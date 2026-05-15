Бомбардир «Баварии» и «Барселоны» выбирает новую команду. Пора в компанию Бензема и Нуньеса

вчера, 09:59

На Левандовского положил глаз «Аль-Хиляль».

Уже не безальтернативный лидер атаки

Понятно, что возраст берёт своё. На протяжении трёх сезонов Роберт был лидером атаки каталонцев, а приход Ханса-Дитера Флика в команду дал поляку второе дыхание. Под его руководством форвард провёл свой лучший сезон в Испании, отметившись 27 голами за 34 матча, также набил 11 мячей в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне стало на порядок сложнее. Со старением Роберта совпал прогресс Феррана Торреса. Испанец никогда не производил серьёзного впечатления из-за ужасной реализации, при этом тренеры ценили его за игровую дисциплину, универсальность и работу без мяча. Четыре-семь мячей за чемпионат – его средний показатель за период в «Барсе». При этом Флик сразу прокачал Феррана – и тот выбил 10 мячей и шесть голевых в минувшем розыгрыше Ла Лиги. Теперь же он забил четыре мяча уже за первые пять туров сезона-25/26. За счёт своей работоспособности он прекрасно подходил Флику – а теперь ещё и поправил дела с завершением. Так, Торрес стал намного чаще появляться на острие – и уже Левандовски отошёл на второй план.

Конечно, сейчас польский нападающий вновь стал проводить все 90 минут на поле – но на дистанции всего сезона стало гораздо больше игр, которые он начинал на скамейке. Учитывая стагнацию Левандовского, каталонцы не могут себе его позволить – никуда не делись финансовые проблемы, «свадебный генерал» на высокой зарплате им ни к чему. По слухам, продлить поляка были готовы лишь в случае, если тот согласится на двукратное сокращение зарплаты и на роль запасного при новом топ-форварде. Игрока такой расклад едва ли устраивает.

Италия

По крайней мере, этот вариант казался реальным в конце апреля. В Серии А игровой ритм спокойнее, так что хотя бы на годик Роберт в топ-чемпионате задержался бы. Тем более форвард попал в сферу интересов «Милана» и «Ювентуса». «Россонери» обложились неоднозначными приобретениями и верили, что ставка сыграет – Нкунку в «Челси» сник, но в Германии был хорош, Хименес проявил себя в Нидерландах, Фюллькруг уже показал свои качества в Германии и АПЛ . Немец ожидаемо стал игроком ротации с одним мячом за 18 матчей Серии А, Сантьяго оказался в лазарете и за 14 матчей чемпионата не забил ни разу, у Кристофера – шесть мячей, что тоже немного.

У «старой синьоры» топ-форварда не было с тех пор, как ушёл Криштиану Роналду. Влахович не заиграл, дальнейшие поиски тоже не дали результатов. Сейчас Душан, Дэвид и Опенда на троих забивают столько, сколько смог бы дать и один качественный нападающий, а главный бомбардир команды – вингер Йылдыз, в его активе 10 мячей.

«Милан» в итоге, по слухам, переключился на Влаховича, а вот с «Юве» у поляка дошло до переговоров. Правда, по последним данным, его кандидатура для туринцев уже не так привлекательна.

«Порту»

Ни за какой другой статусный чемпионат Роберт, скорее всего, уже не зацепится. Португальские клубы – последняя надежда для Левандовского задержаться в Лиге чемпионов. Тем более внимание на него обратил один из португальской троицы: «Порту». Да, последние два сезона коллектив выступает в Лиге Европы, поскольку лишь замыкал топ-3. Но на дистанции последних 10 сезонов дела в разы лучше – «Порту» трижды забирал титул (в текущем сезоне – четвёртый), в остальных случаях финишировал вторым, что тоже давало путёвку в главный еврокубок. Теперь «сине-белых» возглавляет перспективный тренер Франческо Фариоли, а в руководстве опытный Андре Виллаш-Боаш – такой тандем уже принёс результат в виде титула.

Функционер поспешил прокомментировать слухи вокруг «Порту» и Роберта:

Для нас большая честь, что «Порту» связывают с такой легендой футбола, как Левандовски. Очевидно, как вы можете себе представить, финансовые требования игрока такого калибра не по силам «Порту». Это первое, что мне кажется очевидным. У нас в команде три польских игрока, что является нашим главным преимуществом на данный момент, но такой игрок, как Левандовски, совершенно не по карману «Порту».

И это больше похоже на игры разума. У «Порту» есть Саму Агехова, но после двух результативных сезонов в Португалии за ним могут прийти покупатели, а другой талант в линии атаки ещё не созрел – нужен исполнитель, который возьмёт всё на себя, пока дозреет условный Гюль. Да и профита будет больше, чем от де Йонга.

Саудовская Аравия

И всё же пора взглянуть правде в глаза: футбольная пенсия в Саудовской Аравии – наиболее вероятный вариант. Шейхи уже традиционно собирают возрастных звёзд, Роберт им отлично подходит, к тому же Левандовски – профессионал и не будет отбывать номер. По последним данным, в переговоры с форвардом вступил «Аль-Хиляль». Клуб готов предложить 37-летнему футболисту контракт на 90 миллионов евро в год – и Роберт всё больше склоняется к тому, чтобы его принять.

Плюсов у этого сценария тоже достаточно. Не придётся беспокоиться за место в сборной: кейс Роналду показывает, что уход в такой чемпионат – не крест на карьере в национальной команде. Криша продолжают вызывать – на это же может рассчитывать и звезда сборной Польши. У них в любом случае нет альтернативы.

Вдобавок в «Аль-Хиляле» собралась неплохая компания звёзд в закате карьеры: Калиду Кулибали, Тео Эрнандес, Сергей Милинкович-Савич, Дарвин Нуньес, Карим Бензема. С ними будет и в игре, и в адаптации к специфической культурной среде. Возможно, Роберту и правда стоит выбрать Саудовскую Аравию.