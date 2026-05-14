Первая ЛЧ за 21 год. «Бетис» спасли Антони и сбитые лётчики «Реала», «Арсенала», МЮ

14 мая 2026, 15:44

Пеллегрини собрал «тёмную лошадку».

Собирали списанных футболистов

В целом, для команд в тени «Барселоны» и «Реала» ничего другого не остаётся. Пеллегрини надо было жить по средствам. Так, например, грамотно распорядились Джовани Ло Чельсо. Хавбека арендовали после неплохого сезона в ПСЖ и потом оформили полноценный трансфер за 22 млн евро – а уже спустя месяц отдали его в аренду «Тоттенхэму» и в итоге выручили от полноценного трансфера 32 миллиона. А как только аргентинец перестал выдерживать темп АПЛ , его взяли обратно – всего за пять миллионов. В похожей манере обработали «Барселону», когда продали Жуниора Фирпо за 20 млн евро. Крайний защитник проиграл конкуренцию, отправился в «Лидс» и спустя шесть лет разлуки вернулся в «Бетис» свободным агентом.

Натан, Амрабат и Антони не прижились в крупных проектах. Первый побарахтался в Италии, но проиграл конкуренцию в «Наполи», а Антонио Конте на бразильца не рассчитывал – скудетто неаполитанцы взяли уже без него. Софьян и Антони знакомы по времени в «Манчестер Юнайтед». Первый сверкнул на ЧМ -2022 и заслужил повышение, второго за год до этого привёл с собой Эрик тен Хаг. Ни тот, ни другой, как выяснилось, не подходили в качестве усиления для клуба уровня «красных дьяволов» – а на бразильца вдобавок давила его трансферная стоимость (вингер оказался настолько благодарен «Бетису» за возрождение карьеры, что ради них отказал европейскому гранду прошлым летом).

Эктор Бельерин и Иско, в отличие от игроков выше, в топ-клубах провели немало времени, но оказались списаны ввиду возраста. Бельерин успел заглянуть в «Барсу» и сыграть за «Спортинг», а в итоге свободным агентом пополнил состав «Бетиса». Карьера Иско уже несколько сезонов шла к закату. Для «Реала» он так и не стал полноценной звездой на долгие годы, поиграл за «Севилью», а после полгода оставался без клуба.

Абдессамад Эззальзули и Родриго Рикельме проходили через клубную систему грандов, но не удержались на высшей ступени. Первого «Барса» брала уже в 21 год – но во вторую команду, так что он ещё варился в их системе. При этом к конкуренции он оказался не готов – «Бетису» вингер достался за теперь уже смехотворные 7,5 миллиона евро. Что касается Рикельме, его гоняли по арендам, пока тот наконец не закрепился в основе. Даже провёл неплохой сезон-23/24 (34 матча – три гола, пять ассистов) – затем последовала стагнация и трансфер. Конечно, не все стали частью костяка – но задействует Пеллегрини каждого.

Всегда были где-то рядом

С момента последнего выхода в Лигу чемпионов для «Бетиса» наступили тёмные времена. Клуб провалился за пределы первой десятки и боролся за выживание, пока наконец не вылетел в Сегунду в сезоне-08/09 (это потом повторилось). И вплоть до прихода чилийского мэтра даже шестое место для команды было роскошным максимумом. Благодаря Мануэлю команда наконец обрела стабильность. В его дебютном сезоне скакнули с 15-й строчки на шестую, а на второй год выдали свой лучший сезон в 21 веке по набранным очкам в Ла Лиге – 65. Даже когда в последний раз отбирались в ЛЧ , было 62. На протяжении пяти (теперь — шести) сезонов «белые» не выпадали из еврокубков – а в кампании-24/25 дошли до финала Лиги конференций, где уступили «Челси».

Конечно, этот путь растягивался, поскольку удержать лидеров было невозможно – у грандов больше влияния, да и надо как-то зарабатывать. Из-за этого прощались с Ло Чельсо летом 2020-го, затем – с Эмерсоном, Борхе Иглесиасом, Алексом Морено, Луисом Фелипе и т.д. но учитывая обретённую стабильность и теперь – новый виток развития – можно сказать, что доверие к Пеллегрини окупилось.

Финальный штрих – трансферы текущего сезона

Команда стала довольно крепкой в последние годы – в 2023 году пришли Иско и Бельерин, в 2024 добавился Натан. Но финальные штрихи нанесли Родриго Рикельме, Софьян Амрабат, Нельсон Деосса и Антони. Рикельме и Деосса стали частью обоймы и освежают игру с замены. Софьян не играл с ноября по март – но показательно, что, как только опорник вернулся в строй, он сразу застолбил место в стартовом составе. Марокканец всегда давал огромный объем работы без мяча – для сборной это была одна из составляющих успеха на мундиале в Катаре. Вдобавок к этому Софьян неплохо управляет темпом атак.

А главное – удалось вызволить Антони из «Манчестер Юнайтед». Уже по ходу аренды бразилец отмечал, что в Испании чувствует себя как дома – более тёплый климат, приветливые люди, в «Бетисе» давление в разы меньше чем в МЮ . Во-первых, из-за статуса, во-вторых, потому что не «Бетис» сплоховал, вывалив 100 млн евро за игрока, который этих денег не стоил. И вингер окончательно открыл второе дыхание. Для Пеллегрини это безальтернативный первый выбор на правый фланг атаки. Уже в первом круге чемпионата вингер принёс ничью с «Вильярреалом» (2:2, у Антони – дубль) и победу над «Мальоркой» (3:0, у Антони – дубль и ассист). Его действия становились ключевыми для результата с «Атлетико» (1:0, Антони забил победный мяч), «Севильей» и «Сосьедадом» (и там, и там 2:2, у Антони – по голу). Шесть мячей и три голевые за 10 матчей в Лиге Европы – тоже топ-показатель.