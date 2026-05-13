Стерлинг провалился в «Фейеноорде». Не помог даже ван Перси

вчера, 15:00

Бывшая звезда «Манчестер Сити» полностью погасла.

Стерлинг не в форме. Если он делает три-четыре спринта, то затем выпадает из игры на 20 минут. Он больше не взрывоопасный. У него тяжелые ноги. Он колеблется. Он боится ошибиться. Он почти не идет в обводку. Без прежней скорости он играет с мячом без риска. У него нет уверенности в своих силах, он уже не тот. Обычно футболистов не жаль, ведь они получают огромные деньги. Многие из нас меняют работу, не имея образования. Так чего жалеть миллионеров? Но вот Стерлинга немного все же жаль. Так провалиться – это надо постараться.

А ему всего 31 год. Болельщики «Фейеноорда» просто хотят, чтобы он ушел. Ван Ханегем — легенда «Фейеноорде», в его честь названа одна из трибун. Он говорил о Стерлинге: «Если бы я был на месте боссов клуба, я бы попросил вернуть свои деньги и сказал Рахиму, чтобы он просто шел домой».

Плохая форма Стерлинга привела к напряжённым диалогам между главным тренером «Фейеноорда» Робином ван Перси и некоторыми журналистами. В феврале ван Перси вручил букет цветов двум своим критикам в честь своей первой годовщины на посту главного тренера «Фейеноорда».

Критика Стерлинга стала ещё одной болезненной темой. «Типичный голландец», — пожаловался ван Перси, утверждая, что несправедливо судить игрока, пока он не поиграет за клуб хотя бы пару месяцев. Но потом прошло несколько месяцев, Стерлинг не заиграл. И что теперь?

Игра в воскресенье казалась прощанием Стерлинга с Роттердамом. «Фейеноорд» сыграл вничью 1:1 с « АЗ », обеспечив себе второе место и выход в Лигу чемпионов. Это был их последний домашний матч сезона, и Джордан Бос, футболист сборной Австралии, играл на левом фланге атаки. На позиции Стерлинга. Бос обычно играет на позиции левого защитника. В матче с «Бредой» в марте, когда Стерлинг впервые вышел в стартовом составе за свой новый клуб, уже был первый звоночек. Рахима заменили после часа игры.

«Стерлинг начал плохо. Потом над ним смеялись болельщики. Мне это не очень нравится. Этот парень выиграл много титулов в своей карьере, проявите уважение», — писал Ван Ханегем в колонке газеты Algemeen Dagblad.

В домашнем матче против «Гронингена» в прошлом месяце, когда Стерлинг вышел на поле на 74-й минуте, все повторилось. Опять смеялись над ним на стадионе. А когда-то на пресс-конференциях сборной Англии возникали вопросы о том, станет ли Стерлинг будущим обладателем «Золотого мяча».

Конечно, это было немного перебором, учитывая, что ему пришлось бы обойти ради этого Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Но Стерлинг моложе Месси на семь лет, тогда как разрыв с Роналду составлял почти десятилетие. Теоретически именно сейчас могло настать время Стерлинга. Стерлинг занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2019 году, а затем 15-е, когда в 2021 году после годового перерыва из-за Covid-19 снова начали вручать эту награду. За сборную Англии он провёл 82 матча, участвовал в трех чемпионатах мира. На чемпионате Европы 2021 года он был включён в команду турнира по версии УЕФА .

С «Манчестер Сити» было четыре титула Премьер-лиги. В «Ливерпуле» он получил награду «Golden Boy» как лучший молодой игрок мира. Не учитывая, как всё закончилось для него в «Челси» и «Арсенале», это та карьера, которая вызывает уважение у любого, кто когда-либо играл в футбол. До перехода в «Фейеноорд» Стерлинг провёл семь месяцев без футбола из-за решения «Челси» «бомбить» игрока, который стоил им 47,5 млн фунтов стерлингов, которые заплатили «Манчестер Сити». За сезон в аренде в «Арсенале» было 17 матчей в лиге, но только семь из них — в стартовом составе, и три матча по 90 минут во всех турнирах.

Изолированный клубом, который платил ему £325,000 в неделю, Стерлинг нанял личного тренера, пока доживал свое время в «Челси». Его зовут Бен Розенблатт, он тренировал более 1000 спортсменов, включая призёров Олимпийских игр. В рамках специально разработанного фитнес-режима Стерлинг прошёл испытания на тренировочной трассе недалеко от Суррея — трехкилометровом участке с крутыми, извилистыми склонами, используемых британской армией для испытаний танков и бронетехники.

Но не помогло и это. Никто из крупных клубов Рахима подписывать летом не будет, потому что у англичанина ужасная физическая форма. Если сможет уехать в Саудовскую Аравию, то будет идеально для Стерлинга. В конце концов, он был настоящей машиной в начале карьеры, сыграв более 50 матчей в восьми сезонах подряд. И более 40 в 11 сезонах подряд. К 29 годам у него было более 600 матчей, все на самом высоком уровне. Что случилось? Выгорел? Или возраст стал главным врагом?

Все в «Фейеноорде» говорят одно и то же: что его поведение было безупречным, за кулисами не было никаких проблем, и что, несмотря на неудачи, другим игрокам было полезно, что он был рядом. В конечном итоге, ван Перси может признать то, что он ошибся, пригласив Стерлинга. Рахим провёл всего семь матчей и всего четыре — в стартовом составе. Он не забил ни одного гола, и хотя ван Перси щедро отметил, что в победе 2:1 над «Эксельсиором» в марте была голевая передача, Стерлинга вытеснил даже 19-летний Тобиас ван ден Эльсхаут, который обычно играет на позиции центрального полузащитника, и это уже довольно обидно.