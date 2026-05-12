Роковая ошибка «Краснодара». Оступились с «Динамо», исход решил момент в концовке

вчера, 11:02

Поплатились за чудовищную реализацию.

Запредельная мотивация после Кубка

У «бело-голубых» на эту игру точно были реваншистские настроения. Кубок России был для них единственной надеждой хоть как-то выправить сезон, а «Краснодар» просто поставил перед ними шлагбаум в шаге от Суперфинала. С того поражения прошло всего несколько дней. Тот же Тюкавин после вчерашней победы подтверждал:

По-спортивному, по-мужски хотелось отомстить. Но я обменял бы этот гол на гол с пенальти. Если спросить всю команду, то они бы тоже обменяли эту победу на победу в Краснодаре в Кубке.

Не клеилось в атаке – помог стандарт

Подопечные Мурада Мусаева набили 2.17 по xG, при этом реализация в этот день откровенно страдала. Команде не хватало именно в завершающей стадии. Ситуация была похожа на кубковую игру. Были забросы, размашистые атаки и выпады – сначала Пальцев нашёл передачей Сперцяна в чужой штрафной, у Эдуарда не получилось подстроиться под летящий мяч. Спустя пару минут Ленини отправил того же Сперцяна в контратаку – выход 2-в-1, поперечная передача, Маричаль успел подставить ногу. Забегая вперёд, во втором тайме эта тенденция продолжилась и достигла своего апогея.

Что в Кубке, что во вчерашнем матче чемпионата, одним из инструментов были Коста и Тормена на стандартах. Центрбеки становились маяками для забросов и хорошо боролись за верховые мячи. Только в тот раз это не принесло результата – а теперь Коста-таки отклеился от опекуна на 32-й минуте и расстрелял Лунёва. Тогда ещё казалось, что всё идёт по плану, на перерыв южане ушли, ведя в счёте.

Аномалия «Динамо», роковые моменты для «быков»

Для команды уже несколько лет прослеживается тенденция: москвичи не могут играть так, как вчера, если есть давление результата. Весна 2024 года, команда в заключительном туре едет в Краснодар лидером чемпионата, всё, что от них требуется – не проиграть. И «бело-голубые» на трясущихся ногах вышли против «Краснодара». Уступили, титул ушёл «Зениту». В текущем розыгрыше оказались в финале Пути РПЛ , это был шанс спасти сезон, но в итоге – две нулевые ничьи с «Краснодаром», поражение по пенальти.

Зато теперь, когда не было никакого давления – все финалы проиграны, сезон провален – москвичи полетели. Ещё до пропущенного мяча была пара опасных подходов с завершением Тюкавина, а после Скопинцев вывел Бителло на удар: бразилец плотно пробил из-за штрафной. Далее – опасный прострел, подача на Осипенко (мяч не лёг под удар). И на первых же минутах второго тайма «бело-голубые» сравняли – Тюкавин подстроился под прострел Касереса.

Всё развивалось крайне драматично. Южане организовали три острейших выпада – два для Боселли, один для Кривцова. В первом случае Хуан на 65-й минуте выскочил на пас из-за спины Скопинцева, но Лунёв своевременно выдвинулся на перехват. В следующей атаке Кривцов рванул за спину Касересу и прошил вратаря «Динамо», но оказался в офсайде. Главный момент матча у того же Боселли возник за шесть минут до конца основного времени – после выноса мяча легионер выходил 1-на-1 с Лунёвым, пробив в ногу вратарю.

«Бело-голубые» всё это время не могли найти подход к чужим воротам, но по иронии судьбы начали убегать после неудачи Хуана. У Ивана Сергеева было два острейших момента. На второй добавленной минуте он пробил поблизости от дальней штанги, а менее чем через минуту воспользовался второй попыткой.

Повод задуматься

С одной стороны, нет поводов для волнений, поскольку команда третий сезон кряду участвует в напряжённой гонке и в каждом случае вплоть до последнего тура. Сейчас к этому добавился финал Кубка России и ещё неупущенный шанс на золотой дубль.

С другой, дьявол – в деталях. Чемпионская гонка – феноменально изматывающая. «Краснодар» поделил очки с «Зенитом», потом была осечка с «Балтикой» (2:2). Матчи с «Акроном», «Спартаком» и «Динамо» Махачкалой заканчивались с минимальным перевесом. Параллельно – Кубок, в котором с «бело-голубыми» дважды сыграли 0:0. И это всё – с очень короткой скамейкой. Мусаев уже не раз открыто говорил, что ему не хватает качественных игроков на замену. Перед игрой с «Зенитом» Мурад Олегович говорил о настороженности из-за нехватки Виктора Са и Александра Черникова, после матча признавался, что хотел бы иметь по два футболиста на позицию. Наконец, вчера напомнил, что команда играет почти без ротации:

Были моменты, было давление. «Динамо» играло на удержание счета. Мы шли в атаку. Немножко потеряли дисциплину, потому что хотели забить гол. Но кому можно предъявить претензии? Каждый отдал свои силы. Мы играем почти без замен, без ротации.

Игра с «Динамо» ещё раз показала, что Ленини и Боселли не обладают достаточным индивидуальным мастерством, чтобы дожимать, а альтернативы просто нет. Да, даже с такими ограничениями «быки» составляют конкуренцию «Зениту». Но разве не работа селекционеров – укреплять состав, чтобы такие пограничные ситуации сводить в свою пользу? В текущей ситуации остаётся только верить в чудо.

Начало непримиримого соперничества

Мы наблюдаем зарождение исторического противостояния. За эти три сезона «Краснодар» и «Динамо» стали друг для друга сильнейшими раздражителями. В сезоне-23/24 судьба чемпионства решалась в их матче в Краснодаре. «Быки» точно не были фаворитами гонки, а «бело-голубым» надо было только не проиграть. Южане отобрали у них титул. На следующий год – тот же заключительный тур, снова Краснодар, однако теперь «быки» лидируют и должны побеждать, чтобы забирать трофей. Только они, в отличие от москвичей, в решающий момент не поплыли.

Текущий сезон – команды сходятся в финале Пути РПЛ Кубка России, а через несколько дней после развязки предстоит сыграть в чемпионате, где «горожане» опять лидируют и не имеют права на ошибку. В кубковом противостоянии результат на тоненького – опять не в пользу «Динамо». И вот дома в чемпионате москвичи наносят ответную пощёчину. Да, для них она не заменит вылета из Кубка, да и вообще ничего не меняет. Но теперь южане чувствуют то же, что чувствовали «бело-голубые» два года назад.

А пока «Динамо» с «Краснодаром» устраивают разборки, победителем из них выходит «Зенит». Что два года назад это принесло питерцам чемпионство, что сейчас приближает их к титулу.