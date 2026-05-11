1778505336

вчера, 16:15

Жоау – серийный чемпион.

Канселу удачно перебрался в «Барселону»

Команда Флика нуждалась в крайнем защитнике, а Канселу почувствовал себя обманутым в Саудовской Аравии. У португальца случались конфликты с разными тренерами, он не подарок в работе. Но Жоау – квалифицированный футболист. Латераль поколесил миром и вчера после победы «Барселоны» в Эль Класико стал первым в истории футболистом, который выиграл чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Если брать только общепринятый список топ-5 лиг, то нет подобного примера. Канселу первым покорил крутую вершину.

Ибрагимович был чемпионом Италии, Испании и Франции. Арьен Роббен побеждал в Англии, Испании и Германии. До вчерашнего дня никто не собирал четыре титула в разных странах топ-5, Канселу повезло первым. Также Жоау в уникальной компании футболистов, которые имеют в коллекции пять чемпионских медалей из пяти разных стран. Крайний защитник побеждал в высшей лиге Португалии с «Бенфикой». Но там есть одна загвоздка. Юный Канселу сыграл только в одном туре лиги, на старте карьеры Жоау в основном играл за резерв.

Но формально у Канселу пять крутых титулов. Не хватает перехода в ПСЖ на старости лет, чтобы оформить коллекцию титулов, которой может похвастаться только один человек в истории футбола. Лишь Карло Анчелотти выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Во всех случаях он добился успеха как тренер, а Серию А выигрывал как игрок с «Ромой» и «Миланом». Новые поколения фанатов футбола могут этого не знать, но Анчелотти выиграл два Кубка чемпионов с «Миланом». Карло был мощным хавбеком.

Путешествия за титулами начал Морено

В истории футбола много невероятно титулованных футболистов, но даже им не удавалось собрать золотые медали в четырех разных странах, как у Ибрагимовича. У шведа, кроме трёх титулов в лигах топ-5, есть также чемпионства с «Аяксом» в Нидерландах. У форварда коллекция из медалей в четырех разных странах, забронировал себе место рядом с другими легендами. Только в США Златана подвел его клуб из Лос-Анджелеса. Ибрагимович не выигрывал Кубок МЛС . Зато швед повторил ценный опыт звезды футбола прошлого столетия.

Аргентинец Хосе Мануэль Морено родился в Буэнос-Айресе рядом с легендарным стадионом «Бока Хуниорс». В Аргентине дивизионы для молодежных команд обозначают цифрами – пятый, шестой, седьмой… Морено не прошел отбор в пятый дивизион и юношеский состав любимого клуба «Бока Хуниорс». Атакующего хавбека и форварда забрали в школу «Ривер Плейт». Морено стал легендой, часто забивал, побеждал на Копа Америка со сборной Аргентины. А затем решил, что пяти титулов с «Ривер Плейт» мало, нужно больше «золота».

Морено выиграл чемпионаты Мексики, Чили и Колумбии, став в 1955 году первым в истории футболистом, собравшим подобную коллекцию из четырех кубков в разных странах. После завершения карьеры футболиста Морено снимался в кино, пробовал себя в роли режиссера, ведь женился на актрисе. Хуан обожал гулянки и пьянки, его рано подвела печень. Морено умер в 1978 году, но застал первую в истории победу сборной Аргентины на чемпионате мира. И прошло много лет, пока нашлись люди, способные повторить достижение Хуана.

Кежмана подставили неудачи в «Зените»

Бывший форвард «Челси» слабо играл за «Зенит», но если бы в 2009 году «Рубин» Бердыева не опередил клубы из Санкт-Петербурга и Москвы, то именно Матея называли бы уникальным чемпионом. Кежман был близок к победе в шести разных чемпионатах, хотя не все они элитные, как у Канселу. В молодости крепкий форвард Матея стал чемпионом тогда ещё Югославии с «Партизаном». Дальше дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с ПСВ . Хотя карьера в «Челси» не сложилась, Кежман – полноправный чемпион Англии 2005 года.

Также Матея был чемпионом Турции и Беларуси в составе БАТЭ . Только в ПСЖ оказался слишком рано для победы в Лиге 1. В 2009 году парижане стали шестыми в национальной лиге. Кроме Кежмана, ещё одним путешественником с чемпионствами в разных лигах стал Робиньо. Бразилец думал, что переходит в «Манчестер Юнайтед», а оказался в составе соседнего клуба города. С «Манчестер Сити» Робиньо не становился чемпионом Англии, зато побеждал дома в составе «Сантоса», а также выигрывал чемпионаты Испании и Италии.

Собрать коллекцию медалей помогли в Турции и Китае. Сейчас Робиньо сидит в тюрьме штата Сан-Паулу. Он отбывает девятилетний срок за участие в групповом изнасиловании женщины в Италии. Бразильский суд подтвердил вердикт коллег из Европы, бывший форвард запятнал репутацию. Адвокаты в апелляции скостили срок на несколько месяцев, в худшем случае Робиньо останется в тюрьме до 2033 года. Скорее всего, бразильца выпустят на несколько лет раньше, но преступление совершено и наказание приведено в исполнение.

Бекхэм в одном списке с чемпионом РПЛ

В истории мирового футбола мало чемпионов четырех разных стран. Многие великие футболисты не играли всюду, как Ибрагимович, они остались без коллекций разных кубков. Кроме Златана и Роббена, вспомним ван Боммела. Голландский цербер был первым с ПСВ , «Барселоной», «Баварией» и «Миланом». Также внушительная коллекция трофеев у Деку. Бразилец, который выступал за сборную Португалии, не только выиграл Лигу чемпионов в составе «Порту» тренера Моуриньо, но был чемпионом с этим и с рядом других клубов.

Деку становился первым с «Барселоной» и «Челси», а четвертый титул взял с «Флуминенсе» в Бразилии. У знаменитого путешественника Ривалдо есть титул дома с «Палмейрасом», а также победы в Испании, Греции и Узбекистане с «Бунёдкором». Впрочем, его коллекция не настолько внушительная, как у Канселу. Зато Ривалдо – единственный среди серийных чемпионов обладатель «Золотого мяча». Бекхэм был вторым в опросе после бразильца, и тоже относится к мастерам всюду найти «золото». Дэвид выигрывал не только с МЮ .