за парижан. Он уже один из лучших в мире на свой позиции.

Жорис Шотар (Манес Аклиуш, '52)

До Олимпийских игр 2024 года Шотар провел более 100 матчей за «Монпелье». В итоге он покинул клуб после вылета команды из высшего дивизиона в 2025 году и перебрался в «Брест», где стал постоянным игроком основного состава. В матче за золотую медаль его заменил Манес Аклиуш. На счету атакующего полузащитника «Монако» теперь семь матчей за основную сборную Франции, и, по слухам, им сейчас интересуется ряд клубов.

Майкл Олисе

После впечатляющего периода в «Кристал Пэлас» Олисе в июле 2024 года перешел в «Баварию». Этот вингер дебютировал за основную сборную Франции всего через несколько недель после Олимпийских игр. В настоящее время Майкл проводит свой лучший сезон в карьере, что делает его одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

Александр Ляказетт (Арно Муинга, '52)

Ляказетт был в олимпийской сборной, будучи игроком старше установленного возраста, и в возрасте 33 лет был капитаном команды Анри – почти через семь лет после своего последнего выступления за основную сборную Франции. Ляказетт провел тогда свой последний сезон в «Лионе», забив 19 голов, после чего перешел в саудовский клуб «Неом», выступающий в Профессиональной лиге. На данный момент на его счету 12 голов в 30 играх за «Неом». Его заменили в олимпийском финале на Арно Муингу, который в то время играл за «Ренн», а в 2025 году стал игроком «Ноттингем Форест». Неудачное начало карьеры в АПЛ привело к его аренде в «Айнтрахт», где он забил шесть голов в 17 матчах.

Жан-Филипп Матета

Матета — еще один из футболистов старше 23 лет, которых можно было заявлять на турнир. Тогда Жану-Филиппу было 27 лет. Он только завершил свой третий полный (и самый результативный сезон на данный момент в Премьер-Лиге) в составе «Кристал Пэлас». Несмотря на то, что в январе он хотел уйти, Матета до сих пор выступает за «Кристал Пэлас». Он провел за клуб 196 матчей и забил 59 голов. Любопытно, что Матета лишь прошлой осенью провел свои первые три матча за взрослую сборную Франции, забив два гола.