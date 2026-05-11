Мбаппе достал всех даже в Мадриде. Что случилось с Килианом в «Реале»

вчера, 22:00

Поможет только новый тренер.

Давайте проанализируем ситуацию, в которой оказался «Реал» и Килиан Мбаппе. Попробуем пробраться сквозь шум вокруг последних скандалов в мадридском клубе.

Что происходит с Килианом Мбаппе?

Мбаппе отсутствовал в заявке на матч с «Барселоной», в воскресенье вечером проиграли 0:2, что обеспечило их соперникам второй подряд титул чемпиона Ла Лиги. 27-летний нападающий смотрел игру дома в Мадриде, а сторис в социальных сетях, опубликованный им во время игры, вызвал некоторые споры.

Это была простая фотография его экрана телевизора с подписью, поддерживающей товарищей по команде. Но тот факт, что он сделал, когда «Реал» уже проигрывал 0:2, вызвал критику. Печальная реальность такова, что сейчас вокруг Мбаппе очень много негатива. И даже такие его посты могут вызвать гнев фанатов. От раздевалки до совета директоров — на разных уровнях в Мадриде растёт разочарование по поводу Мбаппе. Чтобы понять почему, сначала нужно немного перемотать «пленку» назад.

Мбаппе последний раз играл за «Реал» в ничейной игре в Ла Лиге против «Бетиса» 24 апреля (1:1), когда попросил заменить его из-за проблем с подколенным сухожилием. Ему дали несколько дней отдыха, Килиан поехал в Италию со своей девушкой актрисой Эстер Экспозито. Вернулся в столицу Испании незадолго до начала матча с «Эспаньолом» в воскресенье, 3 мая. В течение следующей недели вокруг подготовки к Эль Класико царила путаница относительно того, сможет ли он принять участие в этом поединке. К концу недели клуб надеялся, что Мбаппе будет готов сыграть против «Барселоны». Реальность была иной.

В Испании пишут, что медицинский персонал клуба считал Мбаппе непригодным для игры всю неделю. В субботу он тренировался в общей группе. Однако в воскресенье утром Мбаппе не был включён в заявку. Главный тренер Альваро Арбелоа планировал состав на «Барселону» всю неделю, и в субботу был момент, когда Мбаппе поставили на занятия в группу футболистов, которые должны были оказаться в запасе на матч на «Камп Ноу». Были слухи, что Мбаппе покинул тренировку, заявив, что почувствовал дискомфорт. Обиделся?

Вот тут и пожар начал разгораться. Многие подумали, что Килиан просто психанул. Мол, не будете меня в стартовом составе выпускать, тогда лучше дома посижу. В воскресенье вечером после поражения сторис Мбаппе в социальных сетях был негативно воспринят в Мадриде. Если верить слухам, то это не понравилось даже некоторым футболистам. В понедельник Мбаппе добавил ещё одно фото после того снимка с экраном телевизора — селфи в спортзале на тренировочной базе клуба, в выходной день для команды.

На прошлой были слухи о ссоре во время занятия между Мбаппе и одним из членов тренерского штаба Арбелоа в преддверии той игры с «Бетисом» 24 апреля — инцидент, который, по словам источников, способствовал нарастающей негативной атмосфере в клубе. Ну а потом случилась драка в раздевалке между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде на тренировочной базе в четверг.

Должны ли фанаты «Реала» рассчитывать на возвращение Мбаппе в игру в этом сезоне?

«Сливочным» осталось провести ещё три матча в Ла Лиге — дома против «Овьедо» в четверг, в гостях против «Севильи» в следующее воскресенье и последний домашний матч с «Атлетиком». Есть некоторые данные, что якобы Килиан не хотел бы еще раз в этом сезоне сыграть на «Бернабеу», поскольку уже подвергался насмешкам со стороны домашних болельщиков. Точно никто в Мадриде не знает, когда вернётся Мбаппе. Не было прямого сообщения по этому поводу от самого Килиана или медицинского персонала клуба. Это отразилось на послематчевой пресс-конференции Арбелоа на «Камп Ноу» в воскресенье вечером.

«Осталось две недели. Все будет зависеть от самочувствия Мбаппе. Посмотрим, сможет ли он сыграть. Я бы хотел, чтобы он был готов на 100 процентов», — сказал 43-летний тренер.

Какие последние новости о Жозе Моуриньо?

После того как крупные СМИ сообщили, что Жозе Моуриньо является предпочтительным кандидатом президента Флорентино Переса на замену Арбелоа на посту главного тренера, появились слухи, что ведутся переговоры между испанским клубом и агентом португальского тренера Жорже Мендешем.

В этих беседах 63-летний Моуриньо через Мендеша изложил свои основные идеи для проекта. Обе стороны продолжат переговоры, когда смогут спокойно встретиться. Вероятно, после завершения клубного сезона. «Бенфика» сыграет дома против «Браги» в понедельник вечером, пытаясь закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Бенфика» осведомлена о ситуации и рассматривает варианты замены Моуриньо на случай его ухода.

Очевидно, что сейчас выбор нового главного тренера для «Реала» будет являться решающим фактором для будущего команды. Хаби Алонсо Килиан просто «сожрал». Нужно найти человека, который сможет «сожрать» всю раздевалку, ведь там еще есть скандальный Винисиус, а также куча проблем с Тчуамени, Вальверде, Карвахалем, Рюдигером… Даже Куртуа намылился в Саудовскую Аравию. Права на ошибку у дедушки Фло просто нет.

У Жозе контракт до июня 2027 года, но есть пункт, позволяющий ему уйти в течение 10 дней после окончания сезона (16 мая), если какой-то клуб активирует опцию выкупа его контракта. Обойдется это примерно в 3 миллиона евро. Небольшие деньги для «Реала», чтобы поставить Мбаппе на место. Как и остальных хулиганов.