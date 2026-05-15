Звезду «Реала» оставили за бортом. Кого Дешам решил взять на ЧМ-2026

вчера, 15:30

Изучаем заявку сборной Франции на чемпионат мира.

Франция, одна из фаворитов на победу на чемпионате мира этим летом, объявила свой звёздный состав, который полетит на мундиаль. Этот состав может считаться одним из самых сильных на турнире. В линии атаки Дешам может выбирать из звездного списка, в который входят Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Манес Аклиуш, Брэдли Баркола, Райан Шерки, Жан-Филипп Матета и Маркус Тюрам.

Франция попала в группу вместе к Сенегалу, Ираку и Норвегии. Начнёт свой путь матчем против Сенегала в Нью-Джерси 16 июня. Вспоминается 2002 год, когда Сенегал удивил весь мир, обыграв французов. Банда Дешама после поражения от Аргентины в финале 2022 года надеется выиграть свой третий чемпионат мира после успехов в 1998 и 2018 годах.

Есть ли какие-то неожиданности в заявке?

Больше всего обсуждают отсутствие Эдуардо Камавинги из «Реала» — особенно учитывая, что его вызывали на мартовские товарищеские матчи. Однако он провёл тяжёлый сезон в «Реале», где Питарч начал вытеснять хавбека из состава. Он также допустил ошибку в матче против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, получив вторую жёлтую карточку.

С Матетой в заявке не оказалось места для Рандаля Коло Муани, который в этом сезоне был в аренде в «Тоттенхэме». Помните великий сейв Мартинеса перед финальным свистком в финале ЧМ -2022? Бил тогда по воротам именно Коло Муани. Нападающий «Ренна» Эстебан Леполь также не полетит в Северную Америку, несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в этом сезоне с 19 голами.

Интересно, что в заявку попал нападающий «Кристал Пэлас» Матета. Форвард получил свой первый вызов в сборную только в октябре, но это было во многом из-за отсутствия травмированных игроков ПСЖ Дембеле и Дуэ. Однако спустя семь месяцев он попал в состав на чемпионат мира. Это впечатляющее достижение, учитывая всё, что произошло с тех пор. Матета не был включён в состав сборной Франции на мартовские товарищеские матчи из-за травмы колена, из-за которой он пропустил более месяца. Предлагаемый переход в «Милан» не был реализован в январском трансферном окне, итальянский клуб решил не закрывать сделку из-за этой травмы.

Затем Матете пришлось возвращать доверие недовольных болельщиков «Пэлас», которые знали, что нападающий хотел уйти. Тем временем за место в основе пришлось бороться с Йоргеном Страндом Ларсеном, за которого лондонцы отдали кучу денег. Два гола в ворота «Ньюкасла» в апреле вдохнули Матету в новую жизнь, и он сыграл важную роль в том, чтобы помочь «Пэлас» выйти в финал Лиги конференций. На Олимпийских играх в Париже 2024 года Матета неплохов взаимодействовал с Олисе, своим бывшим одноклубником по «Кристал Пэласу», они помогли банде Анри завоевать серебряную медаль.

Нынешний одноклубник Матеты Максанс Лакруа также был включён в состав Дешама после дебютного вызова в марте. Вратарь «Ланса» Робин Риссе был получил вызов в национальную сборную за отличную игру в этом сезоне. Он был выбран третьим вратарём после Майка Меньяна и Бриса Самбы, выбил место у Лукаса Шевалье из ПСЖ и Альфонса Ареола из «Вест Хэма».

Есть ли потери из-за травм?

Уго Экитике из «Ливерпуля», который провёл отличный первый сезон в Англии, к сожалению, пропустит турнир после разрыва ахиллова сухожилия. Травму он получил в матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермена» в прошлом месяце.

В заявлении на следующий день после травмы Дешам сказал:

Уго — один из примерно 10 молодых игроков, дебютировавших за национальную сборную в последние месяцы. Он идеально влился в группу как на поле, так и вне его. Эта травма — огромный удар для него, конечно, но и для сборной Франции тоже.

Какую проблему должен решить Дешам?

Грозный состав Франции создаёт для Дешама проблемы с выбором в каждой линии. Представьте себе, что даже Шерки, который блистал за «Манчестер Сити» в этом сезоне, может оказаться на скамейке запасных. Но тренеру такой команды приходится принимать сложные решения. В роли основных центральных защитников, например, Дешам может выбрать только двоих из списка: Дайо Упамекано, Вильяма Салиба, Ибрагима Конате и Максанса Лакруа.

На последнем крупном турнире, чемпионате Европы 2024 года, Дешам также столкнулся с недовольством по поводу его стиля игры: Франция забила всего четыре гола в шести матчах турнира. Несмотря на это, Франция всё же дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям — Испании. Дешам изменил стиль игры для кампании в Лиге наций и отборочных матчах к чемпионату мира — Майкл Олисе выполняет роль «десятки» — и Франция прошла отбор в отличной форме. Потестировали поля в США в недавних товарищеских матчах в марте, где они обыграли Колумбию 3:1 и Бразилию 2:1. Имея в распоряжении столько топовых атакующих игроков Дешам, как ожидается, попробует сыграть в более атакующий футбол на ЧМ , чем это было на Евро.

Против кого они проведут товарищеские матчи?

Франция проведёт два товарищеских матча перед своим первым поединков на чемпионате мира против Сенегала 16 июня. Первой будет сборная Кот-д'Ивуара — сыграют 4 июня на стадионе «Нанта», а затем они встретятся с Северной Ирландией, которая не прошла квалификацию на ЧМ , 8 июня в Лилле.

Полный состав сборной Франции на чемпионат мира из 26 человек выглядит вот так: