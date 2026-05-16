«Зенит» и «Краснодар» сразятся за чемпионство, москвичи – за бронзу. Развязка сезона РПЛ 2025/26

вчера, 15:02
Эпизод матча «Зенит» - «Ростов»

Интрига зависит от «Ростова».

«Ростов» – «Зенит»

Все матчи последнего воскресного тура стартуют в 18:00. «Зенит» станет чемпионом, если не проиграет в Ростове-на-Дону. В случае равенства очков с «Краснодаром» важны личные встречи, а у Семака победа и ничья в матчах против Мусаева в РПЛ. Задача у петербуржцев вроде бы плёвая, но так думали по ходу прошлого сезона, готовясь бурно праздновать чемпионство и столетний юбилей клуба. В итоге «Краснодар» забрал золотые медали, а «Зенит» растянул праздник на целый год. Футбольные историки говорят, что правильной датой столетия «Зенита» может оказаться 2031-й, но Семаку не дадут столько времени, чтобы вернуть титул. Будь у «Ростова» турнирная мотивация, «Краснодар» мог бы поставить на географических соседей. А сейчас зрители понимают, что «Зенит» в миллиметрах от нового чемпионства.

«Краснодар» – «Оренбург»

Как и предполагали неделю назад, ключевым для «Краснодара» стал матч против старых знакомых из «Динамо». С этой командой у южан часто решающие матчи. Два года назад «быки» не уступили москвичам, которые сами могли стать чемпионами. Год назад Мусаев обыграл «Динамо», завоевав исторический титул. Теперь команда Гусева обыграла дома «Краснодар» в 29-м туре. Даже победа над «Оренбургом» не гарантирует «горожанам» защиту титула. Будь у «Краснодара» опция чемпионства в случае ничьей «Зенита», фанаты могли бы строить теории. Сейчас практика неумолима. Поражение от «Динамо» перечеркивает старания «горожан». У команды Мусаева остается кубковый финал против «Спартака» 24 мая, а завтра им надо увидеть во имя триумфа нечто неординарное: первую с 2019 года победу «Ростова» над «Зенитом» в РПЛ.

«Крылья Советов» – «Акрон»

«Оренбургу» – сопернику «Краснодара», повезло, что его конкуренты «Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой. Такой расклад исключает, что клубы из Самарской области наберут по три очка. «Оренбург» вряд ли окажется в зоне переходных матчей, а вот если «Акрон» не обыграет соседей, то будут трепать нервы в стыковых непредсказуемых поединках. В этой борьбе у «Крыльев Советов» преимущество, ведь им достаточно ничьей. Команда Дзюбы без травмированного форварда должна сыграть на победу. Классический матч в борьбе за выживание, но хозяева поля в лучшей форме, у них была парочка побед до поражения от «Оренбурга» в прошлом туре.

ЦСКА – «Локомотив»

Дерби влияет на гостей, они ведут борьбу за третье место. Практической пользы от позиции мало, но приятно стать «чемпионом Москвы». «Локомотиву» важно сыграть не хуже, чем «Спартак», который идет следом и отстает на два очка. ЦСКА в борьбе за тройку не участвует, хотя может помочь «красно-белым». Учитывая состояние команды Челестини – одна победа в последних шести турах РПЛ, «армейцы» должны думать о своих фанатах. Нельзя проигрывать «Локомотиву» в домашнем матче. Хотя сезон у «армейцев» не задался, хочется уйти в отпуск на мажорной ноте. «Локомотив» тоже редко побеждал в РПЛ в последнее время, что делает дерби непредсказуемым.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»

Тренер Станкович по традиции «Спартака» мечтал о борьбе за чемпионство. Тоже по традиции клуб расстался с тренером, а испанский сменщик Карседо оказался неплохим специалистом для терпимого старта. «Спартак» по набранным после зимней паузы очкам в тройке лидеров, уступая только «Зениту» и «Краснодару». «Красно-белые» хотят подняться на третью строчку в РПЛ, но им нужна помощь ЦСКА. Также важно, чтобы не было недооценки будущего соперника. «Динамовцы» из Махачкалы огорчали «Спартак», в пользу аутсайдера были победы и ничьи. Команда может вылететь из РПЛ напрямую, им нельзя отдавать очки фавориту из Москвы.

«Рубин» – «Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода имеет преимущество по личным встречам над «Динамо» из Махачкалы. У них две победы в чемпионате, а между командами три очка разницы. Но у «Рубина» день химика, который отпразднуют в специальных футболках. Казанцы не хотят огорчать родную публику, хотя у «Пари НН» мотивация намного выше. На кону прописка в РПЛ, если «Спартак» победит их конкурентов. Вот только «Рубин» объективно сильнее, невзирая на фактическое завершение сезона. Казанцы в верхней части таблицы. «Пари НН» сложнее. Если «Спартак» подставит подножку, сыграв вничью с «Динамо», то клуб из Нижнего Новгорода вылетит из РПЛ.

«Сочи» – «Ахмат»

Хозяева матча вылетели из РПЛ после поражения от «Зенита» в прошлом туре. Сражались, как умели, но волевая победа команды Семака отправила «Сочи» в низшую лигу. «Ахмат» завязал с турнирной борьбой, занимая беспечную девятую строчку. В этом поединке команды могут передать привет руководству и поклонникам, сыграв на совесть. Или не смогут этого сделать, ведь билеты в родные края давно купили, а жены и подруги на низком старте. «Сочи» и «Ахмат» провели сезон хуже, чем могли, хотя команда Черчесова явно в лучшем настроении. А вот бывшие вице-чемпионы РПЛ из Сочи возвращаются в Первую лигу, откуда поднялись год назад.

«Балтика» – «Динамо»

Клуб из Калининграда мог присоединиться к «Зениту» и «Краснодару», выбив московские клубы из первой тройки в РПЛ. Но неудачи последних месяцев отправили Талалаева в досрочный отпуск вместе с подопечными. Тренеру с таким темпераментом лучше не задавать вопросы о мотивации, но результаты «Балтики» красноречивее любых острых ответов менеджера. Команда не опустится ниже шестой строчки, что уже успех. После того, как «Динамо» обыграло «Краснодар», их сезон тоже фактически завершен. Москвичи уже сделали «Зениту» царский подарок. В воскресенье в Калининграде сыграют коллективы, чьи футболисты мыслями в отпуске.

Kosmos58
сегодня в 02:41
Зене чемпионство, Быкам кубок. Хоть так ...
dcw8vuwwcdct
dcw8vuwwcdct ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:03
Нет никакой ясности совсем, каждый надеется на чудо.
112910415
вчера в 16:46
с чемпионством полная ясность ...
4rf65c22nrmn
вчера в 16:43
Зенит в более выгодном положении, вот ему только чудо помешает стать чемпионом.
a62759zr2xt4
вчера в 16:04
Очень толково все объяснили, а то разобраться было очень трудно.
lotsman
вчера в 15:22, ред.
Зенит и Краснодар не сразятся за золото в этом туре. Прямой битвы за золото между Зенитом и Краснодаром в этом туре не случится: команды сыграют на разных полях с другими соперниками. У каждой - своя задача. Зенит отправится в Ростов, где будет биться за победу и стараться удержать завоёванные позиции. Краснодар примет соперника дома и одновременно будет внимательно следить за результатом матча в Ростове: успех Зенита оставит краснодарцев с серебром, а успех ростовчан даст им золотые медали, а Зенит оставит с серебром.
