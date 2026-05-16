Безумный гол Семеньо украсил финал против «Челси». Гвардиола выиграл юбилейный трофей в Англии

вчера, 19:36

У Хосепа двадцать кубков.

Тренер «горожан» остается в Англии

Перед матчем Гвардиола был в отличном настроении. Репортер напомнил испанцу о 19 завоеванных трофеях за десять лет в Манчестере, на что Хосеп отреагировал восторженным комментарием, употребив самое популярное ругательство на английском языке. Гвардиола также намекнул, что передумал уходить в конце сезона из «Манчестер Сити», ведь у него контракт ещё на год. Плохая новость для конкурентов привычного фаворита АПЛ , но хороший сигнал для футболистов. Им надо было серьезно отнестись к финальному поединку на новом «Уэмбли».



«Горожане» четвертый год подряд сыграли в финале Кубка Англии. До сегодняшнего дня они уступали «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», потеряли отличные шансы. Новому финалисту «Челси» не повезло с историей неудач мощного соперника. «Манчестер Сити» был настроен серьезно, команда не рисковала и не раскрывалась. Гвардиола хотел выиграть 20-й трофей в Англии, а его подопечные настроились отблагодарить фанатов, которые приехали в Лондон. Как сказал тренер «горожан»: поездка в столицу – дорогое удовольствие, нельзя огорчать зрителей.



До игры эксперты логично ставили на «Манчестер Сити», ведь «Челси» находится в плохом состоянии. Команда уволила двух тренеров за сезон: после Марески в отставку отправили Ресеньора. Руководство клуба ведёт переговоры с Хаби Алонсо, но бывший наставник «Реала», разумеется, не участвовал в подготовке к финалу с «горожанами». «Челси» временно руководит Калум Макфарлейн, который ранее работал тренером в академии «Манчестер Сити». Молодой наставник получил исторический шанс выиграть древний кубковый трофей.

Первый тайм разочаровал зрителей

Бывают дни, когда человек просыпается уставшим. Сегодня такая суббота выдалась у футболистов «Манчестер Сити» и «Челси». Участники финала самого старого из живучих футбольных турниров подарили зрителям два удара в створ ворот до перерыва. Дважды вступал в игру голкипер «Челси» Санчес, который восстановился после травмы. У испанца на голове был шлем, отдаленной похожий на защиту легендарного голкипера Чеха. С Петром «Челси» выиграл много трофеев, а сегодня лондонцы отбивались от вялых атак «Манчестер Сити» с Санчесом.



Хотя в первом тайме мяч по газону возили игроки Гвардиолы, изначальная схема Хосепа с Мармушем и без Шерки не сработала. В перерыве француз появился на поле, ведь Холанду не хватало напарника, который его замечательно понимает. «Челси» останавливали желтые карточки у Фернандеса и Кукурельи: столичная команда боялась остаться в финале в меньшинстве. Когда у коллектива за сезон три тренера, то нельзя качественно подготовиться физически. Ни Палмер, ни его напарники не заставляли резервного голкипера «горожан» Траффорда нервничать.



Когда у фаворита владение мячом почти 60 % игрового времени, а у формального аутсайдера ни одного удара в створ, легко поставить низкую оценку первому тайму. С другой стороны, «Челси» не пропустил быстро, выполнив задачу минимум. В прошлом году лондонцы обыграли в финале Клубного чемпионата мира грозный ПСЖ , но знакомого голкипера Доннаруммы в финале в воротах МС не было. Палмер не смог придумать ничего интересного в нападении. По такой игре команды понимали, что решающим может оказаться единственный удар.

Холанд помог создать прекрасный гол

Дотошные фанаты статистики подсчитали, что в 15 полуфинальных и финальных матчах за «Манчестер Сити» до сегодняшнего дня у норвежского великана было 0 голов и 0 ассистов. Учитывая результативность Холанда, речь о цифровой аномалии. Эрлинг традиционно плох в финалах. Сегодня он мог забить, не будь в той атаке офсайда, но в первом тайме команда не создала нападающему чистые красивые моменты. Сам он вместе с Семеньо, Доку и Мармушем не снёс защиту Санчеса. Во втором тайме «Манчестер Сити» снова катал мяч, но скорости в игре огорчали.

Когда команда не бежит, нужна индивидуальная изобретательность. Её проявили футболисты «горожан», когда разогнали геометрически идеальную атаку правым флангом. В результате Холанд оказался в роли ассистента и отправил мяч на новичка команды Семеньо. Антуан показал, почему он включен в восьмерку кандидатов на звание «Игрок года», когда ударом пяткой открыл счет голам в финале Кубка Англии. «Челси» надеялся, что нули на табло задержатся, но после шедеврального решения новичка «Манчестер Сити» им пришлось раскрываться и рисковать.



У двух команд сегодня заметен общий минус. Основные составы финалистов собраны с прицелом на атлетизм. Силовой футбол может впечатлять – в финале юный защитник Хусанов сыграл прекрасно, постоянно корпусом оттесняя соперников от мяча. Но атлетичная игра редко бывает зрелищной. Гвардиола не впервые собирает команду с акцентом на физические показатели. Широкие и высокие игроки в приоритете скаутов, но сегодня не хватало мелких технарей, которые выигрывали с Хосепом трофеи в «Барселоне». У «Челси» тоже не было поклонников яркости.



Когда две команды выступают хуже, чем умеют, то ближе к трофею окажется коллектив, который в этом сезоне побеждал чаще. Опыт удачных матчей дарит умение, например, удерживать счет в финальной трети матча. «Манчестер Сити» без гола рисковал добраться до серии пенальти в таком финале, но Семеньо принял решение, благодаря которому запомнят решающий матч Кубка Англии в сезоне 2025/26. Пожалуй, больше нечего вспомнить. Руководство подставило игроков «Челси», уволив Мареску. Ученик не встретил учителя, а у Гвардиолы двадцатый трофей в Англии.