«Зениту» нужны Тюкавин и Тикнизян. С новым лимитом придётся отказаться от пары легионеров

14 мая 2026, 09:56

В поисках альтернативы.

Бразильский десант не отвечает новым требованиям

В конце апреля министр спорта Михаил Дегтярёв подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Требования ужесточаются. Ранее клубам РПЛ разрешалось иметь в заявке до 13 легионеров, а на поле одновременно могли находиться не более восьми иностранцев. На следующий сезон разрешается наличие в заявке не более 12 иностранных игроков и не более семи на поле. К слову, ранее сообщалось, что на сезон-27/28 это соотношение станет 10/6, на сезон-28/29 – 10/5.

Среди клубов, которые от таких изменений страдают больше всего, «Зенит». Петербуржцы уже давно закупаются на латиоамериканском рынке, сейчас в распоряжении Сергея Семака 11 легионеров. Это золотая классика – Вендел, Сантос, Барриос, – новое поколение – Дркушич, Луис Энрике, Педро, Мантуан, Нино, – и недавние приобретения – Вега, Джон Джон, Джон Дуран. Вдобавок – игроки в аренде: Роберт Ренан, Страхиня Эракович, Ду Кейрос. Итого 14.

Уже сейчас понятно, что в перспективе нескольких лет состав «Зенита» претерпит кардинальные изменения – и перестройкой лучше заниматься уже сейчас. Тут и игровые причины назрели, и новый лимит обязывает. Для этого нужна качественная отечественная альтернатива – по последним данным, селекционеры уже прорабатывают варианты.

Наир Тикнизян

«Сине-бело-голубые» в своё время неслабо получили от Наира. Когда последний ещё был лидеров «Локомотива», в сезоне-23/24 «Зенит» дважды проиграл «красно-зелёным». В матче первого круга Наир как настоящий вожак поучаствовал в обоих мячах своей команды и принёс победу в Санкт-Петербурге. Во втором круге – гол и тоже победа (3:1). А сразу после этого «сине-бело-голубые» проиграли и в кабинетах. Попытались переманить лидера «Локо», тот рассудил – если уж сидеть под Сантосом, то за баснословную зарплату.

С того момента прошло уже два года. Теперь Тикнизян – футболист «Црвены Звезды» и уже отпраздновал с командой чемпионство. Конечно, свой прайм прошёл – но у «Зенита», по слухам, вновь появился интерес к латералю. Отмечается, что переход вполне вероятен предстоящим летом. Сантос цементирует позицию, есть Вега и Грошков на подмену, но с новым лимитом два легионера на одну позицию – непозволительная роскошь даже для «Зенита». А качественную альтернативу на российском рынке найти сложно. Плюс Наира можно использовать и на фланге атаки – плюс универсализм.

Константин Тюкавин

Такие инсайды появляются не первый год, всё же Константин – один из главных российских активов РПЛ . Форвард выдал шикарнейший сезон-23/24, преодолел длительное восстановление после крестов и набрал обороты в текущем сезоне. Сафонов уже перешёл в ПСЖ , сообщается об интересе из Европы к Кисляку, Батракову – понятно, что и для нападающего это приоритет. Его агент тоже регулярно затрагивает вопрос с переездом в европейский чемпионат.

«Зенит» это не смутило. По слухам, клуб с берегов Невы обращался к «Динамо» с двумя предложениями. Первое – компенсация в размере 20 млн евро, второе – 10 миллионов и Мостовой в придачу. Отмечается, что 20 млн евро – прописанная в контракте Тюкавина сумма для зарубежных клубов, тогда как для РПЛ такой пункт не действует. По последним данным, «бело-голубые» не рассматривают переход своего лидера в другой российский клуб ни в каком виде. Да и самому игроку такая перспектива, кажется, совсем не интересна.

Артём Карпукас

А вот с этим вариантом для «Зенита» всё проще. К самому опорнику вряд ли есть предметный интерес в Европе, так что и он, и «Локо» в переговорах, вероятно, не встанут в позу – вопрос в условиях. Контракт Артёма истекает летом 2027 года – сейчас у клуба последняя возможность продать игрока выгодно. Да и для Карпукаса это будет шаг вперёд – по трофеям, по зарплате. За старт зацепится едва ли, но и Барриос не молодеет.

Есть ценные активы

В то же время «Зениту» предстоит определиться, кого отправить на выход. Ясно, что не останется Джон Дуран (уже ездит к потенциальным работодателям – и слава богу). Его аренда – худшая сделка клуба за последние годы. Самые ценные активы – Роберт Ренан и Педро. Их изначально брали с перспективой продажи в Европу или Саудовскую Аравию. Защитник сейчас играет в аренде – в случае полноценного трансфера «Зенит» может заработать на нём восемь млн евро. Представитель Педро, по информации источников, обсуждал с петербуржцами возможность перехода вингера в Саудовскую Аравию – для «сине-бело-голубых» сделка возможна в случае компенсации не меньше 40 млн евро. Скорее всего, клуб не станет сразу разбрасываться своими активами – молодёжь ещё должна доспеть.

Можно подойти к вопросу с позиции необходимости игроков. В центре обороны в пару к Нино уже подвезли Дивеева. Ещё есть Алип и Дркушич, Ренан может летом побороться за место в старте – и тогда пропадает необходимость в Эраковиче, да и словенца можно как минимум отправить в аренду. Вега не будет нужен, если подвезут Тикнизяна – плюс есть Юрий Горшков. Сообщалось, что со стороны «Наполи» есть интерес к Луису Энрике, точно надо куда-то пристроить Ду Кейроса, а в перспективе – и Джона Джона, который после выезда в Махачкалу не появлялся в старте.

В таком случае у «Зенита» останется восемь легионеров: Ренан, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро. Вдобавок может уйти Вендел – слухи об этом периодически всплывают. В любом случае, так у петербуржцев будет гораздо больше пространства для манёвра – тем более в клубе от бразильского рынка отказываться не собираются.