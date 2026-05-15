Матч Болгария — Англия на ЧМ-62: нулевая ничья устроила обе команды, болгары заработали первое очко на мундиалях

вчера, 21:54
В прошлый раз мы рассмотрели много фото в матче Болгария — Венгрия, где было забито 7 голов. Как забивались 6 венгерских голов зафиксировано всё на плёнку — фото или видеокамер.

Ни одного гола не было забито в матче последнего тура группового этапа между Болгарией и Англией 7 июня 1962 в Ранкагуа. Однако немало фотографий было сделано в том матче, посмотрим их.

Все матчи группового этапа (и первого, и второго, и третьего туров) во всех чилийских городах в любой игровой день начинались в 15-00. Не стал исключением и рассматриваемый нами матч.

Что интересно — наиболее информативный и достоверный отчёт о матче был опубликован 8 июня в мексиканской газете Informador. Про события на поле, наверняка, достоверно рассказывали и другие источники разных стран.

А вот про состав, особенно болгарской команды, достаточно точно поведала мексиканская газета. И всё дело вновь в путанице номеров у Георги Аспарухова и Георги Соколова.

Сайт ФИФА до сих пор утверждает, что в составе болгар против Англичан играл Соколов, №14.

Мы уже железно доказали (см. предыдущие статьи по сборной Болгарии), что с номером 14 на турнире играл Георги Аспарухов. Он и играл на самом деле с англичанами.

В чилийской газете La Nacion от 8 июня 1962, разумеется, в составе болгар указан Соколов, ошибочно.

Откуда мексиканские газетчики вызнали про Аспарухова, а не Соколова — не понятно. Но факт остаётся фактом — в их отчёте фигурирует Аспарухов.

Итак, в Informador сообщали, что к началу матча температура воздуха повысилась (!) — аж до 8 градусов по Цельсию. Несколькими часами ранее эта самая температура в Ранкагуа едва достигала 2 градусов. Так ведь в южном полушарии как раз в разгаре зима. Если будете рассматривать коллекцию фото онлайн с турнира, то непременно увидите зрителей в тёплых пальто.

Футболистам пальто ни к чему, они же бегают — согреются.

Как сообщает Informador матч начался даже ранее на 2 минуты запланированного времени, в 14-58.

И первый удар по мячу нанёс никто иной как центрфорвард сборной Болгарии Георги Аспарухов, №14. Нет, номера футболистов в газетных отчётах никто не писал, это для ясности и закрепления на подкорке.

И если в составе Англии не было изменений по сравнению с предыдущим матчем против Аргентины, то у болгар с составом творилось что-то.

Первоначально в составе у Болгарии должны были выйти в защите Кирил Ракаров и Стоян Китов, как и в матче с Венгрией. А в нападении планировались Димитар Якимов и Христо Илиев, которые играли против Аргентины. Но что-то пошло не так, и за несколько минут до начала игры болгары поменяли сразу 4 футболистов.

В итоге на поле вышли: Георги Найденов №1, Димитар Димов №8 (или как писали его в газетах Панчев, почему — см. предыдущую статью о сборной Болгарии), Добромир Жечев №12, Димитар Костов №5, Иван Димитров №3, Никола Ковачев №6, Александар Костов №16, Петар Величков №13, Георги Аспарухов №14, Иван Колев №10 и Динко Дерменджиев №19.

Болгары видимо долго решали, кто же у них будет играть — даже нет командного фото перед матчем, не успели в отведённое время.

Так как все матчи в этой группе игрались в одном городе и на одном стадионе, то вторая пара команд в этой группе — Венгрия и Аргентина — сыграли матч третьего тура накануне, нулевая ничья. Венгрия с двумя победами и ничьей гарантированно заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал.

Аргентина с победой над Болгарией 2:1, поражением от Англии 1:3 и ничьей с Венгрией ничего себе не обеспечила, пока.

У Англичан до матча с Болгарией было только 2 очка за победу над Аргентиной. И любая ничья с Болгарией выводила англичан на второе место по — а вот тут внимание — не по разности мячей, тогда ещё не применяли этот критерий. Главней всего при равенстве очков было среднее количество забитых, у Англии 4 (за 2 матча), у Аргентины 2 (уже в 3 матчах). Любая ничья Англии была выгодна.

Не сказать, что англичане играли на ничью с самого начала.

Британцы активно начали играть верхом, как и всегда. Но у болгар были достаточно высокие игроки в обороне, такие как Иван Димитров и Димитар Костов. Они справлялись с навесами. Плюс англичане злоупотребляли длинными передачами вперёд — и с ними болгары освоились, выгоды англичане не получали от такой манеры игры.

Англичане преуспели во владении мячом. Но и болгары имели моменты. Джимми Гривз не использовал несколько эпизодов, чтобы забить. В тот день вратарь Георги Найденов действовал надёжно.

Главной ударной силой у англичан были Алан Пикок и Джимми Гривз — они чаще всего попадали в объектив камер.

Вот Пикок не смог пройти вратаря Найденова:

А здесь на острие атаки был Бобби Чарльтон, но Найденов сыграл самоотверженно:

Похоже, что Иван Димитров №3 рядом с Чарльтоном.

В следующем эпизоде Алан Пикок и Джимми Гривз пытаются продавить оборону, но вратарь Найденов и защитник Никола Ковачев №6 оказались победителями в тот раз:

В глубине вновь Иван Димитров.

