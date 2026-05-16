«Зенит» и «Краснодар» сразятся за чемпионство, москвичи – за бронзу. Развязка сезона РПЛ 2025/26

вчера, 15:02

Интрига зависит от «Ростова».

«Ростов» – «Зенит»

Все матчи последнего воскресного тура стартуют в 18:00. «Зенит» станет чемпионом, если не проиграет в Ростове-на-Дону. В случае равенства очков с «Краснодаром» важны личные встречи, а у Семака победа и ничья в матчах против Мусаева в РПЛ . Задача у петербуржцев вроде бы плёвая, но так думали по ходу прошлого сезона, готовясь бурно праздновать чемпионство и столетний юбилей клуба. В итоге «Краснодар» забрал золотые медали, а «Зенит» растянул праздник на целый год. Футбольные историки говорят, что правильной датой столетия «Зенита» может оказаться 2031-й, но Семаку не дадут столько времени, чтобы вернуть титул. Будь у «Ростова» турнирная мотивация, «Краснодар» мог бы поставить на географических соседей. А сейчас зрители понимают, что «Зенит» в миллиметрах от нового чемпионства.

«Краснодар» – «Оренбург»

Как и предполагали неделю назад, ключевым для «Краснодара» стал матч против старых знакомых из «Динамо». С этой командой у южан часто решающие матчи. Два года назад «быки» не уступили москвичам, которые сами могли стать чемпионами. Год назад Мусаев обыграл «Динамо», завоевав исторический титул. Теперь команда Гусева обыграла дома «Краснодар» в 29-м туре. Даже победа над «Оренбургом» не гарантирует «горожанам» защиту титула. Будь у «Краснодара» опция чемпионства в случае ничьей «Зенита», фанаты могли бы строить теории. Сейчас практика неумолима. Поражение от «Динамо» перечеркивает старания «горожан». У команды Мусаева остается кубковый финал против «Спартака» 24 мая, а завтра им надо увидеть во имя триумфа нечто неординарное: первую с 2019 года победу «Ростова» над «Зенитом» в РПЛ .

«Крылья Советов» – «Акрон»

«Оренбургу» – сопернику «Краснодара», повезло, что его конкуренты «Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой. Такой расклад исключает, что клубы из Самарской области наберут по три очка. «Оренбург» вряд ли окажется в зоне переходных матчей, а вот если «Акрон» не обыграет соседей, то будут трепать нервы в стыковых непредсказуемых поединках. В этой борьбе у «Крыльев Советов» преимущество, ведь им достаточно ничьей. Команда Дзюбы без травмированного форварда должна сыграть на победу. Классический матч в борьбе за выживание, но хозяева поля в лучшей форме, у них была парочка побед до поражения от «Оренбурга» в прошлом туре.

ЦСКА – «Локомотив»

Дерби влияет на гостей, они ведут борьбу за третье место. Практической пользы от позиции мало, но приятно стать «чемпионом Москвы». «Локомотиву» важно сыграть не хуже, чем «Спартак», который идет следом и отстает на два очка. ЦСКА в борьбе за тройку не участвует, хотя может помочь «красно-белым». Учитывая состояние команды Челестини – одна победа в последних шести турах РПЛ , «армейцы» должны думать о своих фанатах. Нельзя проигрывать «Локомотиву» в домашнем матче. Хотя сезон у «армейцев» не задался, хочется уйти в отпуск на мажорной ноте. «Локомотив» тоже редко побеждал в РПЛ в последнее время, что делает дерби непредсказуемым.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»

Тренер Станкович по традиции «Спартака» мечтал о борьбе за чемпионство. Тоже по традиции клуб расстался с тренером, а испанский сменщик Карседо оказался неплохим специалистом для терпимого старта. «Спартак» по набранным после зимней паузы очкам в тройке лидеров, уступая только «Зениту» и «Краснодару». «Красно-белые» хотят подняться на третью строчку в РПЛ , но им нужна помощь ЦСКА . Также важно, чтобы не было недооценки будущего соперника. «Динамовцы» из Махачкалы огорчали «Спартак», в пользу аутсайдера были победы и ничьи. Команда может вылететь из РПЛ напрямую, им нельзя отдавать очки фавориту из Москвы.

«Рубин» – «Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода имеет преимущество по личным встречам над «Динамо» из Махачкалы. У них две победы в чемпионате, а между командами три очка разницы. Но у «Рубина» день химика, который отпразднуют в специальных футболках. Казанцы не хотят огорчать родную публику, хотя у «Пари НН» мотивация намного выше. На кону прописка в РПЛ , если «Спартак» победит их конкурентов. Вот только «Рубин» объективно сильнее, невзирая на фактическое завершение сезона. Казанцы в верхней части таблицы. «Пари НН» сложнее. Если «Спартак» подставит подножку, сыграв вничью с «Динамо», то клуб из Нижнего Новгорода вылетит из РПЛ .

«Сочи» – «Ахмат»

Хозяева матча вылетели из РПЛ после поражения от «Зенита» в прошлом туре. Сражались, как умели, но волевая победа команды Семака отправила «Сочи» в низшую лигу. «Ахмат» завязал с турнирной борьбой, занимая беспечную девятую строчку. В этом поединке команды могут передать привет руководству и поклонникам, сыграв на совесть. Или не смогут этого сделать, ведь билеты в родные края давно купили, а жены и подруги на низком старте. «Сочи» и «Ахмат» провели сезон хуже, чем могли, хотя команда Черчесова явно в лучшем настроении. А вот бывшие вице-чемпионы РПЛ из Сочи возвращаются в Первую лигу, откуда поднялись год назад.

«Балтика» – «Динамо»