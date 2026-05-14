«Челси» не безнадёжен. В составе есть бразильская звезда

Но Жоао Педро может уехать уже летом.
Славен Билич вряд ли забудет разговор с молодым Жоао Педро, когда тот начинал свою карьеру в АПЛ. Билич в то время возглавлял «Уотфорд», пусть и недолго, но мудрый хорват уже тогда понимал, что 21-летний бразильский форвард обладает огромным потенциалом.
Билич говорит:
Я помню, как однажды сказал ему, что он может стать нашим Майклом Джорданом. Как Джордан с «Чикаго Буллз».
И Жоао Педро принял это. Билич добавляет:
Я сказал ему: «Ты должен мыслить масштабно, иначе это будет пустой тратой времени». Помню, как мы были в Испании во время чемпионата мира 2022 года, готовясь к возобновлению сезона. Мы пошли поесть, вся команда. Бразилия играла против Сербии, когда Ришарлисон забил классный гол. Я повернулся к Жоао и сказал ему: «У тебя есть все качества, чтобы очень скоро сыграть за Бразилию». И Жоао Педро сказал, что игра за Бразилию – это и есть его цель в карьере.
Вот почему вызов Жоао Педро в сборную Бразилии не стал неожиданностью ни для Билича, ни для других игроков из того «Уотфорда». А сейчас 24-летний бразилец готовится к своему первому финалу Кубка Англии на «Уэмбли». Против «Манчестер Сити» в субботу. Он попытается помочь «Челси» впервые с 2018 года выиграть этот трофей.
Его игра стала одним из немногих положительных моментов для «Челси» в сложном дебютном сезоне. С 15 голами он занимает четвёртое место среди бомбардиров в Премьер-Лиге после Эрлинга Холанда, Игора Тьяго и Антуана Семеньо. В отличие от этих троих, ни один из его голов не был с пенальти. Педро смог настрелять 20 мячей во всех турнирах, а один из них стал, возможно, лучшим голом сезона 2025/26 — зрелищным ударом через себя в матче с «Ноттингем Форест». Если «Челси» обыграет «Сити» на «Уэмбли» в субботу, то Жоао может стать одним из главных героев встречи. Бить по мячу бразилец точно умеет!
На этой неделе он был включён в предварительный состав Бразилии из 55 игроков на чемпионат мира. Вероятно, что попадёт в финальную заявку. Любопытно, что Жоао Педро было всего 16 лет, когда «Флуминенсе» договорился с «Уотфордом» о трансфере, но пришлось по законам ждать 18-летия. Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эурельо Гомес, который тогда играл за «Уотфорд», сыграл важную роль в адаптации Педро в Англии.
Гомес рассказывал:
Он не говорил по-английски. Я нашёл для него жильё и часто подвозил его на тренировки. Во время наших поездок я разговаривал с ним о футболе, а также подсказывал о том, где купить бразильскую еду, советовал лучшие бразильские рестораны. Также помогал переводить его слова для тренера (Найджел Пирсон). Я был с ним очень близок. Воспринимал его как сына (Гомесу тогда было 39).
Единственная проблема была в том, что он хотел играть сразу в основе. Пирсон не выпускал его часто. Это было очень тяжело для Жоао. Пирсон считал, что Педро нужно подготовить. Его любили, но физически он был слаб для АПЛ. Клуб хотел, чтобы он набрал больше мышечной массы. Английский футбол физически очень суров. Но он чувствовал, что готов играть с первой минуты.
Иногда мне нужно было его успокоить. Я должен был сказать ему, что это другой футбол, и клуб должен убедиться, что он готов.
Дело в том, что Жоао — один из немногих игроков, которых я видел с самого начала с победным менталитетом. Бразильцы любят играть в футбол, но иногда нам сложно адаптироваться в чужой стране. Но он был другим. Он был готов к новому вызову.
Показателем того, насколько Жоао Педро уже думал наперёд, было то, что он уже тогда расспрашивал Гомеса, который был в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2010, о том, каково это — представлять национальную сборную. Бывший полузащитник «Уотфорда» Дэн Гослинг, который сейчас входит в тренерский штаб клуба, перебрался туда из «Борнмута» через 12 месяцев после Жоао Педро.
Гослинг сказал:
Когда я начал тренироваться, то уже было все понятно. Некоторые вещи, которые он делал, были просто на другом уровне, даже в таком юном возрасте.
У него есть способность обводить защиту, и это не потому, что он невероятно быстрый. Именно его игровой интеллект выделяет его среди других. Он умеет находить пространство, знает, когда нужно принять мяч в одно касание.
Играть за «Челси» или быть форвардом в составе сборной Бразилии... Это его естественная среда обитания. Он игрок мирового класса, и Жоао это доказал. Он только становится лучше. Некоторые из голов, которые он забил в этом сезоне, напоминают мне то, что он делал на тренировках в «Уотфорде». Очень немногие игроки обладают таким интеллектом или техническими способностями.
В Уотфорде не всё шло гладко. Жоао Педро за три с половиной года дважды вылетел из АПЛ. Второй раз был под руководством бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона в 2022 году (первый — под руководством Пирсона). Он забил всего один гол в Премьер-лиге в 13 матчах при Ходжсоне. Но несмотря на трудности, Рой никогда не сомневался в нём:
Можно было увидеть качества еще тогда, которые сделали его звездой. Технически он уже тогда показал свои навыки. Было очевидно, что если он продолжит развиваться в том же темпе, ему не потребуется много времени, чтобы это окупилось и подняло его на тот уровень, где он сейчас. Он пробыл в нашей стране не так долго и не был таким сильным, как сейчас. В то время он, вероятно, был скорее десятым номером. Я не видел «девятки». Нужно было набрать мышечную массу. Все качества, которые он демонстрирует сегодня, он проявлял уже тогда.
Жоао Педро провёл два сезона с «Уотфордом» в Чемпионшипе, прежде чем «Брайтон» купил его за £34 млн в июне 2023 года. Он забил семь голов в 17 матчах при Биличе, но две травмы оставили свой след. Билич назначил его капитаном, когда Жоао был в форме. Это о многом говорит.
Хорват отметил:
У него есть лидерские качества. Можно было бы подумать, что он уйдёт после того, как «Уотфорд» вылетел во второй раз, но он остался. Видно, что в «Челси» он никогда не жалуется. Думаю, что Чемпионшип помог ему в этом. Столько сложных игр... Он никогда не жаловался: «Нам нужно ехать в Престон?! Ок».
В этом плане он немного похож на Златана Ибрагимовича... Не говорю, что он такой же игрок. Ибра говорил, что ему больше нравится отдавать голевые передачи, чем забивать голы. Жоао тогда выглядел в таком стиле. Но в «Брайтоне» (30 голов, 10 передач) и «Челси» (23 и 9) он стал топовым нападающим, не теряя при этом способность отдавать ассисты.
Билич добавил:
Он не такой нападающий, как Холанд, который может сделать три-четыре касания за игру. Жоао любит мяч. Умеет держать мяч, обыгрывать соперника один в один. Он больше, чем просто нападающий. Он — футболист.
Такие слова вызывают уважение, учитывая, что Билич также тренировал Луку Модрича, Ивана Перишича, Марио Манджукича, Дарио Срну и Димитри Пайета. Сложно сказать, где именно продолжит карьеру Педро. Но «Манчестер Сити» будет тяжело в субботу, это точно.