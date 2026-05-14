Матч Болгария — Венгрия на ЧМ-62: проигрыш болгар 0:4 к перерыву, первый и единственный гол болгар на мундиале, первый и единственный хет-трик на турнире от Флориана Альберта

14 мая 2026, 14:22

Неделю назад мы познакомились с болгарской делегацией на ЧМ -62, с тренерами и футболистами. Был рассказ о путанице с номерами на футболках у двух футболистов. Путаницу распутали, истина восстановлена. Сегодня ещё будет одно фото для подтверждения.

Главная сегодняшняя тема — матч Болгария — Венгрия.

Рассмотрим подробно несколько фото и видео, сделанные в матче 3 июня 1962 в Ранкагуа между Болгарией и Венгрией. Счёт матча известен — 6:1 в пользу более мастеровитой команды Венгрии.

Венгры начали с места в карьер. Уже в первой же атаке они заработали угловой с левого фланга атаки.

Подавал левый крайний Мате Феньвеши №11. Подача не получилась у него верхом, мяч летел чуть выше газона во вратарскую площадь. Флориан Альберт №9 влетел во вратарскую на ближней штанге и одним касанием, вывернув свою правую стопу, переправил мяч между выходившим на перехват вратарём Георги Найденовым №1 и стоявшим на передней стойке нападающим Петаром Величковым №13.

Всё было сделано молниеносно, и, думается, вряд ли сконструировано заранее, тогда розыгрыш угловых не наигрывали.



Фото из чилийской газеты La Nacion с того угла, откуда подавал Феньвеши:

На дальней штанге стоял защитник Стоян Костов №4. Это же фото, но раскрашенное:

Флориан Альберт смотрит, куда полетел мяч после его неберущегося удара:

У нас есть и цветная видеосъёмка, в первом тайме в основном из-за болгарских ворот. Вот и Альберт в момент открытия счёта, шла 50-я секунда матча:

В кадре высокий защитник сборной Болгарии Димитар Костов №5. Гол забивает Флориан Альберт, правее видим венгерского защитника Эрнё Шоймоши, также №5.

Стоян Китов №4 выбивает мяч из ворот:

В глубине видим Динко Дерменджиева №19. А вот справа в кадре защитник Никола Ковачев №6 устремился к партнёру.

Ковачев весьма недовольный произошедшим буквально налетел на Петара Величкова №13, который стоял во время углового у ближней штанги:

В кадре также защитник Иван Димитров №3. Видимо, Ковачев был недоволен тем, что форвард не сумел преградить путь мячу от ноги Альберта. Дискуссии продолжались, вернее, монолог 27-летнего Ковачева (завтра, 4 июня ему стукнет 28) и 21-летнего Величкова:

А в это время расстроенный вратарь Найденов сидел на газоне, левее от эмоционального Ковачева:

Иван Димитров №3 понуро идёт к центру поля. Вратарю туда ходить не за чем. Вдали бежит на свою половину поля венгерский форвард Карой Шандор.

Посмотрим на эпизод глазами другого фотографа:

Стоян Китов №4 с мячом. Через мгновение он передаст мяч вперёд на партнёра.

На секунду между Ковачевым и Величковым на видео появляется Георги Аспарухов:

Ещё через секунду-другую мы видим спины бредущих к центру поля болгар:

Справа между Величковым №13 и капитаном команды Кирилом Ракаровым №2 (руки на поясе) виден игрок №15. А вот слева чуточку в кадр попал уже повернувшийся к своим воротам спиной Георги Аспарухов. У него был номер 14, четвёрку от номера мы точно видим.

В этот момент Аспарухов №14 как раз принимает мяч от Стояна Китова №4 и далее направляет его (мяч) в центральный круг. Больше в кадре Аспарухов не появится.

В предыдущей статье было доказано, что Аспарухов и Соколов поменялись номерами. На сайте ФИФА по-прежнему указывают неверные номера для этих двоих футболистов. Соколов играл с №15, но числится в заявке с №14. Аспарухов же играл с №14, но в заявке у него №15.

