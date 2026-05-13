Без Неймара, зато с футболистами «Зенита». Бразильцы опубликовали вероятную заявку на ЧМ-2026

вчера, 11:02

Инсайд из-за океана.

У Неймара низкие шансы сыграть на ЧМ -2026

Анчелотти собрал список из 55 игроков, включив Неймара. Карло осыпал ветерана комплиментами и заявил, что его включение в заявку не будет равно гранате, брошенной в раздевалке. Но в конце разговора Анчелотти сказал, что надо принять трудное решение. Человек с характером Неймара не подходит на роль вожака. Он не славится мудростью, не все напарники его любят. В «Сантосе» Неймар недавно сцепился с сыном Робиньо. Юный футболист обыграл Неймара на тренировке, на что ветеран ответил подножкой и пощечиной.

Тут важен контекст. В матчах бразильских клубов разного уровня часто есть паузы, ведь футболисты бьют друг друга, долго валяются на газоне, а потом спокойно играют дальше. Также случаются грубые стычки с красными карточками. Недавно был матч между «Крузейро» и «Атлетико Минейро», в котором арбитр показал 23 красные карточки – мировой рекорд. Не нужно переоценивать стычку Неймара и Робиньо. Ветеран посчитал финты коллеги проявлением неуважения, но он был виноват в пощечине и толчках, поэтому извинился.

Моральное состояние Неймара вызывает вопросы у Анчелотти. Карло не впечатляет статистика вингера в «Сантосе», команда в плачевном состоянии – занимает 15-е место в Серии А. Неймар очень хочет на ЧМ -2026, но логичнее позвать Мартинелли из «Арсенала» с его опытом выходов на замену. Неймар, который влепил Робиньо Жуниору пощечину за финты на тренировке, вряд ли станет примером для молодых игроков. Из ветерана так себе учитель и резервист, поэтому Анчелотти склоняется к отказу от его услуг на чемпионате.

Бразильские журналисты уверяют, что они получили доступ к списку из 25 имен. Последнее место займет или Андрей из «Челси», или Райан из «Борнмута», или Педро из «Фламенго». Не уверены в одной позиции. На родине Неймара многие фанаты соглашаются, что список выглядит логично, и в нём нет места для бывшей звезды «Барселоны» и ПСЖ , хотя есть футболисты «Зенита» и игроки, которые выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Такие времена, у бразильцев нет шикарных кадров, которые выступают только на высоком уровне.

Вратари: Эдерсон («Фенербахче»), Алиссон («Ливерпуль»), Бенту («Аль-Наср»)

Защитники: Маркиньос ( ПСЖ ), Габриэль («Арсенал»), Дуглас Сантос («Зенит»), Уэсли («Рома»), Данило, Сандро, Перейра (все – «Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Ибаньес («Аль-Ахли»)

Полузащитники: Каземиро ( МЮ ), Бруно («Ньюкасл»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Пакета («Фламенго»), Данило Сантос («Ботафого»)

Нападающие: Винисиус («Реал»), Рафинья («Барселона»), Мартинелли («Арсенал»), Луис Энрике («Зенит»), Педро («Челси»), Кунья ( МЮ ), Эндрик («Лион»), Игор («Брентфорд»)

Оптимальная основа не впечатляет соперников

Бразильцы спорят о некоторых футболистах из расширенного списка на 55 имен, но не ставят под сомнением включение в заявку Дугласа и Луиса из «Зенита». Хотя у них мало матчей за первую команду, Анчелотти попросил следить за футболистами из основы Семака. Оба подходят по уровню формы. Карло жаловался на дефицит топовых латералей. Из-за нехватки кадров Дуглас Сантос может начать чемпионат мира в основе. У Энрике конкурентов больше, но нахальности ему не занимать. Игрок «Зенита» заявил, что забьет в финале ЧМ -2026.

Для начала надо туда попасть, ведь если оценивать возможный основной состав сборной Бразилии, то там вратарь турецкого клуба, который не стал чемпионом. Рядом с Эдерсоном сильные центральные защитники из финала Лиги чемпионов – Маркиньос и Габриэль, но есть непроверенные в ЛЧ Уэсли и Дуглас на флангах обороны. Нет вопросов к Бруно из «Ньюкасла», а Каземиро с тренером Карриком набрал форму в МЮ . Но Пакета, который укатил из-за истории с мошенничеством со ставками в Бразилию, не ровня мастерам Зико и Кака.

Анчелотти знает, кого ждать на флангах атаки – Винисиуса и Рафинью, но ему надо выбрать последнего участника трио в атаке. Можно подвинуть вингеров «Реала» и «Барселоны» в центр, сыграв по схеме «4-4-2», но тогда на флангах появятся ещё два атакующих футболиста. Можно наплевать на отсутствие опыта и банально доверять в центре атаки высокому Тьяго из «Брентфорда», но результативный игрок из АПЛ явно не второй Роналдо. Его конкурент Педро из «Челси» такой же наглый на словах, как Энрике из «Зенита», но и он не новый Феномен.

Анчелотти – главная звезда этой сборной Бразилии

Дожили, но речь о привычном раскладе для фанатов «селесао». Неопределенность – привычное состояние для сборной, которая в домашнем полуфинале ЧМ -2014 проиграла немцам с разницей 1:7. Многие бразильцы считают, что тот поединок – точка невозврата. Выводы никто не сделал, за двенадцать лет не вырастили поколение футболистов, которому завидуют конкуренты. На ЧМ -2026 будет несколько сборных, у которых есть минимум три достойных варианта основы для успешной игры, а у бразильцев даже основа со слабыми местами.

Анчелотти – главная звезда команды. Одновременно такой статус Карло подчеркивает слабости бразильцев в целом. В матче, где футболисты совершат больше ошибок, чем следовало, тренер не спасет. В клубах можно поставить на грамотную физическую подготовку, а в сборных работают на коротком отрезке и сразу нужен результат. Бразильцы будут драться, ведь понимают, что пауза без успехов на чемпионатах мира затянулась, но даже в оптимальной по именам заявке сборной будут футболисты, которые пока не заслужили стать чемпионами.

Игрокам важно переключиться в особый режим. Винисиус мечтает забыть скандальный сезон в «Реале», запомнив только свои голы. Но на ЧМ -2026 Анчелотти нужна помощь не только от известных игроков. Успех сборной Бразилии реально зависит от футболистов, которые провели мало матчей. Дуглас Сантос к 32 годам сыграл всего 5 поединков за «селесао», но его видят основным левым защитником. Уэсли из «Ромы» может закрыть правый фланг, но у молодого латераля 6 матчей за Бразилию. Опыт не будет их коньком на большом турнире.