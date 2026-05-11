«Барселона» показала мастер-класс «Реалу». Сильнейшая пощёчина для «сливочных» в Эль Класико

вчера, 11:37

Смяли мадридцев за 18 минут.

Конфликты, драма

Это Эль Класико – едва ли не самое насыщенное на эмоциональные события, которые ему предшествовали. В стане «Реала» творился кромешный кошмар. Команда при Альваро Арбелоа после мимолётного просветления пробила дно. Она уже осталась без Кубка и Суперкубка Испании, а в четвертьфинале ЛЧ вылетела от «Баварии». Менеджер так и не стал авторитетом в раздевалке – по слухам, футболисты за глаза прозвали его «конусом».

Вокруг мадридцев крайне негативный фон. Особенно достаётся Килиану Мбаппе. У француза полностью испортились отношения с одноклубниками, у тех появляется всё больше вопросов к его неприкасаемости и профессионализму. Сообщалось, что футболист общается только с соотечественниками, хамит персоналу и опаздывает на командные ужины. После вылета из ЛЧ он лайкнул пост с инсайдом о назначении Моуриньо главным тренером. В мае, пока СМИ писали о мышечной травме, форвард отдыхал с актрисой Эстер Экспосито в Италии. Вини занят бразильским сериалом с продлением контракта, Рюдигер отвесил Каррерасу пощёчину после одного из недавних матчей, а у Тчуамени и Вальверде вообще дошло до драки – причём дважды. Атмосфера в раздевалке мадридцев убита, никто не разговаривает, в большинстве случаев сохраняется гробовая тишина. Между тем у главного тренера Ханси Флика в ночь перед класико скончался отец.

Фон у встречи был просто ядерный.

Перекрыли «Реал»

Каталонцы на отдельных отрезках матча полностью перекрыли кислород «сливочным» – особенно заметно это было в дебюте игры и в начале второго тайма. Помогли несколько составляющих.

Прежде всего, активный прессинг «блауграны». Ферран Торрес запускал эту машину и каталонцы активно выдвигались на оппонента, не давая тем времени на принятие решений. Как итог, мадридцы с трудом передвигали мяч на чужую половину – и их атаки быстро рассыпались, после чего «сине-гранатовые» разворачивали ответные выпады.

Во-вторых, «Реал», как всегда, смотрелся разбалансированно. Одна из проблем – позиция Трента Александера-Арнолда. Крайний защитник привык подключаться к атакам, из-за чего оставалось пространство за спиной. Асенсио – не тот, кто способен это компенсировать. Защитник элементарно не побежал за Торресом, когда тот забивал второй мяч. Как итог, хозяева в первом тайме активно давили на эту болевую точку – оттуда развернули пару острых атак.

Контрольный удар для «Реала» – «Барса» крайне удачно воспользовалась игровым преимуществом, которое заработала на первых минутах. На девятой минуте счёт открыл Маркус Рэшфорд, на 18-й Торрес удвоил преимущество. У «сливочных» даже не было времени выдохнуть, в результате первые минут 20 гостей просто не было на поле.

Кстати, то же самое можно сказать и о втором тайме: за этот отрезок «сливочные» только дважды пробили по воротам.

Ферран – главный нападающий «Барсы», Маркус – футболист-аномалия

Что для того, что для другого, этот сезон крайне важен. Ферран весь период в «Барселоне» был скорее комичным персонажем – и только на второй год при Флике расцвёл. Форвард запарывал моменты, не мог претендовать на статус лидера и компенсировал это разве что универсальностью и самоотдачей. Теперь к этому наконец добавились голы – перед класико испанец забил 15 мячей за 30 матчей в Ла Лиге и начал получать гораздо больше игрового времени.

Что касается Рэшфорда, он мечтает остаться в «Барсе». С МЮ мосты сожжены, а тут и благоприятная атмосфера, и перспективы. Флик тоже хочет видеть его в команде, но есть и подводные камни. Клуб готов побороться за вингера, но не любой ценой. Англичанину уже 28 лет, в «Барсе» он будет игроком обоймы, точно не лидером. Он нестабилен, непонятно, когда начнётся следующее помутнение. У самих каталонцев никуда не делись проблемы с финансами, тратиться на игроков надо крайне осторожно. А тут нестабильный футболист не на долгую перспективу, за которого «красные дьяволы» запросят крупную сумму (неспроста каталонцы готовы на хитрость).

В класико оба играли с особенным рвением. Торрес показал уже привычную универсальность – опускался в глубину и давал дополнительный адрес для передачи, разгонял атаки, без мяча запускал прессинг и вёл единоборства. Торрес, по сути, и сотворил победу «Барсы». Он заработал фол, как раз опустившись в подыгрыш – и штрафной реализовал Маркус. А позже забил и сам.

С Рэшфордом сложнее. Его вроде и стоит похвалить – открыл счёт, благодаря его голу матч для «блауграны» сложился отлично. Причём забил-то красиво! Да и без мяча отрабатывал, установку выполнял. Парадокс в том, что верные эпизоды англичанин просто транжирил. На 38-й минуте мог похоронить «сливочных» – снова Торрес на своей половине с фланга отдал на ход и отправил Рэшфорда 1-на-1 с вратарём – и тот не реализовал момент. Спустя пару минут на подходах к штрафной вингер отдавал поперечную передачу, но совсем не рассчитал силу. Мяч полетел сильно выше и дальше кого-либо из возможных адресатов.

«Сливочные» периодически просыпались

В любом случае каталонцы сделали результат и спокойно контролировали игру. «Сливочные» после кошмарных 20 минут всё же нашли, чем ответить. Ответ был только один – но хотя бы давал осязаемый эффект. Речь о дальних передачах от защитников в финальную треть. Точность таких передач обеспечивали Камавинга, Трент и иногда – Асенсио. После стартового натиска именно так «сливочные» заставили себя проснуться.

На 23-й минуте случилось два практически идентичных эпизода. Сначала дальнюю выдал Трент. Поскольку «Барса» поднимала линию обороны высоко, у форварда Гарсии не было проблем убежать за спину Мартину. Выход 1-на-1 – удар мимо створа. Сразу после Камавинга увидел рывок Джуда и отдал ему на ход – контратака, поперечная передача от англичанина Винисиусу. Эрик Гарсия едва успел накрыть пас в подкате. Да, для разнообразия в том же первом тайме Тчуамени зарядил издали, только подавляющее большинство своих редких моментов мадридцы создавали такими забросами. Во втором тайме так ещё дважды попытались вывести Винисиуса на удар, но теперь каталонцы сыграли надёжнее.

Может, у мадридцев и были бы шансы – у соперника только во втором тайме вышел Рафинья и Роберт, не было в заявке Ямаля. Нащупали способ создавать остроту. Только чтобы преодолевать давление «Барселоны», «сливочным» по традиции нужна активность от лидеров, которые способны на индивидуальном мастерстве решить исход момента. В нынешнем ментальном состоянии никто не может это сделать – Мбаппе уже не воспринимают как лидера, Винисиус давно превратился в скандалиста, Феде залечивает травму после драки. Кто посреди этого хаоса может дать результат? Моуриньо?