Этот кадр хроники с двумя игроками одновременно убедительно доказывает путаницу в номерах у двух 19-летних болгарских нападающих.

На 6-й минуте прострел в штрафную Болгарии уже с правого фланга атаки закончился конфузом. Вратарь Найденов прыгнул к границе вратарской наперерез мячу. Правой вытянутой рукой вратарь зачем-то отбил мяч не в поле, а влево и назад, как раз на ход Флориана Альберта. Венгр не преминул воспользоваться таким подарком и уже от левой штанги запустил мяч в пустые ворота:

На сей раз Иван Димитров №3 не смог помешать Альберту:

Найденов вновь безрадостный сидит на газоне. А мяч из сетки на этот раз вынимал капитан команды Кирил Ракаров №2:

Ракаров уже с мячом в руках. А вот неустанный Ковачев рассказывает теперь вратарю, как надо было сыграть.

Зрителей, как видите, кот наплакал, но официально более 7 тысяч человек. Видимо, на противоположной центральной трибуне было погуще.

Через минуту вновь атака венгров, по центру. Лайош Тихи с границы штрафной пробил мимо Ивана Димитрова №3 и Флориана Альберта №9, пройдя за мгновение до этого Димитара Костова №5:

Гол для фотографов получился знатный, мяч застрял между сеткой и задней направляющей в воротах:

На этот раз никто из полевых не пришёл вынимать мяч из сетки. Найденову самому пришлось выковыривать мяч из «плена»:

А к 12-й минуте счёт стал уже критическим — 0:4. Эрнё Шоймоши получил пас почти от лицевой с правого фланга и с границы штрафной в касание направил мяч в правый от вратаря угол. Никола Ковачев был перед Шоймоши, но не смог прервать удар или предотвратить оный — мяч пролетел мимо левой ноги защитника. Найденов был в центре ворот, прыгнул, чуть задел мяч руками, но тот влетел в правый от вратаря угол.

Сам Шоймоши виден за Ковачевым, бил венгр правой ногой. Никто из партнёров не стал рассказывать Ковачеву, что тот мог легко левой ногой прервать этот удар. Не мог, всё делалось в одно касание, стремительно.

В первом тайме была ещё пара опасных моментов у ворот болгар. Со штрафного мяч пролетел мимо ворот, Найденов совершил непростой сейв в другом моменте.

Во втором тайме венгры не сбавили обороты. На 53-й минуте чудесным образом Флориан Альберт совершенно один получил мяч и вбежал по центру в штрафную болгар, не останавливаясь, пробил с правой в правый от Найденова угол. Пас на Альберта выдал Янош Гёрёч №8.

Во втором тайме болгарский вратарь играл в кепке, солнце было почти в глаза:

Это уже после гола Флориана Альберта, мяч выскочил из ворот сам.

Момент удара Флориана Альберта, оформившего хет-трик в 20-летнем возрасте на мундиале:

Где все футболисты? Это точно чемпионат мира? Чудеса.

Первый болгарский гол на мундиалях ни на каких фото или видео не зафиксирован. Да и что вы хотите после 4:0 в первом тайме? Все фоторепортёры, естественно, собрались за воротами болгарской команды в ожидании дальнейшей россыпи голов.

Россыпи не было. Попросил у болгарских коллег сканы болгарских газет того времени с отчётом о матче с Венгрией и Англией. Кое-что и у меня самого было.

Болгарских журналистов на турнире не было. Перепечатывали из зарубежных изданий. Понятно, что и в болгарских источниках того времени в текстах везде гол забил Соколов. В венгерской газете Északmagyarország (Северная Венгрия) про гол Болгарии написано, что Величков дал пас в центр на Соколова (хотя тот в центре не играл, он правый крайний) — и Соколов без противодействия со стороны защитников вогнал под перекладину мяч в ворота Иштвана Илку. В болгарских газетах (т.е. в перепечатках из других источников) таких подробностей не было.

