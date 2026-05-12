Даже Ямаль обогнал Роналду. 6 футболистов, которые выигрывали Ла Лигу чаще Криштиану

вчера, 22:00

В этот список вошел Ламин Ямаль.

Легендарный Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала», забив 450 голов в 438 матчах за клуб. Можно с уверенностью сказать, что он оправдал все ожидания болельщиков после своего рекордного трансфера из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, выиграв четыре Лиги чемпионов и четыре «Золотых мяча» за девять сезонов в клубе. Однако внутренних трофеев явно не хватало, и кажется странным, что он выиграл всего два из девяти возможных титулов Ла Лиги. Это говорит о том, что ему пришлось столкнуться с «Барселоной» Лионеля Месси, которая за тот же период выиграла шесть титулов. Да, в этот период раз выиграл «Атлетико». Для сравнения возьмем шесть футболистов, которые выиграли больше золотых медалей Ла Лиги, чем Криштиану. Это не все игроки в истории, у которых более 3 побед. Просто именно данные футболисты, которые окажутся в списке ниже, они… Ну просто не верится, что именно у них больше золотых медалей, чем у великого Роналду.

Ламин Ямаль

18-летний футболист завоевал первый из своих трех титулов Ла Лиги со своим родным клубом, появившись на поле всего на семь минут в сезоне 2022/23 под руководством Хави. Можно с уверенностью сказать, что в том году он не сыграл никакой роли в завоевании трофея. Семь минут! Но запасным ведь тоже дают медали, верно? Ламин гораздо чаще выходил на поле в своих следующих чемпионских сезонах. Это уже кампании под руководством Ханси Флика, и, возможно, был лучшим игроком лиги в этом сезоне. И трудно упрекнуть его в том, что мало играл в первом золотом сезоне, ведь тогда Хави выпустил на поле 15-летнего пацана, сделав его самым молодым дебютантом в богатой истории «Барселоны». Отдельно стоит отметить еще несколько имен из нынешнего поколения игроков «Барселоны», которые брали минимум 3 титула: Гави, Педри, Жюль Кунде, Рональд Араухо и даже Андреас Кристенсен входят в число тех, кто поднимал над головой трофей Ла Лиги чаще, чем Роналду.

Роберт Левандовски

С одной стороны, можно сказать, что это не стало неожиданностью. Левандовски — один из величайших нападающих своего поколения, и только Месси и Роналду забили больше голов в истории пяти ведущих европейских лиг, чем этот поляк. Но просто невероятно, что Левандовски приехал в Испанию в возрасте 33 лет и за четыре сезона превзошел Роналду по количеству титулов Ла Лиги – провел на пять сезонов меньше, чем португалец в Мадриде. Левандовски выигрывал титул в 75% сезонов в Ла Лиге. Для Роналду этот показатель составляет всего 22%. Останется ли еще на год?

Давид Вилья

Легенда испанского футбола выиграл первый титул Ла Лиги только в 29 лет. Он провел пять сезонов в сильной «Валенсии», но команда так и не смогла бросить вызов двум главным испанским грандам. Спустя почти десять лет после своего дебюта он перешёл в «Барселону». Давид никогда не был таким результативным, как вы, возможно, можете подумать. Забивал в среднем всего 11 голов в лиге за сезон, но в итоге за три года в составе этой непобедимой команды он выиграл два титула. Как раз когда казалось, что его карьера пошла на спад, он перешел в «Атлетико» и сыграл одну из ключевых ролей в завоевании чемпионского титула в своем единственном сезоне в столице.

Гонсало Игуаин

Со стороны кажется, что период выступлений Игуаина в Испании практически совпадал с периодом Роналду. Но не совсем. Аргентинец подписал контракт с «Реалом» в 2007 году, придя в клуб в качестве многообещающего таланта из «Ривер Плейт». Это было за два с половиной года до трансфера Роналду. Гонсало не отличался особой результативностью, но внес свой вклад, когда «Реал» выиграл золото в сезонах 2006/07 и 2007/08 под руководством Фабио Капелло и Бернда Шустера – это на данный момент последний раз, когда клуб завоевал два чемпионских титула в Ла Лиге подряд – а затем добавил к ним третий титул вместе с Роналду в сезоне 2011/12. После Игуаин повторил свой успех в Италии, выиграв три Скудетто в каждом из трех сезонов в «Ювентусе», последний раз снова вместе с Роналду в сезоне 2019/2020.

Винисиус Жуниор

Как мы уже говорили, что в эпоху доминирования «Реала» в Лиге чемпионов, во многом благодаря голам Роналду, «сливочные» так и не смогли в полной мере взять власть в Испании. Ситуация начала меняться после ухода Роналду в 2018 году – в том же году, когда в команду пришел юный Вини. За последние восемь сезонов они выиграли три титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов, причем Вини забивал решающие голы в обоих финалах. Бразильцу пришлось смириться с тем, что «Барселона» вернулась на вершину, выиграв три из последних четырех сезонов, но у него по-прежнему больше титулов Ла Лиги, чем у Роналду. И при этом он провел на один сезон меньше. «Крыса» ли Вини? Вот какой вопрос недавно был задан.

Альваро Одриосола

Вот еще один интересный пример. Ну кто сразу поверит, что у Одриосолы больше золотых медалей Ла Лиги, чем у Роналду? Провел не более 1000 минут за три своих чемпионских сезона в Ла Лиге (2019/20, 2021/22, 2023/24). Тем не менее, факты остаются фактами — он на одну золотую медаль опережает Роналду.