Джимми Гривз в воздухе, Алан Пикок и Димитар Костов также в борьбе:

А вот на углу вратарской Димитар Димов №8 (который Пенчев) выбивает верховой мяч, подальше от опасного Пикока:

Пикок пытается опередить Найденова, но промахивается по мячу:

В кадре Никола Ковачев — он был капитаном команды в том матче — и высокий Димитар Костов.

Ещё несколько кадров с участием болгарского вратаря Найденова:

Здесь в кадре Димитар Димов №8 и Петар Величков №13.

Здесь вновь Пикок, рядом Иван Димитров.

И вновь в кадре Гривз и Пикок, Ковачев и Найденов:

И без участия болгарского вратаря хватает снимков.

Это Бобби Мур, сзади Димитар Димов №8.

Здесь сразу несколько человек в кадре:

Димитар Костов, Рон Флауэрс, Алан Пикок, Димитар Димов и в воздухе Никола Ковачев.

И вновь Найденов на высоте:

Пикок №19 как всегда на острие атаки. Вратарю помогают Димитар Димов №8, Димитар Костов №5. В глубине справа, по всей видимости, Петар Величков №13.

Иван Димитров в противоборстве с Джимми Гривзом:

Дальше будем смотреть варианты этого фото.

Небольшой зумм позволит увидеть между этими игроками в глубине Георги Аспарухова:

Посмотрим шире, влево:

Тут прекрасно виден слева Добромир Жечев №12.

На этом варианте качество похуже, дальних игроков не разобрать.

Смотрим теперь вправо от Гривза и Димитрова:

Никола Ковачев и Петар Величков в белой форме. А в красных футболках и трусах Бобби Мур и Рон Флауэрс.

Есть и ещё правее фрагмент:

Величков и Флауэрс слева, а на правом фланге Александар Костов №16 и арбитр матча бельгиец Артур Блавье.

Бельгиец Блавье был мал ростом. Он был лайнсменом через 2 года в финале Евро-64. Вот идут арбитры того матча Испания — СССР:

Наш капитан Валентин Иванов вроде был среднего роста, так бельгиец был ниже Иванова. Некоторые зарубежные коллеги (не болгары, конечно) утверждали, что на фото рядом с арбитром в матче с Англией на ЧМ-62 шёл Аспарухов. Смешно.

Рост Аспарухова был 1,86 м. И, по всей видимости, он был выше второго лайнсмена, что на фото из 1964 года, это югослав Константин Жечевич.

Отвлеклись.

А напоследок — основной камень преткновения, футболист Болгарии с номером 14 на футболке. Есть 3 фото, и все со спины. Но 1,86 м вы никуда не спрячете, стать видна стразу. Хотя в подписях от фотоагентства ГИ пишут про Соколова. Пусть пишут, мы-то знаем, что это Георги Аспарухов:

15 номер у англичан — это защитник Морис Норман. Вратарь Рональд Спрингетт явно не допрыгивает до мяча. Слева Рон Флауэрс, Бобби Мур и Бобби Чарльтон тоже виден.

Ещё верховая борьба у ворот англичан:

Здесь Спрингетт высоко выпрыгнул, коленом пнув кого-то из болгарских нападающих, часть номера видна, думаю, что это Иван Колев №10. В кадре всё тот же Флауэрс №6 и Рэй Уилсон №3. Ну, и Аспарухов в воздухе.

Третий кадр:

Немного видно лицо болгарина, которого и Спрингетт, и Уилсон затолкали кто руками, кто коленом книзу. За происходящим наблюдает Бобби Мур.

Продолжением этого эпизода вправо, скорее всего, является этот кадр:

В кадре также Петар Величков №13 и Динко Дерменджиев №19 (ближе к нам). Кто из болгар в самой глубине — не признал, возможно, это Александар Костов.

Эти 3 фото верховой борьбы с участием №14 я выкладывал в соцсети. Болгарские специалисты единодушны, что игрок с №14 явно не Соколов, а Аспарухов. Это и так было понятно. И это уже не загадка.

Но не всё так просто с болгарской сборной на ЧМ-62. Оказывается, у них и в первом матче на турнире против Аргентины также была какая-то путаница с номерами у двух нападающих. И это были НЕ Аспарухов, и НЕ Соколов, они в том матче не играли. Надо изучить довольно блёклое видео, найти фото, тогда может и прояснится что-то.

В газетном отчёте в мексиканской газете особо отмечено, что зрители остались крайне недовольны тем, что команды бросили играть по-настоящему минут за 15 до конца матча, катали мяч, согласившись на ничью. Свист стоял на трибунах. Свистом же болельщики провожали обе команды с поля после сыгранных 90 минут.

Да, стоит обязательно упомянуть, что в матче Болгария — Англия впервые на турнире на поле выбежала бездомная собака.

Рэй Уилсон пытается прогнать пса:

А Бобби Чарльтон пытался договорится с четвероногим:

В четвертьфинале уже в Винья-дель-Мар между Англией и Бразилией Джимми Гривз встал на четвереньки, чтобы договориться с собакой, выбежавшей на поле. Сабачка так доверилась Гривзу, что подошла к нему и, задрав лапу, пометила футболку англичанина. Гарринча так растрогался этой сценой, что забрал эту собаку к себе домой.

Собака выбегала на поле и в финале турнира между Бразилией и Чехословакией.

Варвар7
вчера в 23:55
Ну а как Гарринча мог не забрать пёселя к себе, ведь четвераногий друг явно дал понять за кого он переживает в данном матче...)