В целом понятно, как центральный нападающий Георги Аспарухов забил гол. Правда, со слов самого Соколова много позже утверждается, что сам Соколов делал пас на Аспарухова. Пусть будет так.

Шестой гол Венгрии был сюжетным, и столько народу в штрафной! Был угловой, который пытался подать Карой Шандор №7, но попал в защитника Стояна Китова №4. Мяч вновь оказался у Шандора и он пасом послал в прорыв Яноша Гёрёча №8, вероятно вдоль лицевой. Гёрёч прошёл троих оборонцев, но был уже на лицевой линии, успел отдать пас на 11-метровую отметку на Лайоша Тихи №10, который плотным ударом отправил мяч в сетку. Это был уже третий ассист Гёрёча в матче.

Вот этот момент из чилийской газеты La Nacion:

Гёрёч №8 дошёл практически с острого угла до стойки ворот. Защитник Ковачев пытается помешать венгру сделать пас на Тихи — мы его видим как раз вдали правее Ковачева. Справа в кадре на газоне вратарь Найденов, защитник Ракаров №2 и рефери испанец Хуан Гардесабаль Гарай.

Слева Стоян Китов №4, Димитар Костов №5 и Иван Димитров №3. Между Китовым и Костовым видна голова Флориана Альберта №9.

Гёрёч сумел без помех отдать пас на Тихи и тот исполнил:

Тихи был совершенно не опекаемый никем. На этом кадре не видим ни ворот, ни отдавшего хороший пас Гёрёча. Тогда вот так:

Гёрёч №8 выбежал по инерции за пределы поля и стоял у стойки ворот до тех пор, пока мяч не влетел в сетку. На этом кадре не видно за Ковачевым бившего по воротам Тихи.

Вот ещё вариант, чёрно-белый, перед шестым голом:

Гёрёч №8 почти ушёл из кадра, выбежал за лицевую. А слева видим фигуру Флориана Альберта. Трое болгар — это Динко Дерменджиев №19, Петар Величков №13 и Стоян Китов №4. Ковачев не виден, он за Дерменджиевым, пытается прервать пас на Тихи. В общем, болгары оборонялись числом, а умения не было и в помине.

Гёрёч стоял у штанги за пределами поля до последнего, партнёры уже поздравляли с дублем Тихи:

Несколько фото вне хронологии матча. Никола Ковачев, армеец из Софии:

Иван Колев №10, почти не попадал в кадр на видео. Но фотографы выхватили его противостояние с венгром Ференцем Шипошем:

Опасный момент у ворот Найденова:

Наконец-то в кадре не полупустые трибуны. Янош Гёрёч №8 проиграл эту дуэль вратарю Найденову. Рядом Стоян Китов №4, чуть глубже Никола Ковачев.

Матч завершился со счётом 6:1 в пользу венгров, которые и вышли в четвертьфинал.

Следующий гол Болгарии на чемпионатах мира будет в 1966, и вновь в матче с Венгрией. И забьёт его Георги Аспарухов, причём, откроет счёт в матче. Но Венгрия всё равно выиграет и тот матч, 3:1.

Болгария забила свой первый и единственный гол на ЧМ -62 в матче с Венгрией. Сделал это Георги Аспарухов, игравший с номером 14, а не 15 как утверждает сайт ФИФА .

Венгр Флориан Альберт в матче с Болгарией забил свой первый и единственный хет-трик на мундиалях. На ЧМ -66 Альберт в 4 матчах так и не отличился ни разу. А на турнире в Чили с 4 голами он стал лучшим бомбардиром ЧМ -62, как и ещё 5 футболистов. Причём, по количеству сыгранных минут (всего 270) у венгра наименьший показатель среди 6 лучших бомбардиров турнира, вторым идёт наш Валентин Иванов. Никто кроме Альберта из этой шестёрки бомбардиров хет-трика не имеет в своём активе за все матчи Кубка мира на нескольких мундиалях. А речь о Гарринче, Вава, Валентине Иванове, Леонеле Санчесе и Дражане Ерковиче.