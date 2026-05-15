Последний шанс для «Челси» и «Ман Сити» спасти сезон. Превью финала Кубка Англии

вчера, 21:35

На «Уэмбли» будет жарко.

В субботу на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии — кульминационный матч старейшего кубкового турнира по футболу. Два гранда Премьер-лиги, «Манчестер Сити» и «Челси», сойдутся в ожесточенной борьбе, и, учитывая, как сложились их сезоны — «Сити» выиграл Кубок Лиги и имеет призрачные шансы на золото в АПЛ , а «Челси» застрял в середине турнирной таблицы и этим летом снова будут искать нового тренера — победа в субботу будет иметь огромное значение для любой из команд.

Форма команд

На стадионе «Этихад» всё больше ощущается мысль о том, что Пеп Гвардиола готов уйти после 10 лет работы в клубе. Если это так, то финал Кубка Англии против «Челси» может стать последним шансом для 55-летнего специалиста пополнить свою блестящую коллекцию трофеев в роли тренера «горожан».

В этом сезоне он уже выиграл Кубок Лиги, победив «Арсенал», и теперь его целью станет дубль в национальных кубках. Показательно, что он оставил Эрлинга Холанда, Райана Шерки и Жереми Доку на скамейке запасных в матче с «Кристал Пэлас» в среду. Все они должны вернуться в состав на «Уэмбли» в субботу. Пеп смирился с проигрышем в чемпионской гонке, все ставки теперь только на финал Кубка.

Если мы действительно находимся на последних неделях эры Гвардиолы в «Манчестер Сити», то Кубок Англии будет важен для «Сити» не только по причине возможного ухода лысыго гения. Большинство футболистов, выигравших требл в 2023 году, ушли, и их заменили новые персонажи, такие как Нико О'Райли, Марк Гуэхи, Антуан Семеньо и Джанлуиджи Доннарумма.

Гвардиола заявил, что новому поколению нужно научиться искусству побеждать — так же, как это делали до них Эдерсон, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне. Победа над «Арсеналом» в финале Кубка Английской Лиги помогла, а завоевание еще одного трофея в матче против «Челси» на «Уэмбли» стало бы еще одним шагом в правильном направлении. Гвардиола прекрасно понимает, что победы могут войти в привычку, что так и формируется менталитет победителей, завоевание Кубка Лиги и Кубка Англии может стать трамплином для достижения больших и лучших результатов. В клубе царит жажда победы.

О'Райли в интервью ESPN перед финалом сказал:

Очевидно, что в прошлом сезоне у нас был сложный период, когда мы ничего не выиграли. Это был неудачный сезон для нас, и нам не нравилось не поднимать над головой трофеи. Оправиться от этого, выиграть Кубок Лиги, потенциально выиграть Кубок Англии и участвовать в чемпионской гонке — это приносит нам, игрокам, гораздо больше удовольствия. Мы хотим оказываться в таких ситуациях. У нас довольно молодая команда. Есть и опытные лидеры, которые нам очень помогают. Много новых и молодых игроков. Надеюсь, в будущем мы добьемся больших успехов.

У Гвардиолы ещё год по контракту с «Манчестер Сити», в клубе пока не могут понять, когда уйдет Пеп. И захочет ли он уходить. Но если Гвардиола всё-таки уступит свое место кому-то другому летом — возможно, бывшему тренеру «Челси» Энцо Мареске, то он оставит команду в хорошем состоянии, способную продолжить начатое им дело. Поездки на «Уэмбли» стали для «Манчестер Сити» обычным делом под руководством Гвардиолы. Как и завоевание трофеев. Финал Кубка Англии против «Челси», возможно, запомнится как заключительная глава в его английской книге.

В августе, когда начался этот сезон, большинство болельщиков, игроков, директоров и владельцев «Челси» были бы довольны выходом в финал Кубка Англии к концу мая. У «синих» в нынешнем веке богатая история побед — например, триумф в первом розыгрыше обновленного Клубного чемпионата мира ФИФА прошлым летом, или триумф в Лиге конференций год назад — и подпитывать эту победную ДНК всегда хорошо, даже просто победой в Кубке Англии. Однако никто и подумать не мог, что этот финал станет единственным позитивным моментом в этом бурном сезоне.

Три тренера, провал в АПЛ , унизительный ранний вылет из Лиги чемпионов, серия из невероятного количества поражений подряд, девятое место в таблице за две игры до конца: «Челси» пережил настоящий кошмар. Клуб, кажется, развалился на части, без направления, без идентичности и с убытками в сотни миллионов долларов.

Однако не всё потеряно! Каким-то образом, даже в разгар этого масштабного кризиса, Кубок Англии может спасти этот сезон и даже вывести «синих» в еврокубки. Болельщики всё равно будут критиковать руководство, но, по крайней мере, появится проблеск надежды в конце длинного тёмного туннеля, который тянулся весь сезон.

Калум Макфарлан выведет команду на поле «Уэмбли», ирония заключается в том, что это уже вторая встреча с Пепом Гвардиолой и «Манчестер Сити» в этом сезоне в качестве временного тренера «Челси». В январе, после увольнения Энцо Марески и до назначения сеньора Росеньора, главный тренер молодежной команды (до 21 года) руководил первой командой на «Этихаде», где «синие» сыграли вничью 1:1 и показали лучший показатель ожидаемых голов (xG), чем у хозяев поля в тот день (1,85 против 1,02). Затем Макфарлан проиграл свой следующий матч, в дерби против «Фулхэма», а также не выиграл ни одного из двух других матчей чемпионата под его руководством (проиграл «Форесту», сыграл вничью в гостях с «Ливерпулем»). В полуфинале Кубка Англии обыграли «Лидс». Финалы Кубка Англии стали для лондонцев настоящим проклятием в последние сезоны: три поражения в последних трех визитах на «Уэмбли» в рамках этого турнира (от «Ливерпуля» в 2022 году, «Лестера» в 2021-м и «Арсенала» в 2020-м во время пандемии COVID-19). Последний раз они одержали победу в Кубке Англии в 2018 году в матче с «Манчестер Юнайтед». На этот раз им понадобится чудо, чтобы хоть немного спасти свой сезон.

Статистика

13-матчевая безвыигрышная серия «Челси» против «Манчестер Сити» — самая длинная в противостояниях с одним и тем же соперником с тех пор, как команда не выигрывала у «Арсенала» 17 матчей подряд в период с января 1999 года по март 2004-го.

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории, которая четыре раза подряд выходила в финал Кубка Англии, но проиграла в двух последних финалах.

Обыграв «Арсенал» в финале Кубка Английской Лиги, «Сити» может стать шестой командой, выигравшей оба главных кубковых турнира Англии, после «Арсенала» в сезоне 1992/93, «Ливерпуля» в сезонах 2000/01 и 2021/22, «Челси» в сезоне 2006/07 и самих «горожан» в сезоне 2018/19.

Команда Пепа Гвардиолы станет первой, кто сыграет в четырех финалах Кубка Англии подряд, но они проиграли два последних – «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» – после победы над «красными дьяволами» в 2023 году. По совпадению, «Челси» – единственная команда, которая когда-либо проигрывала финал этого турнира три сезона подряд, это произошло в период с 2020 по 2022 год.

Для «Челси» это будет 17-й финал Кубка Англии, третий по количеству после «Манчестер Юнайтед» (22) и «Арсенала» (21). В восьми из этих финалов они одержали победу и потерпели восемь поражений.

Кто же победит в субботу?