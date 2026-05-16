Жаркое голосование за лучшего футболиста сезона АПЛ. Фавориты лиги против лучшего ассистента

вчера, 10:00

Очень непростой выбор.

Сезон не завершился, но в Англии по традиции назвали финалистов в борьбе за звание «Игрок года в АПЛ ». Есть несколько наград с похожим смыслом, здесь речь об официальном звании от лиги. Эксперты выбрали восемь кандидатов, голосование фанатов на сайте АПЛ завершится 18 мая. Эксперты тоже примут участие. Восемь лет подряд побеждали представители «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Впервые за много лет среди кандидатов нет представителей «красных», хотя есть футболисты из состава Гвардиолы.

Салах и Де Брюйне побеждали по два раза, Диаш, Холанд, Фоден и Ван Дейк – по одному. Нередко первым оказывались футболисты чемпионских составов. Теперь в восьмерке претендентов есть три представителя «Арсенала» – Райс, Габриэль и Райя, два футболиста «Манчестер Сити» – Холанд и Семеньо, ветеран из МЮ Фернандеш, а также представители середняков – Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест» и бразильский форвард «Брентфорда» Тьяго. Самое время похвалить каждого, ведь кандидаты провели сильный сезон.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Преимуществом португальца является армия поклонников МЮ . Пока голоса разделятся между представителями лидеров АПЛ , Бруно получит всю любовь и поддержку фанатов, причем не только «красных дьяволов». Фернандеша видят фаворитом многие букмекеры, ведь МЮ вернулся в Лигу чемпионов, в чем несомненная заслуга португальца. Бруно сделал 19 голевых передач, он в двух шагах от рекорда АПЛ . Анри и Де Брюйне делали по 20 ассистов за сезон, плеймейкер МЮ попробует их обогнать. Хороший кандидат, но минус Бруно понятен экспертам, которые голосуют отдельно – он не станет чемпионом.

Деклан Райс («Арсенал»)

Райс мог бы играть за «Манчестер Сити». Это не трансферные слухи, а информация от Гвардиолы. Хосеп вспоминал, что Райс отказался переходить в его мощную команду «за любые деньги мира». Принципиальный Деклан отправился в «Арсенал». Весной этого года хавбек сборной Англии поймет, правильный ли выбор он сделал. Сезон Райса в АПЛ не был похож на легкую прогулку, как и у всей команды, но у ирландца по крови есть боевитый характер. Сильный хавбек зверски серьезного «Арсенала» может стать чемпионом Англии, а его команда готовится к финалу Лиги чемпионов в Будапеште.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Шансы Холанда не такие высокие, как несколько лет тому назад, когда его результативность поразила публику. Все привыкли к прекрасной статистике норвежца. Можно отметить, как с годами он учится лучше понимать команду, в чем ему помогает появление в основе плеймейкера Шерки, который тоже провел неплохой сезон в новом клубе и стал одним из любимцев публики. За Холанда говорят шансы «Манчестер Сити» на чемпионство – за фаворитов АПЛ голосуют чаще, а также голевая статистика. Норвежец – первый в лиге по средним оценкам на многих порталах, ведь у него 26 голов и 8 ассистов.

Габриэль Магальяйнс («Арсенал»)

Классический дерзкий центральный защитник в лучших традициях амплуа. В Бразилии обожают ставить на таких ребят в обороне. Габриэль идет по стопам Лусио, но приближается к титулу не в Бундеслиге, а в АПЛ . Бывший игрок «Лилля» давно в «Арсенале», он стал одним из лидеров коллектива. Хотя рядом с Габриэлем играет талантливый Салиба, да и другие защитники «канониров» подобраны толково – у команды много «сухарей», именно бразильца выделили эксперты. Он полезен в атаке, где помогал создавать голы при стандартах, и незаменим у своих ворот, где ему помогает ещё один кандидат.

Давид Райя («Арсенал»)

Испанец в третий раз подряд выиграл «Золотую перчатку АПЛ », его уже не обгонят по «сухарям». Но основной персональный приз сезона не любят отдавать вратарям. За тридцать лет лишь однажды отметили голкипера. Великан Петер Шмейхель поразил всех в воротах МЮ . Букмекеры не верят, что Райя опередит Фернандеша, Холанда и Райса, но для внимательного зрителя он точно среди лучших футболистов АПЛ . Райя прошел большой путь. Играл в скромных английских клубах, получил жуткую травму – хирурги собрали ему другой по форме нос, как сумели. А теперь Давид – звезда и надежда «Арсенала».

Антуан Семеньо («Манчестер Сити»)

Честно говоря, были не менее достойные кандидаты. Ганец с фланга атаки «Манчестер Сити» быстро закрепился на новом уровне, за что его справедливо хвалят. В составе «Борнмута» он тоже был хорош, но даже в основе Гвардиолы есть не менее интересные кандидаты. Хорош Шерки, неплохо смотрятся на флангах защиты Нуньеш и О’Райли. Не только Холанда можно похвалить, хотя с ним невозможно тягаться по статистике. Семеньо не рекордсмен АПЛ по ассистам, как Бруно из МЮ , и не рекордсмен по голам, как Эрлинг. Антуан среди кандидатов, для которых само включение в список – личная победа.

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»)

«Ноттингем Форест» не вылетит из АПЛ , хотя и не сыграет в финале Лиги Европы, ведь Унаи Эмери – великий специалист по победам в еврокубках. Его «Астон Вилла» оставила Гиббса-Уайта без решающего поединка сезона. Зато Моргана отметили эксперты, когда выбирали кандидатов на звание игрока года. Для футболиста из состава аутсайдера такая похвала – большой успех. Гиббс-Уайт может оказаться в финальной заявке Тухеля на ЧМ -2026, ведь его вызывали в сборную во время отборочного турнира. В АПЛ у атакующего хавбека 13 голов и 4 ассиста, он спас «Ноттингем Форест» от вылета в Чемпионшип.

Игор Тьяго («Брентфорд»)

Форвардам проще, за них говорит количество голов. Даже люди, которые не посмотрели полностью большинство матчей «Брентфорда», а это большинство зрителей АПЛ , легко выделят бразильца. Высоченного центрфорварда нашли в «Брюгге». В прошлом году он только осваивался, а теперь собрал 22 гола и 1 ассист в АПЛ . Благодаря результативности Тьяго оказался в предварительной заявке Анчелотти на чемпионат мира, что для парня, который недавно играл за болгарский «Лудогорец» – впечатлящий прорыв. Желаем Тьяго успехов, но в борьбе с Холандом, Бруно и Райсом у бразильца нет шансов на успех.