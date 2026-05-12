«Ман Сити» нашёл преемника для Пепа Гвардиолы. Выживал в хаосе «Челси» и даже брал трофеи

вчера, 15:56

Более успешный ученик испанца, чем Артета.

Детище Гвардиолы прошло свой пик

Уже давно медиа гадают, какой сезон для Пепа станет последним. Новый виток споров происходил каждый раз после неудачи в еврокубках и по приближении последних месяцев контракта. И каждый раз менеджер продлевал соглашение. По сути, Пеп добился в «Сити» всего, чего только мог: установил гегемонию в АПЛ , успешно противостоял даже праймовому «Ливерпулю», собирал внутренние трофеи. А главное – играя в самом конкурентном и тяжёлом чемпионате, умудрился наконец привести свой проект к успеху в Лиге чемпионов. Причём сразу взять требл – первый в истории «горожан» и первый с периода в «Барсе» для себя.

Последовавшие за этим прорывом уход Клоппа из «Ливерпуля» и спад «небесно-голубых» лишь подогрели разговоры о скором прощании. «Горожан» в прошлом сезоне капитально лихорадило – и ведь перед глазами Гвардиолы был пример Юргена. «Ливерпуль» немца тоже завалился в сезоне-22/23. Менеджер начал перестройку команды, сформировал основу для нового проекта. А когда понял, что она встала на ноги, ушёл. «Сити» сейчас прошёл точно такой же цикл. Пик проекта позади, Пеп добился того, чего хотел, а потом пережил спад и подарил команде вторую жизнь. Логически история близка к завершению.

Другие преемники уже разошлись по топ-проектам

Было бы красиво искать нового тренера среди тех, кто учился у Гвардиолы. Тем более практика показывает, что они становятся довольно успешными. Есть, конечно, исключение в виде тен Хага. Но и голландец получил свою минуту славы, когда всё сложилось в «Аяксе». Да и первый сезон в МЮ был плодотворным. Остальные показывают себя ещё круче.

Микель Артета – пожалуй первопроходец. Ему доверили реанимировать кризисный «Арсенал», который уже было превратился в середняк. Испанцу потребовалось несколько лет, но в сезоне-22/23 «канониры» стали откровением Премьер-лиги и главным конкурентом «Ман Сити». Причём вплоть до последних туров лидировали в таблице. Тогда же Пеп преподал своему ученику главный урок – показал хладнокровие чемпиона, с которым «горожане» вышли на пик весной и забрали лидерство. Теперь у Микеля ещё более монолитная команда в Лондоне, которая вот-вот может оформить свой первый титул за 22 года и готовится к финалу ЛЧ .

Венсан Компани получил в свои руки «Баварию» два года назад. Да, это казалось безумием, поскольку тренер прежде работал только в Бельгии и Чемпионшипе, а из АПЛ вылетел в первый же сезон. Но что-то боссы мюнхенцев всё же увидели. И что из этого вышло? Команда выполняет базовый минимум: в оба сезона при бельгийце стала чемпионом Германии. А в Лиге чемпионов в этом сезоне считалась фаворитом, с ПСЖ в полуфинале выдали стиль. Эту пару называли самыми играющими командами в мире, а их противостояние – скрытым финалом. Достойное достижение для начинающего тренера. И ведь всё ещё впереди – нет сомнений. Что «Бавария» дальше будет только прогрессировать.

«Челси» – успешный кейс для Марески

Это лирическое отступление к тому, чтобы сказать: статус ученика Гвардиолы – маркер качества. И Энцо Мареска этим качеством тоже обладает. В самый успешный сезон «Сити» он работал в тренерском штабе Гвардиолы и наблюдал исторические события из первых рядов, а после применил полученные знания на практике. Итальянский менеджер вернул «Лестер» в АПЛ уже на следующий год после вылета – причём взял Чемпионшип. И период в «Челси», несмотря на увольнение, можно занести в актив.

Сама по себе работа с «аристократами» в их нынешнем состоянии – то ещё испытание. Клуб разбрасывается деньгами на сверкнувшие таланты, не имея при этом видимой стратегии по комплектованию состава. Заявка настолько раздута, что становится тяжело следить за тренировочным процессом, нет чётко оформленного костяка команды: два года назад в атаке солировали Палмер, Джексон, Стерлинг, Галлахер, регулярно играли Мудрик, Мадуэке, а теперь из всех остался только Коул (и то он далёк от своего прайма).

В этом хаосе утонули Тухель, Поттер, Почеттино, теперь – Росеньор. А Мареска мало того, что продержался дольше всех в эпоху Боэли, так ещё и давал результат. Специалист вернул клуб в Лигу чемпионов, выиграл Лигу конференций и Клубный ЧМ , в текущем розыгрыше ЛЧ выдавал неплохую статистику (главное достижение – разгром «Барсы»). Только потом появились разногласия с боссами – и зимой те отказались от архитектора их проекта. Карма, кстати, настигла мгновенно: лондонцы провалились с пятого места на девятое и вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала.

Грамотный менеджер и адекватное руководство

Опять же, другие ученики Гвардиолы уже разобрали по топ-проекту (тен Хаг – исключение), теперь очередь Марески. Он отлично проявил себя в «Лестере» и справлялся со всеми прибабахами «Челси», конвертируя это в результат. Учитывая это, Энцо уже можно считать успешнее Артеты. Просто итальянскому менеджеру не повезло попасть в хаотичную структуру «синих». При этом теперь его на полном серьёзе рассматривает «Сити». «Горожане» понимают, что есть риск потерять Гвардиолу, и готовятся к этому заранее.

В конце апреля появилась информация, что стороны вступили в переговоры на фоне возможного ухода Пепа. «Челси» не сможет заблокировать сделку, если её всё же решат оформить – говорится, что назначение может произойти уже этим летом, хотя контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2027 года.

Сам Мареска говорит, что готов к новому вызову:

Я чувствую себя готовым к следующему этапу, это самое важное. Работа в «Манчестер Сити»? Что имеет значение помимо клубов, так это быть готовым. До конца сезона еще несколько недель, а потом посмотрим, что будет.

Если специалист давал результат с проблемным «Челси», стоит верить, что в «Ман Сити», где уже научились грамотному менеджменту, пойдёт ещё лучше.