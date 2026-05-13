«Барселону» может ждать перестройка. Флику предстоит сложный выбор

вчера, 22:00

Из команды могут уйти лидеры.

«Барселона» успешно защитила чемпионский титул в Ла Лиге, и теперь внимание болельщиков переключится на трансферные слухи вокруг клуба. Каталонцы должны решить, активируют ли они опцию покупки за 30 миллионов евро для арендованого у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Будущее Роберта Левандовски всё ещё туманно. Остается пока только гадать, кого они подпишут, а кого продадут.

Нужно ли покупать Рэшфорда?

Тот отличный гол, который Рэшфорд забил в ворота «Реала» и открыл «Барселоне» путь к победе в Ла Лиге в воскресенье, пошел в копилку причин, по которым Маркуса нужно выкупить. Но решение клуба должно приниматься с учётом долгосрочной перспективы, а не одного красивого гола.

«В конце сезона мы проанализируем ситуацию и посмотрим, что произойдёт. Я очень ценю то, что сделал Маркус, он дал нам многое. Я очень благодарна за это», — сказал Ханси Флик на пресс-конференции во вторник.

«Барса» может активировать опцию покупки, чтобы сохранить англичанина этим летом, но захотят ли они этого? «Барса» примет решение в ближайшее время. Ходят слухи, что интерес каталонцев охладился в последние месяцы, и что боссы якобы считают, что трансфер Рэшфорда не окажет такой же эффект в плане вложения денег, как привлечение молодого игрока за такую же сумму или даже дороже. «Юнайтед» ясно дал понять, что не будет вести переговоры. Все условия уже на бумаге. Хотите его купить – вперед. Нет? Найдем других желающих. Или даже можем оставить у себя.

Продлевать ли Левандовски?

Многое зависит от самого Роберта, чей контракт истекает в конце июня. Официального предложения о продлении пока нет, но президент Жоан Лапорта в марте заявил, что готов предложить нападающему продление контракта на один год. Но потом поляк стал играть меньше. 37-летний футболист начал проигрывать конкуренцию Феррану Торресу в качестве стартового центрального нападающего «Барсы» во многих важных матчах этого сезона, и ожидается, что это не изменится — особенно учитывая, что «Барса» ищет нового девятого номера. Агент Левандовски, Пини Захави, недавно встретился с Лапортой, так как они также работали над новым контрактом Флика. Переговоры по Левандовски идут. Если он решит остаться, то шансы на новый договор неплохие.

«Я всё ещё не знаю, что буду делать. Остался 51 день по контракту, так что у меня ещё есть немного времени. Есть возможность перейти в лигу более низкого уровня. Мне почти 38 лет но физически я чувствую себя хорошо. Возможно, сейчас самое время поиграть и наслаждаться жизнью. Я выслушаю несколько предложений, а потом приму решение», — говорил Левандовски.

Поиск нового нападающего

«Барселона» ищет нового нападающего — это уже точно, слишком уж много об этом пишут. Хулиан Альварес из «Атлетико» считается в прессе главной целью клуба. Источники в «Барсе» считают, что аргентинский игрок захочет сменить клуб, но признают, что переговоры с «Атлетико» могут быть очень сложными. Клуб из испанской столицы не спешит продавать Альвареса, чей контракт действует до 2030 года, и только крупное предложение заставит их пересмотреть это решение. Но если исключить Альвареса, список имён, которые могли бы соответствовать желаемому профилю «Барсы», не будет длинным. Одним из них считается 27-летний нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен. Ещё один кандидат, которого ценят за кулисами, — Жоао Педро из «Челси», но «Барса» понимает, что подписать 24-летнего футболиста будет непросто, особенно после уверенного дебютного сезона в лондонском клубе, в котором он забил 20 голов и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.

Поиск центрального защитника

Левый центральный защитник был приоритетом для Флика с январского окна, когда у «Барселоны» был кризис травм. Переход Жерара Мартина с позиции левого защитника на позицию центрального защитника впечатляет, и можно ожидать, что 24-летнего игрока там же и продолжат использовать. Но «Барсе» всё ещё нужен новый центрдеф. Основная цель — Алессандро Бастони. Защитник «Интера» соответствует всем требованиям клуба, да и сам 27-летний итальянец якобы хочет оформить трансфер. Но с «Интером» не так просто договориться. В отличие от линии нападения, практически каждый защитник «Барселоны» связан с клубом долгосрочным контрактом. Чтобы подписать новых игроков на эти позиции, Флику, возможно, придётся с кем-то расстаться. Есть слухи, что немец лично сообщит о своем решении тем, кого посчитает лишним в клубе.

Проблема с запасным вратарём

В преддверии Эаль Класико Войцех Щесны дал интервью Eleven Sports и подтвердил, что хочет остаться в клубе в следующем сезоне. 36-летний игрок останется дублером для Жоана Гарсии, но Марк-Андре тер Штеген также вернётся в клуб этим летом. Аренда немца в «Жироне» не сложилась так, как ожидалось, после того как он получил серьёзную травму подколенного сухожилия всего в своём третьем матче за команду. Тер Штеген не входит в планы Флика на следующий сезон, это проблема. У тер Штегена осталось ещё два года по контракту, и он получает солидную зарплату. Такого футболиста продать не так просто.

Лето для болельщиков «Барселоны» точно будет жарким и интересным.