«Челси» не безнадёжен. В составе есть бразильская звезда

14 мая 2026, 21:31

Но Жоао Педро может уехать уже летом.

Славен Билич вряд ли забудет разговор с молодым Жоао Педро, когда тот начинал свою карьеру в АПЛ . Билич в то время возглавлял «Уотфорд», пусть и недолго, но мудрый хорват уже тогда понимал, что 21-летний бразильский форвард обладает огромным потенциалом.

Билич говорит:

Я помню, как однажды сказал ему, что он может стать нашим Майклом Джорданом. Как Джордан с «Чикаго Буллз».

И Жоао Педро принял это. Билич добавляет:

Я сказал ему: «Ты должен мыслить масштабно, иначе это будет пустой тратой времени». Помню, как мы были в Испании во время чемпионата мира 2022 года, готовясь к возобновлению сезона. Мы пошли поесть, вся команда. Бразилия играла против Сербии, когда Ришарлисон забил классный гол. Я повернулся к Жоао и сказал ему: «У тебя есть все качества, чтобы очень скоро сыграть за Бразилию». И Жоао Педро сказал, что игра за Бразилию – это и есть его цель в карьере.

Вот почему вызов Жоао Педро в сборную Бразилии не стал неожиданностью ни для Билича, ни для других игроков из того «Уотфорда». А сейчас 24-летний бразилец готовится к своему первому финалу Кубка Англии на «Уэмбли». Против «Манчестер Сити» в субботу. Он попытается помочь «Челси» впервые с 2018 года выиграть этот трофей.

Его игра стала одним из немногих положительных моментов для «Челси» в сложном дебютном сезоне. С 15 голами он занимает четвёртое место среди бомбардиров в Премьер-Лиге после Эрлинга Холанда, Игора Тьяго и Антуана Семеньо. В отличие от этих троих, ни один из его голов не был с пенальти. Педро смог настрелять 20 мячей во всех турнирах, а один из них стал, возможно, лучшим голом сезона 2025/26 — зрелищным ударом через себя в матче с «Ноттингем Форест». Если «Челси» обыграет «Сити» на «Уэмбли» в субботу, то Жоао может стать одним из главных героев встречи. Бить по мячу бразилец точно умеет!

На этой неделе он был включён в предварительный состав Бразилии из 55 игроков на чемпионат мира. Вероятно, что попадёт в финальную заявку. Любопытно, что Жоао Педро было всего 16 лет, когда «Флуминенсе» договорился с «Уотфордом» о трансфере, но пришлось по законам ждать 18-летия. Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эурельо Гомес, который тогда играл за «Уотфорд», сыграл важную роль в адаптации Педро в Англии.

Гомес рассказывал:

Он не говорил по-английски. Я нашёл для него жильё и часто подвозил его на тренировки. Во время наших поездок я разговаривал с ним о футболе, а также подсказывал о том, где купить бразильскую еду, советовал лучшие бразильские рестораны. Также помогал переводить его слова для тренера (Найджел Пирсон). Я был с ним очень близок. Воспринимал его как сына (Гомесу тогда было 39). Единственная проблема была в том, что он хотел играть сразу в основе. Пирсон не выпускал его часто. Это было очень тяжело для Жоао. Пирсон считал, что Педро нужно подготовить. Его любили, но физически он был слаб для АПЛ . Клуб хотел, чтобы он набрал больше мышечной массы. Английский футбол физически очень суров. Но он чувствовал, что готов играть с первой минуты. Иногда мне нужно было его успокоить. Я должен был сказать ему, что это другой футбол, и клуб должен убедиться, что он готов. Дело в том, что Жоао — один из немногих игроков, которых я видел с самого начала с победным менталитетом. Бразильцы любят играть в футбол, но иногда нам сложно адаптироваться в чужой стране. Но он был другим. Он был готов к новому вызову.

Показателем того, насколько Жоао Педро уже думал наперёд, было то, что он уже тогда расспрашивал Гомеса, который был в заявке сборной Бразилии на ЧМ -2010, о том, каково это — представлять национальную сборную. Бывший полузащитник «Уотфорда» Дэн Гослинг, который сейчас входит в тренерский штаб клуба, перебрался туда из «Борнмута» через 12 месяцев после Жоао Педро.

Гослинг сказал:

Когда я начал тренироваться, то уже было все понятно. Некоторые вещи, которые он делал, были просто на другом уровне, даже в таком юном возрасте. У него есть способность обводить защиту, и это не потому, что он невероятно быстрый. Именно его игровой интеллект выделяет его среди других. Он умеет находить пространство, знает, когда нужно принять мяч в одно касание. Играть за «Челси» или быть форвардом в составе сборной Бразилии... Это его естественная среда обитания. Он игрок мирового класса, и Жоао это доказал. Он только становится лучше. Некоторые из голов, которые он забил в этом сезоне, напоминают мне то, что он делал на тренировках в «Уотфорде». Очень немногие игроки обладают таким интеллектом или техническими способностями.

В Уотфорде не всё шло гладко. Жоао Педро за три с половиной года дважды вылетел из АПЛ . Второй раз был под руководством бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона в 2022 году (первый — под руководством Пирсона). Он забил всего один гол в Премьер-лиге в 13 матчах при Ходжсоне. Но несмотря на трудности, Рой никогда не сомневался в нём:

Можно было увидеть качества еще тогда, которые сделали его звездой. Технически он уже тогда показал свои навыки. Было очевидно, что если он продолжит развиваться в том же темпе, ему не потребуется много времени, чтобы это окупилось и подняло его на тот уровень, где он сейчас. Он пробыл в нашей стране не так долго и не был таким сильным, как сейчас. В то время он, вероятно, был скорее десятым номером. Я не видел «девятки». Нужно было набрать мышечную массу. Все качества, которые он демонстрирует сегодня, он проявлял уже тогда.

Жоао Педро провёл два сезона с «Уотфордом» в Чемпионшипе, прежде чем «Брайтон» купил его за £34 млн в июне 2023 года. Он забил семь голов в 17 матчах при Биличе, но две травмы оставили свой след. Билич назначил его капитаном, когда Жоао был в форме. Это о многом говорит.

Хорват отметил:

У него есть лидерские качества. Можно было бы подумать, что он уйдёт после того, как «Уотфорд» вылетел во второй раз, но он остался. Видно, что в «Челси» он никогда не жалуется. Думаю, что Чемпионшип помог ему в этом. Столько сложных игр... Он никогда не жаловался: «Нам нужно ехать в Престон?! Ок».

В этом плане он немного похож на Златана Ибрагимовича... Не говорю, что он такой же игрок. Ибра говорил, что ему больше нравится отдавать голевые передачи, чем забивать голы. Жоао тогда выглядел в таком стиле. Но в «Брайтоне» (30 голов, 10 передач) и «Челси» (23 и 9) он стал топовым нападающим, не теряя при этом способность отдавать ассисты.

Билич добавил:

Он не такой нападающий, как Холанд, который может сделать три-четыре касания за игру. Жоао любит мяч. Умеет держать мяч, обыгрывать соперника один в один. Он больше, чем просто нападающий. Он — футболист.

Такие слова вызывают уважение, учитывая, что Билич также тренировал Луку Модрича, Ивана Перишича, Марио Манджукича, Дарио Срну и Димитри Пайета. Сложно сказать, где именно продолжит карьеру Педро. Но «Манчестер Сити» будет тяжело в субботу, это точно.